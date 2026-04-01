ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ନିଶା ସେବନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି

ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଗତ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 1, 2026 at 10:21 PM IST

ପୁରୀ: ଲଗାତାର ପୁରୀରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି । ଗତ ୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ୩ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଅଧିକ ପାଣି ଭିତରେ ଗାଧୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜୁଛି । ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ୍‌ର ଶିକାର ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହୋଉଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ରରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିବା ବେଲେ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଲୋକେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସହିତ ନିଶା ସେବନକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରି ପଡୁଛି ନିଶା ସେବନ କରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ:

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତି ମାସରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି । କେବଳ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି, ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହିଛି । ଅନେକ ଲୋକ ନିଶା ସେବନ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାରୁ ନିଜ ଉପରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ଅନେକ ଲୋକ, ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ଜଳରାଶିକୁ ଯାଇ ସ୍ନାନ କରୁଥିବାରୁ ବୁଡ଼ି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ମୁତୟନ ହୋଇଥିବା ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି । ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବେଳାଭୂମିରେ ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଥିବା ଫଳକ ଲାଗିବା ଉଚିତ୍ । ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ତ୍ୱରିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ବେଲାଭମିରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଦ୍ୟପାନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଜୋରିମାନା ଲଗାଯିବା ଉଚିତ୍ । କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ଅଘଟଣକୁ ରୋକିହେବ । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା ସହ ଅମାନିଆ, ନିଶା ସେବନକାରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଗଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ହୋଇପାରିବ ।"

ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ସମୁଦ୍ର ସ୍ନାନ ବେଳେ ମୋଟ ୬୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୪ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ୧୩୬୨ ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।

ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁ:

  • ୨୦୨୨: ୭ ଜଣ
  • ୨୦୨୩: ୧୩ ଜଣ
  • ୨୦୨୪: ୧୯ ଜଣ
  • ୨୦୨୫: ୨୪ ଜଣ

ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିକୁ ମୋଟ ୧୬ଟି ସେକ୍ଟରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ୮୯ ଜଣ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ସକାଳ ୬ଟାରୁ ଦିନ ୨ଟା ଏବଂ ଦିନ ୨ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ଯାଏ ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍‌ରୁ ହୋଟେଲ ଶୁଭ ପ୍ୟାଲେସ୍ ନିକଟ ବେଳାଭୂମି ଯାଏ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଲାଇଟ୍ ହାଉସ ଠାରୁ ମଙ୍ଗଳା ମୁହାଣ ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଚ୍‌ରୁ ପେଣ୍ଠକଟା ଯାଏଁ ନୂଆ ବେଳାଭୂମି କଳେବର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଏହି ସବୁ ନୂଆ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।

ଜୀବନ ନେଉଛି ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ:

ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଏକ କରେଣ୍ଟ । ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ବେଳାଭୂମି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶିରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସ୍ଥଳରେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡି ଦୁଇ ଭାଗ ହେବା ଭଳି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଯାହା ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଟାଣିନିଏ । ଏହି କରେଣ୍ଟରେ ତୀବ୍ରତା ବହୁତ୍ ଥାଏ । ରିପ୍ କରେଣ୍ଟରେ କେହି ଭାସିଗଲେ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ । ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି । ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାନଗଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡିଯାଇ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ରିପ୍ କରେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲହଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ପାଣି ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯାଏ । ଏହା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ୍ । ଏହା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା କହିହେବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଚିତ ।

ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ରାୟ କହିଛନ୍ତି, "କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଢଙ୍ଗରେ ଓ ମଦ୍ୟପାନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୋଇଥାଆନ୍ତି । ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ କଥା ନମାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଅଧିକ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଗାଧୋଇବା ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡି ପ୍ରାଣ ହରାଉଛନ୍ତି । ତେଣୁ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଗାଧୋଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବେଳାଭୂମିରେ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଜରୁରୀ ।"



ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଷ୍ଟେସନ ଅଫିସର ଅନନ୍ତ ପ୍ରସାଦ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଚେତନତା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ନହେବା ସହ ଲାଇଫଗାର୍ଡଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ମାନୁନାହାନ୍ତି । କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନିଶା ସେବନ କରି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯାଇ ଅକାଳରେ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି । ନୂଆ ବେଳାଭୂମିରେ ଲାଇଫଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ସହ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ବେଳାଭୂମିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛୁ । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ।"

