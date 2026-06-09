ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା : 2026 ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସିଲେଣି 56,00,000 , ପୁରୀରେ 22% ବୃଦ୍ଧି
2025ରେ ପୁରୀକୁ 2.43 କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ।ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲ ସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ । ରିପୋର୍ଟ:ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : June 9, 2026 at 3:00 PM IST
Odisha Tourism 2026 , ପୁରୀ: ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ଋଷିଆ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ବିଶ୍ବରେ ଅସ୍ଥିରତା ଜାରି ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ବେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଢିଛି ଉଭୟ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ । ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ଦୁଃସାହସିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହୋଟେଲ୍ ସୁବିଧା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ପାଲଟିଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ପୁରୀ । ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି ତଥ୍ୟ ।
ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୦୨୬ ମସିହାର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ ୫ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ୫୬ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ, ପୂର୍ବବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ ପୁରୀକୁ ୨୨ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହୋଇଛି । ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପୁରୀକୁ ୨.୪୩ କୋଟି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ । ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ୧.୧୩ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ଓ ୮୭ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପୁରୀ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ।
ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ ପୁରୀ:
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ପୁରୀ ପାଲଟିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପସନ୍ଦ । ଆଉ ଏହା ପଛରେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ପୁରୀରେ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ସୁଦୀର୍ଘ ଏବଂ ମନୋଲୋଭା ବେଳାଭୂମି ।
ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା:
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପୁରୀ-କୋଣାର୍କ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍ ଏବଂ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉଛି । ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନୀତି ୨୦୨୬ ଏବଂ ଓଡ଼ଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନର 'ଥୀଙ୍କ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଥିଙ୍କ୍ ଓଡ଼ିଶା' ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ଅଧିକ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ରାଜ୍ଯ ସରକାର ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି ।
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ:
ହୋଟେଲିଅର ଯୁବବ୍ରତ କର କହିଛନ୍ତି, " ପୁରୀରେ ହୋଟେଲଠାରୁ ଅଟୋ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଏଥର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଶୁଭ ଖବର । ଏବେ ଖରାଛୁଟି ଚାଲିଥିବାରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛନ୍ତି । ସବୁ ହୋଟେଲରେ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବୁକିଂ ରହିଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଚହିଦା ବେଶ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି । ଏବେ ପୁରୀ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ମାନ୍ୟତା ହାସଲ କରିଛି । ମହାପ୍ରଭୂ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ବେଳାଭୂମି, ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ ବିଚ୍, କୋଣାର୍କ, ଚିଲିକା ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବା ବହୁତ୍ ଭଲ ସ୍ଥାନ । "
ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଆଜିର ଅନଲାଇନ ଯୁଗରେ ରେଟିଂରେ ଖରାପ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ଘଟିପାରେ । ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୌଳିକ ସୁବିଧାରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ସରକାରଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଏଠାକୁ ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯୁଗରେ କିଛି ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ । ଏଣୁ ବେଳାଭୂମିରେ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଦୁଃସାହସିକ ଜଳକ୍ରୀଡା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ହୋଟେଲିଅର ଯୁବବ୍ରତ ।
ଆଡ୍ଭେଞ୍ଚର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ:
ହୋଟେଲିଅର ଭବେଶଙ୍କ କହିବା କଥା, ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ । ତେବେ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ବେଳାଭୂମିରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ଜରୁରୀ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଅଧିକ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓ ବିଚ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ହେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ । "
ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ:
ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଅଧିକାରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନଜରରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉନ୍ନତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି । ପୁରୀକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତାରକା ହୋଟେଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ଏବେ ୫ଟି ସଂସ୍ଥା ଆଡଭେଞ୍ଚର୍ ସ୍ପୋଟର୍ସ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । "
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ