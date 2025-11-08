ETV Bharat / state

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାସହ ପୁରୀକୁ ବଢୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ, ସଜାଗ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସବୁ ଥାନା ଅଧକାରୀଙ୍କୁ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।

ପୁରୀ: ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ। ପୁରୀକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସହିତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କୋଣାର୍କ, ଅସ୍ତରଙ୍ଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ସାତପଡ଼ା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଗୁଡିକରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ସହିତ ନିୟମିତ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଆଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ପାଇଁ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଏସପି ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଚୋରି, ଛିନତାଇ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ଭଡା, ହୋଟେଲ ଭଡାକୁ ନେଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୋଲିସ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁରିନ୍ଦର୍ କୁମାର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲି। ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମିଳିଲା। ତେବେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନରୁ ଚାଲୁଥିବା ଅଟୋ ରିକ୍ସାଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ୍ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି। ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଜାଣି ନଥିବାରୁ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଚିଲିକା ସାତପଡ଼ାରେ ବୋଟ୍ ନେଇଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏକ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଫେରିବେ। ଏହାଦ୍ଵାରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁରୀକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ କେହି ଯେଭଳି ଶୋଷଣ ନକରନ୍ତି, ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ଉଚିତ୍।"

ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ନିର୍ମଳା ଗୋଏଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀରେ ଅଟୋରିକ୍ସା ଚାଳକ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ବୁଲିବାକୁ ଥିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନିଆଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି । ପୁରୀରେ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସହିତ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ହେଲେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ଇଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଏହାଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ କେହିବି ଯେଭଳି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନ ନିଅନ୍ତି ସେନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଉଚିତ୍।"

ପୁରୀ ସହରର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଚକ୍ରଧର ମହାପାତ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସବୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବା ଉଚିତ୍। ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ଚୋରି ହେଉଛି। ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଚାଳକ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦରଠାରୁ ଅଧିକ ଭଡ଼ା ନେଉଛନ୍ତି। ଅଟୋରେ ଯାତ୍ରୀ ଭଡ଼ା ଦର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ କେହି ଅଟୋ ଚାଳକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସାତପଡ଼ାରେ ଡଲଫିନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ାଠାରୁ ୩ ଗୁଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ବୋଟ୍ ଚାଳକ। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀରେ ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଯୋଗୁ ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ଵାରା ପୁରୀ ବଦନାମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେନି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷତି ସହିବ। ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ଏସପି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।"

ପୁରୀରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଟୋ ଚାଳକମାନେ ମନଇଛା ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ରହିଛି ତାହା ଅଟୋରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ପୋଲିସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ କେହି ମାନୁ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ସାତପଡ଼ାକୁ ଡଲଫିନ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଛି। କେତେକ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଭଡ଼ାଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଠାରୁ ତିନି ଗୁଣା ଦର ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଅନେକ ସମୟରେ କେତେକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଦଲାଲଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି କମିସନ ପାଉଥିବାରୁ ଜାଣିଶୁଣି ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲୁଟୁଥିବା ଦଲାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି।
ସେପଟେ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂ କହିଛନ୍ତି, "ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଋତୁରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗମନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପୁରୀ ପୋଲିସର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣ ନକରିବା ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ନକରିବା ପାଇଁ ସବୁ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକ ମହାସଂଘ ଏବଂ ସାତପଡ଼ା ବୋଟ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ସହିତ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ହେବ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ ସାତପଡ଼ା ରୁଟ୍ ରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରାଯିବ।"

ପ୍ରତିବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ରୁତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ଶିକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟକ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ

