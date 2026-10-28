ପ୍ରତାରଣା କରି ୫ ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ; ୪ର୍ଥ ପତ୍ନୀ ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅକୁ ନିର୍ଯାତନା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ
ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥାଇ 4ର୍ଥ ବିବାହ, ପୁଣି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ ଘରେ । ବାନ୍ଧିଲା ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : October 28, 2026 at 7:14 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 7:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଲୁଚି ବାହା ହେଉଥିଲେ । ଥରେ ନୁହେଁ, ୪ ଥର । ଶେଷରେ ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ ଓ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିବା ଏବଂ ବଳପୂର୍ବକ ଅସଦାଚରଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜଣେ ୫୫ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ମହିଳା ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବାବେଳେ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ନିର୍ଯାତନା ସହି ନ ପାରି ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ନୟାଗଡ଼ର କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା । ଆଜି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ୧୫ ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି।
ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତର ଚତୁର୍ଥ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ବିବାହର ପ୍ରାୟ ୪ ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେବାରୁ ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ୪ର୍ଥ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୁକ୍ତର ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଥିବା ଏବଂ ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଞ୍ଜିତା ନାମ୍ନୀ ଆଉ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଏଭଳି ବହୁବିବାହ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ।
ତେବେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଠାତ୍ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ୪ର୍ଥ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘରେ ପଶି ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବାକୁ ଜିଦ୍ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ମହିଳା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ନାବାଳିକା ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ମାରି ଏକ ରୁମ୍ ଭିତରେ ଜୋରଜବରଦସ୍ତ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୋଧରେ ତାଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲା। ଏଥିସହ ପୋଲିସରେ ଦେଲେ କିଛି ବି ହେବନାହିଁ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲା।
ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ମହିଳା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଇବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରିଥିଲେ। ମହିଳା ଥାନା ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୩୬୩/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲା। ଫେରାର୍ ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଭୋର ପ୍ରାୟ ୬ ଟାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କାବୁ କରଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ OAS ସ୍ବାମୀଙ୍କ ନାମରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ନବଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବାରୁ ଥାନାରେ ମାମଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ମହିଳା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣା, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲା ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ