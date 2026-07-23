ଦିନକ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା; ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼

ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
ପୁରୀ: ରାତି ପାହିଲେ ବାହୁଡିବେ ମହାବାହୁ । ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ । ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଛୁଟିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁଅ । ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭକ୍ତଙ୍କର ନାହିଁ ନ ଥିବା ଭିଡ । ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶରଧାବାଲି ଅଭିମୁଖେ ଧାଉଁଛନ୍ତି । ଏକ ଭକ୍ତିଭାବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶରେ ଉଛୁଳି ପ଼ଡୁଛି ସାରା ସହର ।
ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସଂଧ୍ୟା ୬ଟା ଯାଏ ଦର୍ଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ଟିକେଟଧାରୀମାନେ ଗର୍ଭ ଗୃହକୁ ପ୍ରଵେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେବକ ପରିବାରର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା କରଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ରହିବ। ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ରାତି ୧୨ ଟା ଯାଏ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ଦେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାରରୁ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ଆଣିପାରିବେ।
ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat) ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଶରଧା ବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶରଧାବାଲି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇ ଉଠିଛି। ତିନି ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ ନୀତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ୨୫ ତାରିଖରେ ସୁନାବେଶ, ୨୬ ତାରିଖରେ ଅଧରନୀତି, ୨୭ ତାରିଖରେ ନିଳାଦ୍ରୀ ବିଜେ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଶରଧା ବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
କଲିକତାରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶକ୍ତି ରାଜବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, 'ମତେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବାକୁ ସବୁବେଳେ ବହୁତ୍ ଭଲ ଲାଗେ। ନିଜେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ । ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ୍ ଆନନ୍ଦିତ । ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସାରା ବିଶ୍ଵବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କଲି । ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ୍ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ।'
ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଶରଧା ବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, 'ଆଜି ଆଡପ ମଣ୍ଡପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛି। କାଳିଆର ଚକା ଆଖି ଆଗରେ ଦୁନିଆ ସବୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତୁଚ୍ଛ। ଆଉ ସେ ଚକା ଆଖି ଆଜି ଦର୍ଶନ କରି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ସାରା ବିଶ୍ଵରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଚକା ଆଖିକୁ ଦର୍ଶନ କରି ପରମ ତୃପ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି।'
ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଶରଧା ବାଲିରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦଇତାପତି ନିଯୋଗର ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, 'ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ତେବେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁନ୍ଦର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁତ୍ ଭଲରେ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବହୁତ୍ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଆଶା କରୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଭଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ସୁନାବେଶକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ ୪ ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯେଭଳି ସୁନା ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସେ ନେଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି।'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ ଆଜି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସ, ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ (Etv Bharat)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାହୁଡା ଯାତ୍ରାରେ ଫେରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ, ପୋଡପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବାସିଲାଣି ବଡଦାଣ୍ଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ତିନି ରଥ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫେରିବେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ନାକଚଣା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା