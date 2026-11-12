ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖୋଲିଲା ୬୮ଟି ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମେନିଟି ସେଣ୍ଟର
ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ।
Published : November 12, 2026 at 9:51 PM IST
INFRASTRUCTURE WAYSIDE AMENITIES, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ୨୫ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୮ଟି ୱେ-ସାଇଡ୍ ଆମେନିଟି ସେଣ୍ଟର (ପଥପାର୍ଶ୍ୱ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର) ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟ ୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମିତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ଜାତୀୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ ।
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୌଚାଳୟ, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଭଳି ସୁବିଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯାତ୍ରୀମାନେ କେବଳ ସେଠାରେ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦେବେ । ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ୬୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରର ମରାମତି, ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ ଆଧୁନିକୀକରଣ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସେବା ସହ ମହିଳାଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ସ୍ତରରେ ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗିତାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ମହିଳା SHG ସଦସ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର, ପୁଷ୍ଟିକର ଓ ପାରମ୍ପରିକ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟ ପରଷିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଓ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ଉତ୍ତମ ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସିସିଟିଭି ନଜରଦାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଡିଜି ସେଟ୍ ଓ ଇନଭର୍ଟର ସୁବିଧା ରହିଛି । ଏହାଦ୍ୱାରା ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି ।
କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ୮ ଜଣ ଲେଖାଏଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ CFMS ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ୫୪୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ୨୦୪ ଜଣ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ, ୨୭୨ ଜଣ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ୬୮ ଜଣ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ସପ୍ତମ 'ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବଜାର ୨୦୨୬' ଉଦ୍ଘାଟିତ; ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ସମନ୍ୱୟରେ ହେବ ବିକାଶ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶିଖରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରର ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବିକାଶ; ନବରାତ୍ରୀ ପୂର୍ବରୁ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର