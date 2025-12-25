ETV Bharat / state

ଚାଲିଛି ପିକିନିକ ଋତୁ; ଆସ ବୁଲିଯିବା ଗଣ୍ଡାହାତି ଜଳପ୍ରପାତ

ପିକିନିକ ଋତୁରେ ସବୁ ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ଏପଟେ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ମଜା ନିଅନ୍ତି ।

By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 25, 2025 at 10:57 PM IST

ଗଜପତି: ଚାଲିଛି ପିକିନିକ ଋତୁ । ସବୁ ପିକନିକ ସ୍ପଟରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗଣ୍ଡାହାତି ଜଳପ୍ରପାତ । ଆନ୍ଧ୍ର ଓ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତରେ ଥିବା ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଦିନକୁ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ବଢୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦୁଇ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହି ସ୍ଥଳିର ଅଧିକ ବିକାଶ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ।


ଆସ ବୁଲିଯିବା ଗଣ୍ଡାହାତି ଜଳପ୍ରପାତ-

ସୁନ୍ଦର ବନ ଆଉ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଜଳପ୍ରପାତକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ମୋହନା ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ପ୍ରାୟ 30 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପଟୁ ଆସନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର ପାଲାସା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପରେ ଡାହାଣ ପାଖର ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଠାରୁ ମାତ୍ର 25 କିମି ଅତିକ୍ରମ କରିବେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ।

ଏଠାକୁ ବୁଲି ଆସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମୋନଜ ଓ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, "ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଝରଣାର ପାଣିର ଶବ୍ଦ ସାଙ୍ଗକୁ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶର ପବନ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନ ମୋହିଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ଥାନରେ, ଜଳପ୍ରପାତରେ ଗାଧୁଆ, ସାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ସହ ସେଲଫି ନେଇ ସ୍ମୁତିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବ ଆଉ ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ସେହି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଉତ୍ପାଦିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣି ବେଶ ମଜା ନେଇପାରିଛୁ । ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ମନକୁ ହାଲକା କରି ଫୁରୁସତ୍ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତ ଏହି ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଅନାଇ ରହିଅଛି ଗଣ୍ଡାହାତୀ ଜଳପ୍ରପାତ, ଦିନ ଥିଲା ଏହି ଜାଗାକୁ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ହୋଇ ହାତୀ ସବୁ ଆସୁଥିଲେ ଆଉ ଏହି ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶରେ ପାଣି ପାଇ ଅନେକ ସମୟ ରହିଯାଉଥିଲେ ତେଣୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ଆଉ ଜଳପ୍ରପାତ ନା ଗଣ୍ଡାହାତୀ ।"

ତେବେ ପିକନିକ୍ ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଓଡ଼ିଶା ଆନ୍ଧ୍ର ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏଠାକୁ ଆସି ମଜା ନିଅନ୍ତି । ଉଚ୍ଚରୁ ପଢୁଥିବା ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ମଜା ନେବା ସହ ରୋଷେଇ କରି ଖାଆନ୍ତି, ଭଲ ଚଲାପଥ ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମିନି ପାର୍କ, ବସିବା ପାଇଁ ପିଣ୍ଡି ଆଦି ସୁବିଧା ରହିଥିବା ବେଳେ ଭଲ ସ୍ଥାୟୀ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗାଧୁଆ ପାହାଚ ନିର୍ମାଣ, ମହିଳା ଶୌଚାଳୟ ଓ ଲୁଗା ବଦଳାଇବା ଗୃହ ଆଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କହିଛନ୍ତି ।


ଏପଟେ ସହକାରୀ ବନ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ଅଧିନରେ ଏହି ସ୍ଥାନଟି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଧୁଆ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟରିକେଡିଂ କରାଯିବା ସହ ଅତ୍ୟାଧିକ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମିଳିତ ଭାବେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱରେ ରୁହନ୍ତି ।"


ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ଥାନର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନା ସହ ଦୁଇ କୋଟି ୭୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଯାହାର ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସରିଛି ଓ ଆଗମୀ ଦିନରେ ପାଣିକୁ ସଂଚିତ ରଖି ଏହି ଜଳପ୍ରପାତରେ ଖରା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଉପରୁ ପଡ଼ିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷ ସାରା ଲୋକେ ମଜା ନେଇପାରିବେ ।"



କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଅଂଚଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ସେ ଅଂଚଳରେ ବିକାଶ ବି ତ୍ଵରାନିତ ହୁଏ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଗଣ୍ଡାହାତିର ବିକାଶ ସହ ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କେବେ ହେଉଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

