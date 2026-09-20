ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି; ଅତି ନିକଟରୁ ଚିତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ନନ୍ଦନକାନନରେ କାଚ ଘର ଏନକ୍ଲୋଜରରୁ ଅତି ନିକଟରୁ କାଲରାପତରିଆ ବାଘ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : September 20, 2026 at 4:37 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଅନ୍ୟତମ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି ଗ୍ଲାସ୍ ହାଉସ ଚିତା ବାଘ ଏନକ୍ଲୋଜର । ଏବେ ଦୁଇଟି ବାଘଙ୍କୁ ସେହି ଗ୍ଳାସ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି । ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ କାଲରାପତରିଆ ବାଘ । ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି।
2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖରେ ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଷ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଏନକ୍ଲୋଜରକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଗ୍ଳାସରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।ଏନକ୍ଲୋଜର ବାହାରେ ଥିବା ମୋଟା ଗ୍ଳାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନୂଆ ଗ୍ଳାସ ଲଗାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ଛଡା ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଚାଳିତ ମାସରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ଳାସ ଏନକ୍ଲୋଜର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ଚିତା ବାଘକୁ ଛଡ଼ା ଯାଇଛି ।
ଗ୍ଳାସ ଏନକ୍ଲୋଜରେ ଚିତା:
ଗ୍ଲାସ୍ ଆବରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କାଲରାପତରିଆ ବାଘଙ୍କୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି । ଚିତା ବାଘଙ୍କ ଚଳପ୍ରଚଳ ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତିବିଧିକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ପଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବେଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ନିର୍ମିତ ଏହି ଏନକ୍ଲୋଜର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲିଓପର୍ଡ ଦେଖିବାର ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ଦେଉଛି । ଏହା ସହିତ ନନ୍ଦନକାନନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଧା 2ଟି ଚିତା ବାଘ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମୀରାସେ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ଲିଓପର୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ ଓ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାଫଳରେ ନନ୍ଦନକାନନର ଏହି ଏନ୍କ୍ଲୋଜର୍ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅନୁଭୂତି ହୋଇପାରିଛି ।
ଲିଓପର୍ଡ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା:
ଏହି ବାଘ ଶରୀରରେ ଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର କଲରାପତ୍ର ଭଳି ଦାଗଗୁଡିକୁ 'ରୋସେଟ' କୁହାଯାଏ । ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ବିଶେଷ କରି ଏହି ଲିଓପର୍ଡଙ୍କ ଓଜନ 30ରୁ 75 କେ.ଜି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶରୀରର ଲମ୍ବା 100ରୁ 150 ସେ.ମି ।
ସେମାନଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି:
ଏହି ଲିଓପର୍ଡଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ବା ବାସସ୍ଥାନ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ତୃଣଭୂମି, ବୁଦାଳିଆ ବଣ, ପାହାଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସମେତ ଜନବସତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବସ ବାସ କରିବାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି । ଏମାନେ ବିଶେଷ କରି ଅଣ୍ଡିରା ଚିତା 10ରୁ 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ମାଇ ଚିତା 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଓରାଙ୍ଗଓଟାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ, ଫେରିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଟିମ; ଡାଏଟ୍ରେ ସଲିଡ୍ ଫୁଡ୍ ସାମିଲ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... 'ଓରାଙ୍ଗଉଟାନ ପଛରେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲିଙ୍କ୍: କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ?, ମୂଳ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିବ ସମୟ'- ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର