ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି; ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା, ବର୍ଜନ କରିବ କଂଗ୍ରେସ
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟି, ବିଧାନସଭାର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : November 16, 2026 at 7:28 AM IST|
Updated : November 16, 2026 at 7:36 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଜି ଦିନିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସିପି ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ । ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପାଠ। ଏହି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଓ ବିଧାନସଭାର ନୀତିନିୟମର ଶିକ୍ଷା ଦେବେ । ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ କରିବାରୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ । ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ବିଧାନସଭାରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସଦୀୟ କମିଟି, ବିଧାନସଭାର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। କିନ୍ତୁ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ତେଜିଛି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବର୍ଜନ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇବା ସହ ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା। ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନାଙ୍କ ମତରେ, ବିଧାୟକ ଭାବେ ନୀତିନିୟମ ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସବୁବେଳେ ଜରୁରୀ । ତେବେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନାହାନ୍ତି। ଏପଟେ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ । ତା'ପୂର୍ବରୁ ୧୭ ତାରିଖରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି କରିବେ ଆଲୋଚନା।
ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓରିଏଣ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ତିନୋଟି ସେସନ୍। ସକାଳ ୯ଟାରେ ବିଧାୟକମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂସଦୀୟ ଓ ବିଧାନସଭା କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଦେବେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନ୍ରେ ବଜେଟ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଆଯିବ ତାଲିମ। ବିଧାନସଭାର ବିଧିବ୍ୟବସ୍ଥା, ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ରହିବ ଗୁରୁତ୍ୱ।
ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, 'ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପଦବୀ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଓ ସମ୍ମାନଜନକ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ପ୍ରତି ଅନୁଗତ ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନଯିବା ଉଚିତ । ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ନଦେବା ଉଚିତ'ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, 'ବିଧାୟକ ଭାବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବିଧାନସଭାର ନୀତିନିୟମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ସବୁବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ । ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି । ଏହା ଆଗରୁ ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେବେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାରୁ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶାରଦୀ।
ଅନ୍ୟପଟେ ନଭେମ୍ବର ୧୮ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବିଧାନସଭାର ଶୀତ ଅଧିବେଶନ। ଏହାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ତାରିଖ ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିବ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ଗୃହର ସୁପରିଚାଳନା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଲୋଚନା ଓ ଅଧିବେଶନର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା। ତେଣୁ ଶୀତ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେବଳ ଔପଚାରିକତା ନହୋଇ ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧିରେ କେତେ ସହାୟକ ହେଉଛି, ତାହା ହିଁ ହେବ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କଂଗ୍ରେସର ବୟକଟ୍ ଡାକ; ଭକ୍ତ କହିଲେ, ବିରୋଧୀ ବିଧାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ପୂଜାସ୍ଥଳୀରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡିଲା କଂଗ୍ରେସ, ୧୮ରେ କେନ୍ଦୁଝରରେ ମହାସମାବେଶ ଡାକରା