ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ': ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରତିବେଦନ
ବିଚରା ଢୋଲିଆ ନା କେବେ ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିଛି ନା ତା’ କଳାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛି । ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସରେ 'ଢୋଲିଆ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : March 27, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : March 27, 2026 at 4:31 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବାଜୁଥିଲା ଢୋଲ । ବାଜୁଥିଲା ମଣିଷପଣିଆର ଆହ୍ୱାନରେ... ଜାତିବାଦ, ଭେଦଭାବ ଆଉ ଯାତନାର ବିରୋଧରେ । ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୂନିଆଁ ଆଉ ଋଢିବାଦୀ ଚେତନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷପଣିଆର କଥା କହୁଥିଲା ଢୋଲିଆ । ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଲୋକକଳା, ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଢୋଲକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପୀଢି ପରେ ପୀଢି ପାଖରେ ପହଂଚାଉଥିବା ବିଚରା ଢୋଲିଆକୁ ସାରା ଜୀବନ ନିନ୍ଦା, ଘୃଣା ଆଉ ଭେଦଭାବର ଗଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିବାକୁ ପଡେ । ନା କେବେ ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିଛି ନା ତା’ କଳାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛି । ବରଂ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ୍ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି । ମଣିଷପଣିଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ କରୁ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଛି । ଜାତି ଭେଦ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରୋଶର ଫଳସ୍ୱରୁପ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ଢୋଲିଆର ଘର ସଂସାର । ଶେଷରେ ଢୋଲିଆ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି .... ଯଦି ସଂସାରରୁ ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ଦୂର ନହୁଏ, ତା’ହେଲେ ମୋ ଘର ସଂସାର ପରି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଦିନେ ଜଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ।
'ଢୋଲିଆ'ର ଏହି ମାନବିକ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ନାଟକର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ । ସମସ୍ତେସ ହୋଇଥିଲେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ ମାଟିର ଆସନରେ ବସି ନାଟକ ‘ଢୋଲିଆ’କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ।
ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଶୈଳୀରେ ମଞ୍ଚନାଟକ
ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ଏବଂ ମାନସିକତା ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରୂପରେଖ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ସହ ତାଳଦେଇ ସିନେମାର ଧୂମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଉଛି । ଏପରିରିସ୍ଥଳେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦୁରେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।
ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଆଉ ମଞ୍ଚ ସାଜସଜ୍ଜା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ନିଆରା ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ଦାସ । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ନାଟକ "ଢୋଲିଆ " ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ..ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନାଟକର ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦର୍ଶକ ଓ ନାଟକପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ ଏଥିରେ ଦ୍ବିମତ ନାହିଁ ।
ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ନାଟକକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 'ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ରିଦମ୍ ଥିଏଟର୍' ର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାଟକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ପଥପ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ବନ୍ଦ୍ କୋଠରୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ପଣତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଏହି ନାଟକ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଜଳକଷ୍ଟ ଦୂର ପାଇଁ ସାଜିଲେ ‘ଜଳ ଯୋଦ୍ଧା', ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଳିଲେ 50 ଫୁଟର କୂଅ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ‘ରାମୁ’ର ସ୍ମୃତି ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ; ଅସ୍ଥି ଯୋଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ଶିବ ପ୍ରସାଦ ପରିଡ଼ା