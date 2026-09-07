ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣର ଆଜି ଶେଷ ତାରିଖ: ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ କହିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ରାଜ୍ୟର ୨୧,୪୨,୭୨୩ ଜଣ ଚାଷୀ ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : September 7, 2026 at 6:21 PM IST
MINISTER ON PADDY PROCUREMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଧାନ କିଣାରେ ରେକର୍ଡ । 21.42 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇ ସାରିଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରାତି ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ହେଲେ ଆଉ ଅବଧି ବଢ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ l
ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏଥର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି । ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ୨୧,୪୨,୭୨୩ ଜଣ ଚାଷୀ ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମୟସୀମା ଆଉ ବଢ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ୭ ଦିନର ଅତିରିକ୍ତ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ସୋମବାର ରାତି ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ । ଏହା ପରେ ପୋର୍ଟାଲ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ।
ଗତବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 19.67 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ । ଏଥର ସେହି ସଂଖ୍ୟା 21 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ଆମ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଧମକ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ହେଉଛି, ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ସାର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି । ସାର ବଣ୍ଟନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅବହେଳା କିମ୍ବା ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଗଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ନିଲମ୍ବନ ଓ ବାତିଲ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଏଥର ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା ଆଗାମୀ ଧାନ କ୍ରୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାପକ ଓ ସୁସଂଗଠିତ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
'ରାଜ୍ୟରେ ସାରର ନାହିଁ ଅଭାବ'
ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ସରୁ 2 ଲକ୍ଷ 57 ହଜାର ଟନ୍ ସାର ଦିଆ ହେଲାଣି । ଏହାସହ ଡିଲରଙ୍କ ତରଫରୁ 2331 ଟନ୍ ସାର ଦିଆଯାଇଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲକ୍ଷ 76 ହଜାର ଟନ୍ ସାର ପାଇଛୁ । ଆମ ପାଖରେ 24 ହଜାର 400 ଟନ୍ ସାର ରହିଛି । ଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ଅଧିକ ସାର ପାଇଛୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛୁ । ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରର ଅଭାବ ହୋଇ ନାହିଁ । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ।
ବିରୋଧୀ କ'ଣ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନାଁରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାର ଉତ୍ତର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ । କେବଳ ଧାନ ନୁହେଁ ସାର ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସୂଚନା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 6ରେ ହୋଇପାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମାସେବ୍ୟାପୀ ସେବା ସଂକଳ୍ପ ଅଭିଯାନ କରିବ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି'- ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର