ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ନକୁଳ ଦାନା ଦେଇ ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ

କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ । କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ନକୁଳ ଦାନା ବିକ୍ରି କରି ଠକୁଛନ୍ତି ଅସାଧୁ ବେପାରୀ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 31, 2026 at 1:59 PM IST

ନିମାପଡା: ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚକାଚକ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟ । ଯେ କେହିବି ଏହାକୁ ଦେଖିବ ଆନନ୍ଦରେ କିଣି ନେବ । ଆଖିକୁ ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ପ୍ଯାକେଟକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ କେଜି ପିଠା 600 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ । କିନ୍ତୁ ପ୍ଯାକେଟ ଖୋଲି ଦେଖିବା ପରେ ଗ୍ରାହକ ତାଜୁବ । ଏକ କେଜି ବଦଳରେ ପ୍ୟାକେଟରୁ ବାହାରୁଛି ମାତ୍ର 50 ଗ୍ରାମ କାଜୁ ଓ ବାକି ସବୁ ନକୁଳ ଦାନା । କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଆସି ଏପରି ଠକେଇର ଶିକାର ହେଲେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚଢାଉ କରାଯାଇ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କୋଣାର୍କ ପୋଲିସ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟରେ ନକୁଳ ଦାନା ଦେଇ ଠକେଇ, 2 ଗିରଫ (ETV BHARAT ODISHA)

ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ କୋଣାର୍କ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଜଣେ ସାଇକେଲରେ ଆସିଥିବା ବେପାରୀ ଠାରୁ 15 ପ୍ୟାକେଟ କାଜୁ କିଣି ଥିଲେ । ଚିକ୍କଣ ଦେଖାଯାଉଥିବା କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟକୁ ଖୋଲିବା ପରେ ସେଥିରେ କେବଳ 50 ଗ୍ରାମ କାଜୁ ଓ ବାକି ସବୁ ନକୁଳ ଦାନା ଥିବା ଦେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ । ଏହି ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା 112 କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ଯ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ଅସାଧୁ କାଜୁ ବେପାରୀର ଶିକାର ହୋଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ପଳାଇଥିଲେ । ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କରେ କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟ କିଣି ଠକାମୀର ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ । ଅସାଧୁ ବୁଲା ବେପାରୀ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ । ଚତୁରତାର ସହିତ ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାଇକେଲ ଓ ବାଇକରେ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ବସ ଛାଡ଼ିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପଳାଉଛନ୍ତି । କୋଣାର୍କ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ନିକଟରେ ବୁଲା ବେପାରୀମାନେ ଲୋଭନୀୟ ଜରି ପ୍ୟାକେଟ ଭିତରେ ନକୁଳ ଦାନା, ପୋକରା କାଜୁ ରଖି କିଲୋ ପ୍ରତି 6ଶହ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି।

ଖାଦ୍ୟ ନିରୀକ୍ଷକ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଦୁଇଥର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପ୍ରକୃତ ଦଲାଲ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ। ଗତ ୨୦୨୫ ଜାନୁୟାରୀ ୨୭ରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତ୍ଯୁଷ ରଞ୍ଜନ ତାରେଣିଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ଆସିଥିବା ମୋବାଇଲ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀ ଟେଷ୍ଟିଂ ଭ୍ଯାନ ସହ ୪ଜଣିଆ ଟିମ କୋଣାର୍କ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାର୍କେଟ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋକରା ଓ ନିମ୍ନମାନର କାଜୁ ବିକ୍ରି କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟ କରୁଥିବା ଅସାଧୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଦୋକାନ ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲେ। କାଜୁ ଦୋକାନ ଗୁଡିକରୁ କାଜୁ ଓ ରାମଦାନା ସଂଗ୍ରହ କରି ଭୁବନେଶ୍ଵର ସ୍ଥିତ ମାନ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଇଥିଲେ। ବାସ ସେତିକିରେ ଚଢ଼ାଉ ଶେଷ। ପରେ ଅବସ୍ଥା ଯାହାକୁ ସେଇଆ। ପୁଣି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ କାଜୁ ଗୋଦାମ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାଜୁ, ନକୁଳ ଦାନା,ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ୍ଆ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଚଢ଼ାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ।

ନିମାପଡା ଏସଡିପିଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ," ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଚଢାଉ କରି କେସ କରିଛୁ । ଚଢାଉ ସମୟରେ ପ୍ୟାକିଂ ମେସିନ ସିଜ୍‌ ହୋଇଛି । 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛୁ । ଖାଲି ପିଲିଥିନି ସିଜ୍‌ ହୋଇଛି । ଭଲ କାଜୁ ଖରାପ କାଜୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିବ । "

ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି, "ଏଠାକୁ ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଆସି କାଜୁ କିଣିଥିଲୁ । କାଜୁ ପ୍ୟାକେଟ ବାହାରେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା । ସେଥିପାଇଁ କିଣିଲୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଆସି ପ୍ୟାକେଟ ଖୋଲିବାକୁ ଭିତରେ କମ୍‌ କାଜୁ ଓ ନକୁଳ ଦାନା ଥିଲା । ଆମ ସହିତ ଧୋକା ହୋଇଚି, ଅନ୍ୟ କାହା ସହ ନହେବ । "

ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, " କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କାଜୁ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଠକେଇ କରାଯାଉଛି । ଏକ କେଜି ହିସାବରେ 600 ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ 50 ଗ୍ରାମ କାଜୁ ରହୁଛି । ଆମେ 15 ଟା ପ୍ୟାକେଟ କିଣିଥିଲୁ । ଏହା ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଜରୁରି । "

ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା

