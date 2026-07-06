Rain Alert: ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଛେଚିବ ! ବର୍ଷା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ IMDର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ସମ୍ବଲପୁରରେ ରେକର୍ଡ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଆଜି ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ-IMD ।
Published : July 6, 2026 at 9:12 AM IST
Odisha Weather ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଜଳମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ । ଯଦିଓ ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇବ ମାତ୍ର ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି:
ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଏହା ସଂଲଗ୍ନ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସଷ୍ଟ ଚିହ୍ନିତ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ରୂପ ନେଇଛି । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲେଶ୍ବରଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପୂର୍ବ, ଚାନ୍ଦବାଲିଠାରୁ ଉତ୍ତରପୂର୍ବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦୀଘା ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ-ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 5, 2026
Day-1 : Isolated Extremely Heavy Rainfall, Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall Warning. Day-2 : Heavy to Very Heavy Rainfall and Heavy Rainfall Warning. Day-3 & Day-4 : Isolated Heavy Rainfall Warning. Day-5 to Day-7 : No Warning pic.twitter.com/u62OiTGNnX
ଏହା ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ଯରେ ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ବାଲେଶ୍ବର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବଂ ଦୀଘା ମଧ୍ଯରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ୨-୩ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଛତିଶଗଡ଼ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି ।
ଆଜି ପାଇଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ:
ଆଜି ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲା ଅନୁଗୋଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ସୋନପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାର କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ।
ପାଣିପାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି #Odisha pic.twitter.com/wIcKkoQGA8— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) July 5, 2026
କମିପାରେ ବର୍ଷା:
ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ(ଜୁଲାଇ 7ରେ) ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଲଘୁଚାପର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ରହିବ । ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ 3 ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି । 8 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର