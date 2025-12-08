ETV Bharat / state

ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା

ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ପୁରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ।

FIRE SAFETY ISSUES IN HOTELS
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 8, 2025 at 8:54 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ପୁରୀ: ଗୋଆରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି‌। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୁରୀ ସହରରେ କିଛି ମାତ୍ର ବଡ଼ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୁଡିକରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେବଳ କାମଚଳା ଭାବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଟେଲ, ଲଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଏହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ହୋଟେଲିୟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

ସେପଟେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ପୁରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାଇଡ ଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀକୁ ଆସିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସୁଦୀପ୍ତ ରାୟ କୁହନ୍ତି, "ଆମେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ରହିଛୁ ସେଠାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଲେ ସତର୍କତା ପାଇଁ ସେନଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୋଟେଲ ରୁମ୍, ରୋଷେଇ ଗୃହରେ ସେନସର ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ । ପୁରୀକୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହୋଟେଲରେ ସେନସର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯଦି ହୋଟେଲ କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ସେନସର୍ ତାହାକୁ ଠାବ କରି ଅଲାରାମ ବାଜି ଉଠିବ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ହୋଟେଲରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ ମାନେ ସୂଚନା ପାଇ ବାହାରକୁ ଆସି ପାରିବେ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ହୋଇ ପାରିବ। ଏଣୁ ପୁରୀରେ ଥିବା ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଶାସନ କଡାକଡି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ। "ପୁରୀରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ :
Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ନବେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗୁଡିକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଜର ଆବାସିକ ଘରକୁ ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।

ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା
Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri (ETV BHARAT ODISHA)



ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ଗୋଆରେ ଏକ କ୍ଳବରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୨୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ କ୍ଲବ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ, ଲଜ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ ଗୋଆରେ ଯେଭଳି ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହେଲା ତାହା ହେବ ନାହିଁ । ପୁରୀରେ ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏନ୍ଓସି ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ଏ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣୁ ନୁଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ଆଣିବା ଉଚିତ୍। "

Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

"ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛି। ମୋ ସବୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ART ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ରେ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି।"

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:

Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)
ପୁରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରାଉତ କହିଛନ୍ତି," ପୁରୀରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ରହିଛି। ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଆମେ ସଚେତନ କରୁଛୁ। ଏନେଇ ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରୁଛୁ। ଅଗ୍ନି କାଣ୍ଡ ହେଲେ କିଭଳି ମୁକାବିଲା କରିହେବ ସେ ନେଇ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ଏହା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏବେ ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି । ଗୋଆରେ ଯେଭଳି ଅଘଟଣ ହୋଇଛି ଏଠାରେ ଯେମିତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ଅଛୁ। ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ। ଆଗକୁ ନୂଆବର୍ଷ ଅଛି। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଠାକୁ ଆମେ ଯାଇ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ତଦାରଖ କରିବୁ। ଆମେ ସବୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ଆସିଥିବା ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନିଅନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ସହ ନିଜ ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ।"
Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)

"ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାଇଡ ଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେଣ୍ଡର ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ART ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଘ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"

Tourists demanding fire safety arrangements in all hotels in Puri
ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା (ETV BHARAT ODISHA)
ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଚାଲିଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଆସି ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ଥିବାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପୁରୀକୁ ଆଗମନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପୁରୀ ସହରରେ ମାତ୍ର କିଛି ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନରହିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଦିଗରେ ବିହୀତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ; ଖୋଳାହେଲା ଟନେଲ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

FIRE SAFETY ISSUES IN PURI HOTELS
FIRE SAFETY ARRANGEMENTS IN HOTELS
TOURISTS DEMAND FIRE SAFETY
ହୋଟେଲରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା
FIRE SAFETY ISSUES IN HOTELS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.