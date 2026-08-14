ETV Bharat / state

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍; ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୬୦ ଯାତ୍ରୀ

କୋଲକାତାରୁ ପୁରୀ ଆସୁଥିବା ଏକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

WEST BENGAL TOURIST BUS ACCIDENT
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍; ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୬୦ ଯାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 14, 2026 at 4:12 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୬୦ଯାତ୍ରୀ । ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଉକ୍ତ ବସଟି କୋଲକାତାରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଏଥିରେ କାହାର ଜୀବନହାନୀ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ।

ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସକୁ ପିଟିଲା ଟ୍ରକ୍; ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ବର୍ତ୍ତିଲେ ୬୦ ଯାତ୍ରୀ (ETV Bharat Odisha)

ଓଡ଼ିଶୀ ନାମକ ଏକ ଘରୋଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ୍ କୋଲକାତା ହୁଗୁଳି ଚଣ୍ଡୀକଳାରୁ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିଲା । ହେଲେ ହଠାତ୍ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରୀକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟସ୍ଥ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରରେ ବସର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।ଲୋକେ ବସଟିକୁ ଠେଲି ଠେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପଛରୁ ଆସୁଥିବା ଏକ ଟ୍ରକ ପ୍ରଥମେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଏକ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ପରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ।

ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଟ୍ରକଟି ବସର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ବକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରକର ସାମ୍ନା ପଟ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ।ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଟ୍ରକ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ବସରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ବେଳେ ଖବର ପାଇ ସିମୁଳିଆ ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବସ୍ କର୍ମଚାରୀ ବଲାଇ କହିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି," ଆମେ କୋଲକାତାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲୁ । ସିମୁଳିଆ ଠାରେ ହଠାତ୍ ଆମ ଗାଡ଼ିର ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ଆମେ ଠେଲି ଠେଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ । ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଧକ୍କା ଦେଇ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା । ଆମ ବସରେ ୬୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । "

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭୋଳାବାବାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଫେରୁଥିଲେ, ଗଛରେ ପିଟି ହେଲା ବୋଲବମ ଗାଡି, 10 ଆହତ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ପ୍ରତିଟି ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟବାନ... ଏଣିକି NHରେ ୧୦ ମିନିଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ୍, ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର

TAGGED:

TOURIST BUS ACCIDENT BALESWAR
BALASORE NEWS
WEST BENGAL TOURIST BUS ACCIDENT
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ବସ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
TOURIST BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.