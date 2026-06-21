ରାଜ୍ୟରେ 130ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଟ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ; କଡା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ଲକର ରୁମରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର
ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ "NEET SPECIAL FREE BUS" ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ/ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 21, 2026 at 10:15 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 10:27 AM IST
କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ୱର: କଡା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନିଟ୍ ୟୁଜି NEET (UG) ପରୀକ୍ଷା । ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆସି ଲକର ରୁମରେ ଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଲକର ରୁମରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପଠାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଛି । ବନ୍ଧୁକ ଧାରୀ ପୋଲିସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ NEET (UG)ର ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ସାରା ଦେଶରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି । ରାଜ୍ୟର 57 ହଜାର ପିଲା 130ଚି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ 12 ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ସେମାନେ କିପରି ସହଜରେ ଯାତାୟାତ କରି ପାରିବେ ସେ ନେଇ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କଟକ ନେତାଜୀ ବସ ଟର୍ମିନାଲ ( ସିଏନବିଟି )ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ଓ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ 48 ଟି ବସ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ସେହିପରି ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ମାଗଣା ବସ୍ସେବା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲ୍ୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ (ମାଷ୍ଟରକ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍), ବରମୁଣ୍ଡା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା-ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ୨୬ଟି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନେବାଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ୧୦୮ଟି ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରୁଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସହ ସେମାନଙ୍କ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିଃଶୁଳ୍କ ଯାନ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର ଆଡ୍ମିଟ୍ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ବସ୍ରେ ଯାତାୟତ କରିପାରିବେ । ଏହି ବସ୍ସେବା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ଚୟନ କରିଥିବା ଦୂରସ୍ଥାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ।
ବସ୍ଗୁଡ଼ିକରେ "NEET SPECIAL FREE BUS" ବ୍ୟାନର ଲଗାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ବସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରି ଯାତାୟାତ କରି ପାରିବେ । କଟକ ନେତାଜୀ ବସ ଟର୍ମିନାଲ ଓ ରେଳ ଷ୍ଟେସନଠାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଲ୍ପ ଡେସ୍କ ଖୋଲାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଦେଖାଇ ଏହି ମାଗଣା ସେବାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ l ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ NEET (UG) ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ମାଗଣା ବସ୍ ସେବାର ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉସାହେବ ସିନ୍ଦେ କହିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ସହ ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଲ କରି ରଖା ଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସେ ନିଜେ ଯାଇ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ତେଵେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅବଜରଭର ଆସି ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ରିପ୍ଲେସ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଅପରାହ୍ନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଳମଗ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଉକ୍ତ ସେଣ୍ଟରରେ ଉପର ରୁମରେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଡା ନଜର ରଖିଥିବା ଜିଲ୍ଲପାଳ କହିଛନ୍ତି ।
କଟକର ଜେ. କେ. ବି. କେ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଓଏମପି, କଟକ, ରେଭେନ୍ସା କାଲିଜିଏଟ ସ୍କୁଲ, ଚାନ୍ଦିନୀଚୌକ, ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (କମର୍ସ ବ୍ଲକ ), ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (ଏକାଡେମିକ ବ୍ଲକ ), ପି. ଏମ. ଶ୍ରୀ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ-୧ , ନେତାଜୀ ମେମୋରିଆଲ ସିଟି କଲେଜ, କଟକ , ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସାହୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜଗତପୁର , ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ, ଭୁବନାନନ୍ଦ ଓଡିଶା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଖାନନଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚବିଦ୍ୟାଳୟ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ବୋର୍ଡ ହାଇସ୍କୁଲ ଓ ଶୈଳବାଳା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି l
ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିବା ମାଗଣା ବସ ସେବାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ବସରେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବା ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଜିବାର ସମସ୍ୟା ନ ଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାପରେ ଅଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ/ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ NEET UG ୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା: ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ବସ୍ ସେବା: ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ RTO ମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ