ଔଷଧ ଗୋଦାମ ପରିସରରେ ଖତ ଖାଉଛି ୩ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଏକ୍ସପାୟାର୍ ଔଷଧ: ଉଠୁନି ବର୍ଜ୍ୟ, ଅସନ୍ତୋଷ କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ
ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଚିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପୁଛି । ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଉଠିପାରୁନି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ । ରିପୋର୍ଟ: ଅଜିତ କୁମାର ସିଂ
Published : September 1, 2026 at 12:37 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ଖତ ଖାଉଛି ଟନ୍ ଟନ୍ ପରିମାଣର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଔଷଧ ଓ ମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ । ପାଖାପାଖି ୩ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିମାଣର ବର୍ଜ୍ୟ ଗୋଦାମ ପରିସରରେ ଖୋଲାରେ ଫୋପାଡି ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ଅସହ୍ୟ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏପରି ଚିତ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ମେଦିନୀପୁର ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମର ଜିଲ୍ଲା ଔଷଧ ଗୋଦାମ ପରିସରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଔଷଧ ଗୁଡିକୁ ସଠିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନଷ୍ଟ କରାଯିବାରେ ଚରମ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟ:
ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପରେ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଖତଗଦାରେ ଷଢୁଥିବା ଔଷଧର ଚିତ୍ର । ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ବସ୍ତା ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ ୩ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅଧିକ ଅବଧି ସରିଯାଇଥିବା ଓ ମାନଦଣ୍ଡ ହାସଲ ନ କରିଥିବା ସାଲାଇନ୍ ବୋତଲ, ସାନିଟାରୀ ନ୍ୟାପକିନ୍, କାଚ ବୋତଲ ଓ ଅନେକ ଔଷଧ ଉପକରଣ ଏଠାରେ ଖୋଲାରେ ଗଦା ହୋଇ ପଡିରହିଛି । ବର୍ଷା ପାଣି ପଡ଼ି ଏହି ସବୁ ପଚିବା ସହ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବ୍ୟାପୁଛି । ଯାହା ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ବଢ଼ାଉଛି ।
ବିଲ୍ ପୈଠ ନ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ୟା:
ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ୍ସପାୟର ଔଷଧ ଓ ମେଡିକାଲ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନଷ୍ଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହିସବୁ ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସଂସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ହସପିଟାଲ୍ରୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ୱେୟାର ହାଉସରେ ଗଦା କରେ ଏବଂ ପରେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଆଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଯେ, ଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ବକେୟା ବିଲ୍ ପୈଠ ହୋଇନଥିବାରୁ, ସେମାନେ ଏଠାରୁ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି । ଫଳରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଔଷଧ ଗୋଦାମ ପରିସରରେ ଏହିସବୁ ଗଦା ହୋଇ ରହିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର କୋହଳ ମନୋଭାବ ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ । ଚିକିତ୍ସାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରିଣାମ ନିରୀହ ରୋଗୀମାନେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କଳାହାଣ୍ଡିର ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ଏବଂ ମେଡିକାଲ୍ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଉ ଯେ, ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଔଷଧ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନ ଦିଆଯାଇ ଏପରି ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଦିଆଗଲା," ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି ।
ମିଳୁନି ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ:
କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସରକାର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ନିଶୁଳ୍କ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ବହୁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ମିଳୁନାହିଁ । ଟାଇଫଏଡ୍, ଡାଇରିଆ ଭଳି କିଛି ରୋଗ ପାଇଁ ବେଳେ ବେଳେ ଔଷଧ ମିଳିନଥାଏ । ଯଦି ଡାକ୍ତର ୫ଟି ମେଡିସିନ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେଥିରୁ ୩ଟି ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲେ ୨ଟି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉନାହିଁ । ଔଷଧ ଷ୍ଟକ୍ ସଠିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା ହେଉନଥିବାରୁ ଏପରି ହଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
'ଦାୟିତ୍ବହୀନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ?'
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଔଷଧର ଏକ୍ସପାୟରୀ ଡେଟ୍ ଯିବା ପରେ ଏହା ବିଷାକ୍ତ କେମିକାଲ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିଥାଏ । ଏହାକୁ ମେଦିନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୋଲାରେ ଫୋପାଡି଼ବା ଦ୍ବାରା ପରିବେଶ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଭୟ ରହୁଛି । ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନରେ ସେ ପାଣିରେ ଏହା ମିଶିକି ଜଳକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଜନଜୀବନ ଓ ଜଳରେ ଥିବା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଏହି ଦାୟିତ୍ବହୀନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଦାୟୀ କିଏ? " ବୋଲି କଳାହାଣ୍ଡି ବାସିନ୍ଦା ଚନ୍ଦ୍ରାଂଶୁ ମିଶ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
'ସରକାରୀ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ'
ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ CDMO ଡ. ଅଶୋକ ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆମର କୌଣସି ଓଷଧର ମିଆଦ ପୂରଣ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ଗାତ ଖୋଳି ତା' ଭିତରେ ଓଷଧ ପକାଇ ମାଟି ଦେଇ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖାଯାଏ । ଏହା ଆମର ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ । ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୈବ ଚିକିତ୍ସା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏହି କାମ କରିବା କଥା । ଭଣ୍ଡାର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥାକୁ ଔଷଧ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଏବଂ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ତଦାରଖ କରିବା ଉଚିତ ।"
"ମିଆଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ କେବେହେଲେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପଡ଼ିରହିବା କଥା ନୁହେଁ । ଏହା ସରକାରୀ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ । ଯିଏ ଏହାକୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ । ଏହା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଔଷଧ ନିଗମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ସୁପରଭାଇଜିଂ ଅଫିସର ଏହି ସବୁ ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା କଥା । ଏଭଳି ଅବହେଳା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ," ~ ଡ. ଅଶୋକ ମୁଣ୍ଡ, ପୂର୍ବତନ CDMO
ବକେୟା ବିଲ୍ ପାଇଁ ଉଠୁନି ଔଷଧ:
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଧିକାରୀ ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମ ନିକଟକୁ ଔଷଧ ଆସିବା ପରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କିମ୍ବା ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପଠାଇଥାଉ । ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କିମ୍ବା ନୁହେଁ ଏହା ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡିଥାଏ । କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥାଏ । ଔଷଧ ଗୋଦାମ ବାହାରେ ପଡିରହିଥିବା ଔଷଧ ଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ଏଗୁଡିକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏକ୍ସପାୟାର୍ ହୋଇଥିବା ମେଡିସିନ୍କୁ ଆମେ ଏକ ପୁଲ୍ କରିଦବୁ, ସେଠାରୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ । ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ସଂସ୍ଥାର କିଛି ବିଲ୍ ପୈଠ ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଔଷଧକୁ ନେଇ ନାହିଁ । ଟଙ୍କା ପାଇଲେ ସଂସ୍ଥା ଔଷଧ ସେଠାରୁ ଉଠାଇ ନେବ," ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ରୋଗୀଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲେନି, ନଦୀ ପଠାରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପୁଳା ପୁଳା ଔଷଧ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ
ଛୁଆ ହେବା ଆଶାରେ ଗୁଣିଆଠୁ ଔଷଧ ଖାଇ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଦମ୍ପତି
ଶୈବାଳରୁ କ୍ୟାନସର ମହୋଷଧି ! ଔଷଧ୍ୟୀୟ ଗୁଣବତ୍ତାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଫେସର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଜେନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି