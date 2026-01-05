ETV Bharat / state

ନାଚି-ଗାଇ ପ୍ରକୃତି ମା' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଲା ନିଆରା ଟୋକି ମରା ପର୍ବ

ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନଜାତି ଧରଣୀପେନୁ ବା ମାଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟୋକି ମରା ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ।

Toki Maara special festival of Kalahandi Tribals celebrated
ନାଚି-ଗାଇ ପ୍ରକୃତି ମା' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଲା ନିଆରା ଟୋକି ମରା ପର୍ବ (ETV Bharat Odisha)
January 5, 2026

କଳାହାଣ୍ଡି: ପୌଷମାସର ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଦିନ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଆରା ଟୋକି ମରା ପର୍ବ । ପ୍ରତି 12 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ପ୍ରକୃତି ମା' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପର୍ବଟି ସମର୍ପିତ । ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନଜାତି ଧରଣୀପେନୁ ବା ମାଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ଅବସରରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହିତ ବଳି ଦେବାର ପ୍ରଥା ରହିଛି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବା ସହିତ ଚାଷ ଓ ଅମଳ ଭଲ ହୁଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।

ନାଚି-ଗାଇ ପ୍ରକୃତି ମା' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ ହେଲା ନିଆରା ଟୋକି ମରା ପର୍ବ (ETV Bharat Odisha)



ପ୍ରକୃତି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ପର୍ବ:

ଆଦିମ ସଭ୍ୟତାର ନିଦର୍ଶନ ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଚାଲି ଚଳଣୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ବେଶଭୂଷାରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି । ତଥାପି କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଅନେକ ପ୍ରଥା ଓ ପରମ୍ପରା । ଏହି ପରମ୍ପରାର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଟୋକିମରା ପର୍ବରେ । ଧରଣୀପେନୁ ବା ମାଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜନଜାତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତି ୧୨ ବର୍ଷ ଅନ୍ତରାଳରେ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିଆରା ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଛି । ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଚାଚିକନା, ପୁଲିଂପଦର, ଗୁଣୁପୁର ଆଦି ଗାଁରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଟୋକି ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପାରମ୍ପାରିକ ରୀତିନୀତି:

ପ୍ରଥମେ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମ ପୂଜାରୀ, ଜାନି, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ମାଟି ଘର ପାଖରେ ଟୋକିପର୍ବ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଥିଲେ । ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ପୂର୍ବବର୍ଷ ପୋତା ଯାଇଥିବା ଅସ୍ତ୍ରକୁ ବାହାର କରି ମାର୍ଜନା କରିବା ପରେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା ସହ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା । ଦେବୀଙ୍କ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶହଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆଦିବାସୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ନାଚଗୀତ କରି ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଧରଣୀ ପେନୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେଠାରେ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା । ବୋଦା ବଳି ଦେଇ ମାଟି ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ କରିଯାଇଥିଲା ।

୬ ଦିନ ଧରି ପାଳନ କରାଯାଏ:

କେଉଁ ଆବହମାନ କାଳରୁ ଟୋକିମରା ପର୍ବ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୌଷ ମାସର ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ୧୨ ବର୍ଷର ଅନ୍ତରାଳରେ ୬ ଦିନ ଧରି ଏହି ପର୍ବକୁ ଆଦିବାସୀମାନେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଟୋକିମରା ପର୍ବରେ ଧରିଣୀ ପେନୁ ଅର୍ଥାତ ମାଟି ମା' ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇ ତାକୁ ବଳି ଦିଆଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମଣିଷ ବଳି ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି । ଏବେ ବୋଦାକୁ ମଣିଷ ନାମରେ ନାମିତ କରି ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ତେବେ ବଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିବା ବୋଦା ମାଂସକୁ ଚାଷ ଜମିରେ ପୋତିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଲାଘବ ହେବା ସହ ବହୁତ ଫସଲ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ରହିଛି ।

ଗ୍ରାମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପାଳନ କରାଯାଏ:
ଚାଚିକନା ଗାଁର ପୂଜାରୀ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି," ମାଟି ମା' ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ । ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ, ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ । ଭଲ ଫସଲ ହେବ ବୋଲି ଗାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ । ପୁର୍ବରୁ ଝିଅକୁ ବଳି ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମେଣ୍ଢା ବଳି ଦିଆଯାଉଛି । ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରି ବଳିପାଇଁ ମେଣ୍ଢାକୁ ନିଆଯାଏ । ସଭିଁଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ମେଣ୍ଢାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି । କାରଣ ମେଣ୍ଢା ଦେହରୁ ଝରିପଡୁଥିବା ରକ୍ତ ମାଟିରେ ପଡିବା ଦ୍ବାରା ଧରଣୀ ପେନୁ ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ।"

'ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି'

ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଧନସିଂ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ମା' ମାଟି ଧରଣୀ ପେନୁକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଛି । ଗାଁରେ କୌଣସି ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ନ ହେଉ ଏବଂ ଚାଷ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଆମ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ଅମଳରୁ ଏହି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଏହି ପର୍ବ ନେଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଏହାକୁ ଲୁପ୍ତ ପାଇବାକୁ ବସିଛି ।"


'ପ୍ରକୃତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପରମ୍ପରା'

ଏନେଇ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ପରମେଶ୍ବର ମୁଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି,"ମଣିଷ ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି । ଏକ ସମୟରେ ମଣିଷ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲା । ମାଟି ପାଣି ପବନକୁ ଭରସା କରି ବଞ୍ଚୁଥିଲା । ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ହିଁ ଭଗବାନ ମାନୁଥିଲା । ଆଉ ସେହି ପ୍ରକୃତିକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ପରମ୍ପରା ହେଉଛି ଏହି ଟୋକି ପର୍ବ । ପୁର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା । ଏହି ସମର୍ପଣ ଦ୍ବାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ବାସ ଥିଲା । ଟୋକି ପର୍ବ ହେଉଛି କନ୍ଧ ପରଜାମାନଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ । ପୌଷ ମାସରେ ଶେଷ ରବିବାର ଦିନ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

