ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା : 2026 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଲେଣି 56,00,000 , ପୁରୀରେ 22% ବୃଦ୍ଧି

2025ରେ ପୁରୀକୁ 2.43 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ।ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର

Puri Tourism Growth
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପୁରୀ, 2026 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଲେଣି ୫୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 9, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Odisha Tourism 2026 , ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଋଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବିଶ୍ବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଢିଛି ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ତଥ୍ୟ ।

ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପୁରୀକୁ ୨.୪୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧.୧୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ୮୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।

ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା (ETV Bharat Odisha)

ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପୁରୀ:
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ । ଆଉ ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ବେଳାଭୂମି ।

ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା:
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ୨୦୨୬ ଏବଂ ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର 'ଥୀଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଅଧିକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।

Devotees having darshan of the Patitapabana Lord in Puri
ପୁରୀରେ ପତିତପାବନ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତ (ETV Bharat Odisha)
ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବେଳାଭୂମି ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି । ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଜେଟ୍ ସ୍କିଂ, ପାରାସେଲିଂ ଏବଂ କାୟାକିଂ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରାଯାଉଛି । ଏହାଛଡା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ଏବଂ ବାଲିଘାଇ ବେଳାଭୂମିରେ ଇକୋ ରିଟ୍ରିଟ୍, ଏବଂ ନେଚର କ୍ୟାମ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ଏବଂ ଚିଲିକାକୁ ନେଇ ସମନ୍ୱିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସର୍କିଟ ସହିତ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଅଧିକ ରହଣି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସରକାର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ୫ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବା ନେଇ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।
Tourists near Puri Sea Beach
ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମିରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)


ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ:
ହୋଟେଲିଅର ଯୁବବ୍ରତ କର କହିଛନ୍ତି, " ପୁରୀରେ ହୋଟେଲଠାରୁ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଶୁଭ ଖବର । ଏବେ ଖରାଛୁଟି ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ରହିଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚହିଦା ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବେ ପୁରୀ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି । ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ବହୁତ୍ ଭଲ ସ୍ଥାନ । "

5.6 million tourists visited Odisha in the first half of 2026
୨୦୨୬ ମସିହା ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୫୬ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ (ETV Bharat Odisha)

ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଯୁଗରେ ରେଟିଂରେ ଖରାପ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାକୁ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ କିଛି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ । ଏଣୁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲିଅର ଯୁବବ୍ରତ

Adventure water sports in Puri
ପୁରୀରେ ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)

ଆଡ୍‌ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ହୋଟେଲିଅର ଭବେଶଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ । ତେବେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଅଧିକ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓ ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । "

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଏବେ ୫ଟି ସଂସ୍ଥା ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ସ୍ପୋଟର୍ସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । "

Adventure water sports in Puri
ପୁରୀରେ ଦୁଃସାହାସିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

TAGGED:

ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି
PURI TOURISM GROWTH
ODISHA TOURIST FOOTFALL
JAGANNATH TEMPLE TOURISM
ODISHA TOURISM 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.