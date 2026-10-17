ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ: କଟକରେ 60 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ମୁତୟନ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଲେ ଡିଜିପି
ଚଳିତବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ସହର କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲାସ ପରିବେଶ । ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଛାଉଣୀ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : October 17, 2026 at 11:29 AM IST
କଟକ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାସପ୍ତମୀ । ଜଗତ୍ ଜନନୀ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚାରି ଆଡେ ହର୍ଷୋଲ୍ଲାସ ଓ ଭକ୍ତି ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ । ଆଜି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଆଜି ମା'ଙ୍କର ଘଟ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଗତକାଲି ମଣ୍ଡପରେ ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କାଲି ବିଲ୍ବବରଣୀ କରାଯାଇ ମା'ଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତବର୍ଷ ଐତିହାସିକ ସହର କଟକରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉଲ୍ଲାସ ଓ ଉତ୍ସାହ ପରିବେଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ପୂଜା କରାଯାଇ ବେଲ ବରଣ ସହିତ ମା' ଙ୍କୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥିଲା । ମା' ଦୁର୍ଗା, ବେଲ ବୃକ୍ଷରେ ବାସ କରନ୍ତି । ସେଥିପାଇଁ ଦଶହରା ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ବେଲ ବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପ୍ରଥମେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ପୂଜା ପରେ ବେଲ ବୃକ୍ଷରୁ ଡାଳ ଆଣି ମା'ଙ୍କୁ ମଣ୍ଡପକୁ ଆବାହନ କରାଯାଇଥାଏ ।
ବିଲ୍ବ ବରଣ:
ଏନେଇ ପୂଜକ ନିରାକାର ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ଦଶହରା ପୂଜାର ଏହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ବେଲ ବୃକ୍ଷରୁ ଡ଼ାଳ ଛେଦନ କରି ତାହାର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ସେଥିରେ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ ଲେପ କରି ସୂତା ବନ୍ଧନ କରାଯିବାର ବିଧି ରହିଛି । ବୃକ୍ଷକୁ ଯେପରି କଷ୍ଟ ନହେବ ସେଥିପାଇଁ ଏହା କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି କ୍ଷମା ମାଗିଥାନ୍ତି ।"
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି:
ଗତ ବର୍ଷର କିଛି ଅପ୍ରୀତିକରପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଅନେକ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର ଗତ ରାତିରେ କଟକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଗସ୍ତ କରି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।
ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ପରିଦର୍ଶନ:
ଏହି ଅବସରରେ ବିଶେଷ କରି କଦମ ରସୁଲ, ଚୌଧୁରୀ ବଜାର, ଏବଂ ଦରଘା ବଜାର ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ । ପୂଜା ପାଇଁ ସହରରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 60 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୁଲିସ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାପିଡ୍ ଆକ୍ସନ ଫୋର୍ସ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବାହିନୀ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ସମସ୍ତ ପୁଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବ୍ରିଫିଂ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ ନିଜ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁଟି ପଏଣ୍ଟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।
ଡିଜିପି ବିନୟତୋଷ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ମୃତୟନ କରାଯିବ । 300 ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ । ଟ୍ରାଫିକରେ ଯେପରି ଭିଡ଼ ନଜମିବ ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରାହ୍ନରୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଚାଲିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବ । ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି ନଜର ରଖିଥିବା ବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମରେ ତାହା ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ନଜର ରଖିବ । ଗତବର୍ଷ ଘଟିଥିବା ଗଣ୍ଡୋଗୋଳ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି ଡିଜି କହିଛନ୍ତି । ସମାନ ଘଟଣା ଯେପରି ନଘଟେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚଳିତବର୍ଷ ଆହୁରି ସତର୍କତା ମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ ଜନସାଧରଣଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି ଡିଜିପି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ମା’ ବିରଜାଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ରଥ ଟାଣିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ
କଟକ ଦଶହରାରେ ଭାଇଚାରା: ତିନି ପିଢ଼ି ଧରି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜରିମେଢ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଅସଲମ ଅଲ୍ଲୀଙ୍କ ପରିବାର
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ