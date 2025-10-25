ETV Bharat / state

ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟକ; କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ

ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ କବଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ପୁରୀ: ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧି। କମ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ନେଇ ଅନଲାଇନରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧି। ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ପୁରୀରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲର ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଖୋଲି କମ୍ ଦାମ୍ ରେ ରୁମ୍ ଦେବା ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଲୁଟେରା। ଏଣୁ ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ବେଳେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସର କର୍ମଶାଳା

ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ କବଳରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାପାଇଁ, ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ତତ୍ବାବଧାନରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସାଇବର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ କୁ ନେଇ ଏକ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ନିଜ ହୋଟେଲ ନାମରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଜଣା ପଡୁଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇଲେ ଏହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ। ଏହାଦ୍ଵାରା ସାଇବର ଅପରାଧରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇପାରିବ।

ପୁରୀ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ କୁ ନେଇ ପୁରୀ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କର୍ମଶାଳା
ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହୋଟେଲ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଅନେକ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ବିଜ୍ଞାପନରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କମ୍ ଦାମରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ପାଇଁ ଅଫର୍ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବିଶ୍ଵାସକୁ ନନେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସାଇବର ଅପରାଧିମାନେ ଏଭଳି ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇ ରୁମ୍ ବୁକିଂ ଆଳରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲକୁ ଫୋନ୍ କରି ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ୍ ସହ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲର ନିଜସ୍ଵ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ପଇଠ କରିବାକୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।

ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧି
ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟ୍ରାଭେଲ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ

ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଥିବା ଟ୍ରାଭେଲ ଆପ୍ କିମ୍ୱା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। କମ୍ ଦାମ୍ ରେ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କରିବା ଲୋଭରେ ନପଡ଼ି ସଠିକ୍ ଭଲ ଟ୍ରାଭେଲ କମ୍ପାନୀର ଆପ୍, ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ ରୁମ୍ ବୁକିଂ କଲେ ସାଇବର ଠକାମୀର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ହୋଟେଲ ମାଲିକମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ରେ ଟଙ୍କା ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ନଦେବାକୁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ଉଚିତ୍। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଠକେଇ ଟଙ୍କା ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇ ପାରିବ ଓ ଉକ୍ତ ସାଇବର ଲୁଟେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା କହିଛନ୍ତି।

ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ସାଇବର ଠକେଇ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ହେଉଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମକୁ ନେଇ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସ୍ବାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ପୁରୀରେ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ ବୁକ୍ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଯେଭଳି ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହେବେ ପୁରୀ ଏସପି, ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚାନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ପର୍ଯ୍ୟଟକ କମ୍ ଦାମ୍ ରେ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଉକ୍ତ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ନେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଉକ୍ତ ହୋଟେଲ ସହ କଥା ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେହି ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିବା ଉଚିତ୍। କୌଣସି ଲିଙ୍କରେ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। କମ୍ ଦାମ୍ ରେ ରୁମ୍ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହେବା ଉଚିତ୍। ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହୋଟେଲର ରୁମ୍ ଦର କେତେ ଅଛି ତାହା ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ଯାଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ପୋଲିସକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ୍।"
ସାଇବର ଅପରାଧିଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ପୁରୀର ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ପୁରୀ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପାରୋମିତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ସାଇବର କ୍ରାଇମ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ଯେଉଁ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଟଙ୍କା ଦେବା ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଉକ୍ତ ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଭଲରେ ଯାଞ୍ଜ କରିବା ଉଚିତ୍। ଇମେଲ ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍। କେବଳ ଭଲ ଜଣାଶୁଣା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଓ ଆପ୍ ରେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଅଜଣା ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ରୁ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ସଚେତନ ସହ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଉପରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଉପରେ ସବୁ ହୋଟେଲ ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ୍।"
କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ
ତୁରନ୍ତ ୧୯୩୦ କିମ୍ବା ୮୨୮୦୪୯୧୩୦୦ ନମ୍ୱର୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁପୁରୀ ପୋଲିସ ର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୬ଟି ସାଇବର ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ୧୭୦ଟି ନକଲି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇଛି। ଠକେଇ ମାମଲାରେ ୧୩୧୮ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଚଳ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ ୯୩ ଲକ୍ଷ ୯୧ ହଜାର ଠକେଇ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଚଳ ହୋଇଛି। କୌଣସି ସନ୍ଧିଗ୍ଧ ମେସେଜ କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ଖୋଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ ଥାନା କିମ୍ବା ସାଇବର ହେଲ୍ପ ଲାଇନ ନମ୍ୱର ୧୯୩୦କୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ନିଜର ଓଟିପି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ କାହାରିକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସିଠାରେ ସାଇବର ଠକେଇ ହେଉଥିବାର ସୂଚନା ମିଳେ ତୁରନ୍ତ ୧୯୩୦ କିମ୍ବା ୮୨୮୦୪୯୧୩୦୦ ନମ୍ୱର୍ ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
କମ୍ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ଆଳରେ ଠକେଇ
ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି,"ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ସାଇବର କ୍ରାଇମର ଶିକାର ଯେଭଳି ନହେବେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ହୋଟେଲ ସଂଘ ସହ ଆଲୋଚୋନା କରାଯାଉଛି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ରଖି ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ତାଙ୍କ ହୋଟେଲ ନାମରେ କିଛି ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନଜର ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆମକୁ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଏହାକୁ ପୋଲିସ ଅଚଳ କରିଦେବ। ଆଇନ ଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନେବ। ପୁରୀ ସାଇବର ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ ଓ ଲିଙ୍କ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାହାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ନକଲି ୱେବ୍ ସାଇଟ୍ କୁ ଆମେ ଅଚଳ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଅନ୍ ଲାଇନ୍ ରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିଲେ ସାଇବର କ୍ରାଇମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା।"
କମ ଦାମରେ ଭଲ ରୁମ୍ ଦେବା ନେଇ ଅନଲାଇନରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

