ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ': ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରତିବେଦନ

ବିଚରା ଢୋଲିଆ ନା କେବେ ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିଛି ନା ତା’ କଳାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛି । ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସରେ 'ଢୋଲିଆ'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିବେଷଣ । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

today world drama day
ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରତିବେଦନ 'ଢୋଲିଆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 27, 2026 at 4:02 PM IST

Updated : March 27, 2026 at 4:31 PM IST

ଢେଙ୍କାନାଳ: ବାଜୁଥିଲା ଢୋଲ । ବାଜୁଥିଲା ମଣିଷପଣିଆର ଆହ୍ୱାନରେ... ଜାତିବାଦ, ଭେଦଭାବ ଆଉ ଯାତନାର ବିରୋଧରେ । ବସ୍ତୁବାଦୀ ଦୂନିଆଁ ଆଉ ଋଢିବାଦୀ ଚେତନାରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତେ ଯେମିତି ମଣିଷପଣିଆର କଥା କହୁଥିଲା ଢୋଲିଆ । ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ଲୋକକଳା, ଲୋକସଂସ୍କୃତି ଆଉ ଲୋକ ପରମ୍ପରାର ଢୋଲକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ପୀଢି ପରେ ପୀଢି ପାଖରେ ପହଂଚାଉଥିବା ବିଚରା ଢୋଲିଆକୁ ସାରା ଜୀବନ ନିନ୍ଦା, ଘୃଣା ଆଉ ଭେଦଭାବର ଗଣ୍ଡିରାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହିବାକୁ ପଡେ । ନା କେବେ ତାକୁ କେହି ସମ୍ମାନ କରିଛି ନା ତା’ କଳାର ପ୍ରଶସ୍ତି ଗାନ କରିଛି । ବରଂ ଭଲ କରିବାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ୍‌ର ଦଣ୍ଡ ପାଇଛି । ମଣିଷପଣିଆର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁ କରୁ ପଶୁ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ପାଇଛି । ଜାତି ଭେଦ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ୍ଚ, ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁର କ୍ରୋଧ ଆକ୍ରୋଶର ଫଳସ୍ୱରୁପ ଜଳି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି ଢୋଲିଆର ଘର ସଂସାର । ଶେଷରେ ଢୋଲିଆ ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛି .... ଯଦି ସଂସାରରୁ ଜାତି ଧର୍ମର ଭେଦଭାବ ଦୂର ନହୁଏ, ତା’ହେଲେ ମୋ ଘର ସଂସାର ପରି ସମଗ୍ର ସଂସାର ଦିନେ ଜଳି ପୋଡି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ।

'ଢୋଲିଆ'ର ଏହି ମାନବିକ ଆହ୍ୱାନ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହୋଇଥିଲା ନାଟକର ସାକ୍ଷୀ ଥିବା ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟରେ । ସମସ୍ତେସ ହୋଇଥିଲେ ଭାବବିହ୍ବଳ ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ ଦର୍ଶକ । ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ ମାଟିର ଆସନରେ ବସି ନାଟକ ‘ଢୋଲିଆ’କୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ।

ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସରେ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ପ୍ରତିବେଦନ 'ଢୋଲିଆ (Etv Bharat)

ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଶୈଳୀରେ ମଞ୍ଚନାଟକ

ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମୟ ଏବଂ ମାନସିକତା ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ରୂପରେଖ ବି ବଦଳି ଯାଇଛି । ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଜିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗ ସହ ତାଳଦେଇ ସିନେମାର ଧୂମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଜି ଯାଉଛନ୍ତି । ମୋବାଇଲରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ହିଁ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟି ଯାଉଛି । ଏପରିରିସ୍ଥଳେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଦୁରେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏପରି ଘଡିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଞ୍ଚ ନାଟକ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚା ଓ ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇ ବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

Today World Drama Day
ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ' (Etv Bharat)

ମଞ୍ଚ ନାଟକକୁ ଆଉ ମଞ୍ଚ ସାଜସଜ୍ଜା ଭିତରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ନିଆରା ଶୈଳୀକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ଓ ସୁନାମଧନ୍ୟ ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଦିନେଶ ଦାସ । ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାଟକ ସମ୍ପର୍କକୁ ସେ ନାଟକ "ଢୋଲିଆ " ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି । ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ..ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ନାଟକର ଭାବାବେଗ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି । ଆଜି ବିଶ୍ୱ ନାଟକ ଦିବସ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଦର୍ଶକ ଓ ନାଟକପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ମନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବ ଏଥିରେ ଦ୍ବିମତ ନାହିଁ ।

Today World Drama Day
ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ' (Etv Bharat)
ନାଟକର ଲକ୍ଷ୍ୟ

ପ୍ରକୃତିର ଶାନ୍ତ ସ୍ନିଗ୍ଧ ପରିବେଶରେ ନାଟକକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଂଚାଇବା ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତା । ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନାଟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦିତ କରିଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 'ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ରିଦମ୍ ଥିଏଟର୍' ର ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାଟକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛି । ପଥପ୍ରାନ୍ତ କିମ୍ବା ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ବନ୍ଦ୍ କୋଠରୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ପଣତରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଏହି ନାଟକ ।

Today World Drama Day
ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ' (Etv Bharat)
"ଢୋଲିଆ" ନାଟକର ଚରିତ୍ର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡ଼ଃ ଦିନେଶ ଦାସ ଏହି "ଢୋଲିଆ" ନାଟକର, ପରିକଳ୍ପନା, ରଚନା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି । ନାଟକର ଏକମାତ୍ର ଅଭିନେତା ଭାବରେ ନିଜେ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ମଂଟୁ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଉପସଭାପତି ମନୋହର ଶତପଥୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅଲଟରନେଟିଭ୍ ରିଦମ୍ ଥିଏଟରର ସଦସ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ଜଣେ "ଢୋଲିଆ" ର ବାସ୍ତବ ଚରିତ୍ର କୁ ନେଇ ନାଟକର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ।
Today World Drama Day
ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ' (Etv Bharat)
ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାଟକ କାହିଁକି ପ୍ରେକ୍ଷାଳୟର ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତିର ପଣତରେ ପ୍ରକୃତି ପାଖକୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇ ମାନବିକତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝାଉଛି ଏହି ନାଟକ "ଢୋଲିଆ" । “ପ୍ରକୃତି ସହିତ ନାଟକ” କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତେ ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛି ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ଆଡକୁ ଆଉ ପାଦ ବଢିବା । ଆକାଶକୁ ଛାତ ଓ ମାଟିକୁ ଆସନ କରିବା । କେବଳ କାନରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଶୁଣିବା । ଢୋଲିଆର ତାଳ ଆମ ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ ଗତିଶୀଳ ହେବ । ତାହାର ଲୟ ଆମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ । ତାହାର ନୀରବତା ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ । ତାହାର କାହାଣୀ ଆମକୁ ମଣିଷ ହେବାର ସତ୍ୟତା ମନେପକାଇ ଦେବ ।
Today World Drama Day
ଆକାଶର ଛାତ ତଳେ..ମାଟିର ଆସନରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡାକୁଛି 'ଢୋଲିଆ' (Etv Bharat)

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

Last Updated : March 27, 2026 at 4:31 PM IST

