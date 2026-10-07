ଟସର ଫାର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ରାମକୀ କମ୍ପାନୀର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି; ଜଳି ଗଲା ହଜାର ହଜାର ଅର୍ଜୁନ ଓ ଅସନ ଗଛ
କ୍ଷତି ସହିଲେ ଶହଶହ ଚାଷୀ l ଟସର ଚାଷୀ ଗତ ଶନିବାରଠାରୁ କାରଖାନା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ।
Published : October 7, 2026 at 5:21 PM IST
ଯାଜପୁର: ଓଡ଼ିଶା ଓ୍ବେଷ୍ଟ ମ୍ୟନେଜ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରାମକୀ କାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇ ଜଳିଗଲା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅସନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଗଛ। ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଲାଗିଥିବା ଏକର ଏକର ଜମିର ଟସର ଚାଷ। କ୍ଷତି ସହିଲେ ଶହଶହ ଚାଷୀ l କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଓ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲେ ବି କୌଣସି ଅଧିକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ । ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଟସର ଚାଷୀ ଗତ ଶନିବାରଠାରୁ କାରଖାନା ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି । ଏହି କାରଖାନା ଛାଡ଼ୁଥୁବା ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଭୂତଳ ଜଳ ସହ ମିଶି ସ୍ଥାନୀୟ ନାଳ, କୂଅ, ପୋଖରୀ ଓ କେନାଲର ଜଳକୁ ଦୂଷିତ କରୁଛି। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହି ପାଣି ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ଟସର ଫାର୍ମ କରି କାମ ଯୋଗାଇଦେବା ଦାବିରେ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଅନିଦ୍ଧିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ l
ସଙ୍କଟରେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବ ବୃହତମ ଟସର ଫାର୍ମ
ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକ ମଙ୍ଗଳପୁର ନିକଟରେ ଅଛି ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବ ବୃହତମ ଟସର ଫାର୍ମ l ଏହି ଫାର୍ମରେ ସୁକିନ୍ଦା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଟସର ଚାଷ କରି ନିଜ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି l ଏହି ଟସର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଲାଗି ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେନ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ( ରାମକି) କାରଖାନା l ଏହି କାରଖାନାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୂଳକ ଭାବେ ବିଷାକ୍ତ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଜମି ରହିଛି କେମିକାଲ ମିଶା ବିଷାକ୍ତ ପାଣି । ଏହି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଦିନ ଧରି ଜମି ରହିବା ଫଳରେ ଟସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଅସନ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଭାବେ ଜଳି ଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ।
ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟସର ଚାଷ କରି କୋଷା ସମିତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଯେଉଁ ଅର୍ଥ ପାଉଛୁ, ସେହି ଅର୍ଥ ହିଁ ଆମ ପରିବାରର ଦୈନଦିନ ଜୀବନ ଓ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ । ଟସର ଚାଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଆମ ପରିବାରର ଜୀବିକା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ । ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆମେ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥିତ ନ ଥିବା କହି ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ରଖିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ସେପଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ସହ ଟସର ଫାର୍ମ ଭିତରକୁ ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ନ ଛାଡିବା ଦାବିରେ କାରଖାନା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ l
ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟର କେମିକାଲ ମିଶା ପାଣିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡୁଛି
ଏ ନେଇ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବୁଲୁ ତିରିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ରାମକୀ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତାର କେମିକାଲ ମିଶା ପାଣିକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଛାଡୁଛି l ଫଳରେ ଟସର ଚାଷ ପୂରାପୁରି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛି l ଏହି ପାଣି ଭୂତଳକୁ ଯିବା ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଶି ଏହାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଛି । ଏହି ପାଣି କୀଡୀନି ରୋଗଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚର୍ମ ରୋଗ ପରି ଅନେକ ରୋଗ ହେଉଛି l ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବଂଚିବା କଷ୍ଟକର ହେଇଗଲାଣି । '
ପାଣିରେ ହାତ ଧୋଇଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଘାଆ ହେଇଯାଉଛି
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ଏଠି 7/8 ଟି ଗାଁ ଯେମିତି ଚିଂଛୁଆଁ, ହରଡ଼ବାହାଳୀ,ଦଲିକି, ପୁରୁଣାପାଣି, ଗୋଲଖପୁରୁ ଆଦି ରହିଛି । ଏହି ଗାଁରେ ପାଖାପାଖି 10 ହଜାର ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି l ଆଗରୁ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା । ହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ଛାଡି କିଡ଼ଡ଼ନୀ, ଯକ୍ଷ୍ମା, ଚର୍ମ ଆଦି ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉଛି l ହାତ ଧୋଇଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଘାଆ ହେଇଯାଉଛି l ମନ୍ତ୍ରୀ, ତହସିଲଦାର ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ l ବହୁବାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ହେଲେ କିଏ ବି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି l ଯଦି ଏହି ସମସ୍ୟା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମାଧାନ ନକରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବୁ l'
ଏ ପାଣରେ ଗଛ ମରି ଯାଇଛି, ଆମେ କଣ ବଞ୍ଚିବୁ
ସେହିପରି ଟସର ସଙ୍ଘ ବରିଷ୍ଠ ଉପାଧ୍ୟେଷ୍ଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, 'ରାମକୀ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଛାଡ଼ୁଛି, ତାହା ଆମ ଟସର ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରୁଛି l ଏହି ପାଣି ଛାଡିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ରୋଗ ହେଉଛି l ଆମେ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲୁ l ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ୍ୟ ଜଣାଇଛୁ l ଗୋଟେ ଗଛ ଖାଇପିଇ କି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଥିଲେ ବି, ଏହି କେମିକାଲ ପାଣି ବାଜି ଜଳିପୋଡି ଯାଉଛି । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କଣ ବଂଚିବୁ' ବୋଲିି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଆମେ ଚାଁହୁଛୁ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ମିଳୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ କରିକି ଚାଷୀଙ୍କୁ କାମ ଯୋଗେଇ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସଙ୍ଘ ଉପାଧ୍ୟେଷ୍ଟା ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି l
କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି
ରାମକୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଏହି ବିଷାକ୍ତ ଜଳ ଟସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜମିରହି ଭୂତଳ ଜଳ ସହ ମିଶୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସିଧା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ପଡୁଛି । ଏହି ପାଣି ଯେଉଁ ଆଡେ ମାଡିଯାଇଛି ସେହି ଜାଗାରେ ଦୁବ ବି କଅଁଳୁ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଝାଉଁଳି ଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ଏହି ପାଣି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ରୁମ ଝଡି ପଡ଼ିବା ସହ ସେମାନେ ବି ଅନେକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗାଁର ଅନେକ ଲୋକ କିଡନୀ ଓ ଚର୍ମ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି । ଗଛଗୁଡିକ ମରିବା ସହିତ ମାଟି ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇ ପଡିଛି । ଫଳରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ବୃଷରୋପଣ ସମ୍ଭବପର ହେଉନି ।
ଏ ବାବଦରେ ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲଦାର,ସୁକିନ୍ଦା ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ଓ ପ୍ରଦ୍ୟୁଷଣ ବିଭାଗ କୁ ଜଣାଇବା ପରେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ଏହି ପାଣିର ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଂଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ରୋଗକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲେବି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ସହଯୋଗ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି l
ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଯୁବକ ନକୁଳ ତିରିଆ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ରାମକୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କାମ କରୁଥିଲି l କାମ କରିବା ଭିତରେ ମୋର ଗୋଡ଼ ଖସି ଯିବାରୁ ପଡିଗଲି । ସେହି ପାଣି ବାଜିବା ଯୋଗୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇ ଘାଆ ହେଲା l ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲି l ହେଲେ ଘାଆ ଭଲ ହେଲାନାହିଁ l ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଉ ମୋ ପରିବାର ଚଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି l ମୋତେ କମ୍ପାନୀ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ l'
ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଲ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି
ଅନ୍ୟଜଣେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ତଥା ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଧୀର ମହାନ୍ତ କୁହନ୍ତି, 'ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ରୋଗ ହେଉଛି l ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣି ପିଇ ଗୋରୁଛେଳିଙ୍କର ଘାଆ ହେଉଛି l ପାଣି ବିଲରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁ ଆମ ବିଲ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି l ଆମ ଗାଁରେ 13-14 ଜଣ ରୋଗରେ ପଡିଛନ୍ତି । କିଏ ଘରେ, କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅଛନ୍ତିl ଏହି ରାମକୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଣି ଛାଡି ଆମକୁ ରୋଗଦେଲା l ଆମେ ଚାଁହୁଛୁ, ରାମକୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଉ ନହେଲେ ମାଲ ବାହାରେ କେଉଁଠି ପକାଉ l'
ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଦେଉଛୁ, ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ଏ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଦୂଷଣ ଅଧିକାରୀ ମଦନମୋହନ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ' ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବୋର୍ଡ ମିଳିତ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲୁ l ସମବାୟ ବିଭାଗ ଓ ଟସର ଫାର୍ମର ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ l ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିକି ଦେଖିଥିଲୁ l ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ପ୍ଲାଣ୍ଟର କିଛି ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ମାଡିଆସି ଅନେକ ଗଛ ପୋଡି ଜଳି ଯାଇଛି l ମାଟି ଆଉ ପାଣିର ନମୁନା ଆଣି ଷ୍ଟେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡକୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଇଛୁ l ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ।'
କାରଖାନାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଣି ଟସର ଫାର୍ମ ଆଡୁକୁ ମାଡି ଆସିବା ଯୋଗୁ ଗଛ ପୋଡି ଜଳି ଯିବା ହେତୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ l ତେବେ ତଦନ୍ତ ପରେ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଯାଜପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା; ସ୍କାନରରେ ମହାନଦୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଜରିମାନା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଚିନ୍ତା: ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ପରିବେଶ, ନିରୁପାୟ ମହାନଗର ନିଗମ