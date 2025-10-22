ETV Bharat / state

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ; ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ହୁଏ ଜଳବନ୍ଦୀ,ବର୍ଷସାରା ଏଠି ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ୱାର୍ଡରେ ପଶିଯାଏ ପାଣି । ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ କଣ ଅଧିକ ରୋଗ ନେଇକି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)
ପୁରୀ: ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ପୁରୀ ସହରର ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇପଡୁଛି । ରାସ୍ତାରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଠପ୍। ଆଉ ପୁରୀ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ମାତ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟା ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ୱାର୍ଡରେ ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି ବର୍ଷା ଜଳ। ବଡ ଦାଣ୍ଡ, ଭିଆଇପି ରୋଡ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଓ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିସ୍କାସନ ହୋଇ ନ ପାରି ସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଓ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଏଭଳି ଅଣାୟତ୍ତ ସ୍ଥିତି, ସେଠି ସହରର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ନ କହିବା ଭଲ।


ବର୍ଷା ହେଲେ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭରସା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପାଣି
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପାଣି (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଏବେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରୀ ସହରବାସୀଙ୍କ ଭରସା ହେଉଛନ୍ତି କେବଳ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ । କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବାରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସହରବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କରୁଛି ପୌରପାଳିକା। ତାହାବି କେବଳ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି। ମୁଖ୍ୟ ନଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧପନ୍ତାରିଆ ଭାବେ ସଫେଇ ହେଉଛି । ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ଆଳରେ କେବଳ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ହରୁଲୁଟ କରୁଥିବା ପୁରୀ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଅନେକ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣରେ ତ୍ରୁଟି ଥିବାରୁ ଡ୍ରେନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉନାହିଁ। ଏଣୁ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ କଲେ ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ସହର ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ନୁଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଡ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ଓ ସଫେଇ ହେଲେ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସହର ବାସୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବି ।

୭ ବର୍ଷ ହେଲା ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନି

ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଗୌରହରି ପ୍ରଧାନ କୁହନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥ ଯାତ୍ରା ନ ହୁଅନ୍ତା ତେବେ ପୁରୀ ସହରର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ୭ ବର୍ଷ ହେବ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାରେ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନି। ଫଳରେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନ ଥିବାରୁ ସହରର ସମସ୍ୟା ଠିକରେ ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନି।

ପୁରୀକୁ ମହାନଗର ନିଗମ କରିବେ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ହେଲେ ଏ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୌର ପାଳିକାର ଏବେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ଅନେକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ପୌର ପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ପୌର ପାଳିକାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଏଠି ବର୍ଷକେ ଥରେ ହୁଏ ଡ୍ରେନ ସଫା

କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ପୁରୀ ସହରର ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ଡ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଡ୍ରେନରେ ଅଧିକ ଆବର୍ଜନା ଜମା ରହୁଛି। ଏଣୁ ଏହାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ନିୟମିତ ସଫେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହିପରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁ ଡ୍ରେନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ପାରୁନି। ଏଣୁ ପୁରୀ ସହର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନୁଆ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳରେ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ। ନ ହେଲେ ସାମାନ୍ଯ ବର୍ଷାରେ ପୁରୀରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଡ୍ରେନ ଜବରଦଖଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକରେ ହୋଇପାରୁନି

ପୁରୀ ପେଣ୍ଠକଟା ବାସିନ୍ଦା ବିସ୍ମୟ ମିଶ୍ର କୁହନ୍ତି, ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରୀର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇ ପଡ଼ୁଚି। ଡ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଜବର୍ ଦଖଲରେ ରହୁଥିବାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକରେ ହୋଇ ପାରୁନି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ପାଇଁ ବଜେଟ ହେଉଚି। ହେଲେ ଠିକରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା ହରୁଲୁଟ ହେଉଚି। ଯଦି ଜବର ଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ସହିତ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଡ୍ରେନ ସଫେଇ ହୁଅନ୍ତା ତାହା ହେଲେ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର କଥା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନୂତନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ହେଉଚି। ହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ହେଉନି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ । ଫଳରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ୱାର୍ଡରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି। ପୁରୀ ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଠାରେ ଯଦି ମେଡିକାଲ ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି ଆଉ କାହାକୁ କହିବା ? ପୌରପାଳିକା ଏକାଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛନ୍ତି। l ତଥାପି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇ ପାରୁନି ।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଡ୍ରେନଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କଲା ନଗର କଂଗ୍ରେସ

ପୁରୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛି, ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ପୁରୀ ସହର ସବୁଠୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଭି ଆଇ ପି ରୋଡ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ନାହିଁ ଡ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା । ଫଳରେ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଭିଆଇପି ରୋଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଚି। ଏହି ରାସ୍ତା ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ କଲେଜ, ସରକାରୀ ଅଫିସର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା । ଏଠାରେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିସ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ ଥିବାରୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଚି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଯାତାୟାତ ନେଇ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ନଗର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି, ପୁରୀ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜଳ ନିସ୍କାସନ ନେଇ କୌଣସି ଡ୍ରେନଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଥିବା ୱାର୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଜମି ରହି ବହୁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପୁରୀ ଭଳି ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟର ଏପରି ସ୍ଥିତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବାବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲା ପ୍ରଶାସନ କେହିବି ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା କେବଳ ଘୋଷଣାରେ ହିଁ ସୀମିତ ରହିଯାଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ଉଦାସୀନତା ମନୋଭାବକୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ପୁରୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ବିକାଶ ନାଁରେ ହରିଲୁଟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି ପୁରୀ-ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ

ପୁରୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପାଇକରାୟ କୁହନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହର ପୁରୀ ବିକାଶ ନାଁରେ ହରିଲୁଟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ପାଲଟିଛି । ମାତ୍ର ୧୫ ରୁ ୩୦ ମିନିଟ ବର୍ଷା ହେଲେ ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରୋଗୀ ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେବେ କଣ ଅଧିକ ରୋଗ ନେଇକି ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ବାସ୍ତବରେ କିଛି ନାହିଁ । ଏଠି ଠିକାଦାର-ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ନ ଦେଇ କେବଳ ମହାନଗର ନିଗମ କରିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ପୁରୀ ସହରର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀ ନଗର କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ-ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ

ପୁରୀ ପୌର ପାଳିକାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବେହେରା ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଚି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ୩୦ ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ଯାଉଛି। ସେଭଳି ଗୁରୁତର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ସ୍ବଭାବିକ ହୋଇ ଯାଉଚି। ତେବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମୋଟର ପମ୍ପର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଭିଆଈପି ରୋଡରେ ଡ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଚାମ୍ବର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ବାରା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଚି। ଏଣୁ ସେଠାରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଚି।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ସେହିପରି ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ମେଡିକାଲ୍ ଛକରେ ଥିବା ଭୂତଳ ଡ୍ରେନରେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଚି ମୂଷା ନଦୀକୁ । ତେବେ ପୁରୀ ସହର ଏକ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ। ଏଠାରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି। ହେଲେ ଅଧିକ ଜୁଆର ଥିଲେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ପୁରୀର ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ଏହା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ଏହା ଚୁଡାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେରେ ଡ୍ରେନେଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏଣୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିସ୍କାସନ ହୋଇନପାରି ଜଳ ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ତେବେ ମେଡିକାଲ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୌର ପାଳିକାର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ମେଡିକାଲରେ ଡ୍ରେନ ନିର୍ମାଣ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ଵ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରେନକୁ ଆଣି ପୌର ପାଳିକା ଡ୍ରେନରେ ସଂଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର
ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ପୁରୀ ସହର (ଇଟିଭି ଭାରତ)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

