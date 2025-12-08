ପୁରୀର ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲରେ ନାହିଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବଢିଲା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତା
ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ପୁରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି ।
Published : December 8, 2025 at 8:54 PM IST
ପୁରୀ: ଗୋଆରେ ଏକ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଥିବାବେଳେ ସେଠାରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ପୁରୀ ସହରରେ କିଛି ମାତ୍ର ବଡ଼ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଗୁଡିକରେ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କେବଳ କାମଚଳା ଭାବେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଟେଲ, ଲଜରେ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମୟରେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିହେବ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଯାହାକି ଏହା ବେଶ୍ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ହୋଟେଲିୟର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ସେପଟେ ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି କରି ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବାକୁ ପୁରୀର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫାୟାର ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାଇଡ ଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ପୁରୀ ସହରରେ ଏକ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛୋଟବଡ଼ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିଛି। ନବେ ପ୍ରତିଶତ ହୋଟେଲରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଗାଇଡ ଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅନେକ ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଗୁଡିକ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଅନେକ ଲୋକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନର ବିନା ଅନୁମତିରେ ନିଜର ଆବାସିକ ଘରକୁ ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆଖିବୁଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟେ ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନୀ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ହୋଟେଲିୟର ଶ୍ରୀମନ୍ତ କୁମାର ଦାଶ କୁହନ୍ତି, "ଗୋଆରେ ଏକ କ୍ଳବରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ୨୫ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ କ୍ଲବ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ୍ ଧାମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଗମନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ହୋଟେଲ, ଲଜ, ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିଥିଲେ ଗୋଆରେ ଯେଭଳି ନାଇଟ କ୍ଲବରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନହାନି ହେଲା ତାହା ହେବ ନାହିଁ । ପୁରୀରେ ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏନ୍ଓସି ମିଳୁନାହିଁ। ହେଲେ ୨୦୨୫ ମାର୍ଚ୍ଚ ରେ ଏ ନେଇ ନୂଆ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣୁ ନୁଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକ ରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ସେମାନେ ଆବେଦନ କରି ଆଣିବା ଉଚିତ୍। "
"ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ୍ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରୁଛି। ମୋ ସବୁ ହୋଟେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗାଇଡଲାଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତେ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ବିପତ୍ତିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ART ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀ ରେ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ବାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ଦ୍ଵାରା ଶୀଘ୍ର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମୁଁ ସ୍ବାଗତ କରୁଛି।"
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ:
"ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଗାଇଡ ଲାଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ଏବଂ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେପଟେ ପୁରୀରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘଟଣାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆଡଭାନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେଣ୍ଡର ତଥା ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ART ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ବାରା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶିଘ୍ର ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ