ETV Bharat / state

ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ; ମନଭରି ଖାଇ ବରା ଦିବସ ପାଳିଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ

ଦେଶୀ କଳା ବିରିକୁ ଶୀଳରେ ବାଟି ପିଆଜ ,ଲଙ୍କା ଓ ଜିରା ଆଦି ପକାଇ ଦେଶୀ ବାଦାମ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ତାର ସ୍ବାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

today bara divas dhenkanal bara will soon get gi tag
ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ମିଳିବ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ; ମନଭରି ଖାଇ ବରା ଦିବସ ପାଳିଲେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 7, 2026 at 5:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାରେ ବିଭିନ୍ନ ତିଥି ବାରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ । ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବିରି ବରା ଏବେ ବି ତାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିଛି। ଖାଲି ଢେଙ୍କାନାଳ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଏହି ବରା ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଚଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ବିରିବରାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ବିରି ବରା ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇ ପାରିଛି। ଆଜି ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ବିରି ବରାର ନିଆରା ସ୍ୱାଦ ବଜାୟ ରହିଛି । ଯିଏ ଖାଇଛି ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ତା ମନ ଝୁରୁଛି ।


ଢେଙ୍କାନାଳ ଏହି ବିରି ବରା ଇତିହାସ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ଶହ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା । ସ୍ବର୍ଗତ ଚେମା ସାହୁ, ପାଇଛା ସାହୁ ଓ କୁଞ୍ଜ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପୀଢ଼ି ପରେ ପୀଢ଼ି ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଏହି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଅମଳ ହେଉଥିବା ସ୍ଵାଦଯୁକ୍ତ ଦେଶୀ କଳା ବିରିରେ ଏହି ବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ବିରିକୁ ଶୀଳରେ ବାଟି ପିଆଜ ,ଲଙ୍କା ଓ ଜିରା ଆଦି ପକାଇ ଦେଶୀ ବାଦାମ ତେଲରେ ଛାଣିଲେ ତାର ସ୍ବାଦ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ ।

ମନ ପୁରାଇ ବରା ଖାଇ ପାଳୁଛନ୍ତି ବରା ଦିବସ

ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବରା ଦିବସ ଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବରା ଦୋକାନୀମାନେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବରାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଦୋକାନରେ ବରା ପ୍ରେମୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ବାଟିକା, ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ , ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସଚେତନ ନାଗରିକ ଫୋରମ ଓ ବଜରଙ୍ଗ କ୍ଲବ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବେଶ ଧୁମ ଧାମରେ ବିଶ୍ୱ ବରା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇ ଯାଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ବରା କାରିଗର ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ବରା, ଆଲୁଦମ ଓ ଘୁଗୁନି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ବରା ଖାଇବାକୁ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତେ ମନ ପୁରାଇ ବରା ଖାଇ ଆଜି ବରା ଦିବସକୁ ବେଶ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ଖୁସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପାଣିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନେତା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବରା ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କରାଗଲାଣି । କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏହି ବିରି ବରାର ପୁରୁଣା ସ୍ୱାଦ ଆଜି ବି ରହିଛି ଓ ଆଗକୁ ରହିଥିବ ।

କଣ କହନ୍ତି ବରା ପ୍ରେମୀ

ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ କହନ୍ତି, 'ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା । ଏହି ବରା ଯିଏ ଖାଇଛି ସେ ତାକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନାହିଁ । ସବୁଆଡେ ବରା ତିଆରି ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର କଳା ବିରିରେ ତିଆରି ବରାର ସ୍ୱାଦ ସବୁଠାରୁ ଅଲଗା ।'

ଅନ୍ୟଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅମୀୟ ଭୂଷଣ ସାହୁ, କହନ୍ତି, ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଆମର ଗର୍ବ ଓ ପରିଚୟ ।ସବୁଆଡେ ବରା ହେଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏ ବରାର ସ୍ୱାଦ ନିଆରା । ଆଜି ବରା ଖାଇବାରୁ ସବୁ ଦୋକାନରେ ଭିଡ । ସେ ଭିଡରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଛିଡା ହେବା ପରେ ଦୁଇଟି ବରା ପାଇଛି ।

ଏ ନେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଶିଷ ଈଶ୍ୱର ପାଟିଲ କହିଛନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଓଡିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଏହାକୁ କେମିତି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଏକ କମିଟି ଗଢାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଦରକାରୀ କାମ କରାଯାଉଛି । ଆଶା କରୁଛୁ, ଆଗାମୀ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମିଳିଯିବ । ଆଜି ବରା ଦିବସ ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ବରା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହା କେମିତି ଆହୁରି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯାଜପୁର ସହରରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗୁଳିମାଡରେ ଯୁବକ ମୃତ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସିଜିମାଳିରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା: ଲୋକଙ୍କ ପଥର ମାଡ଼ରେ 50ରୁ ଅଧିକ ପୋଲିସ ଆହତ

TAGGED:

OD
DHENKANAL BIRI BARA
GI TAG TO DHENKANAL BARA
BARA DIVAS
DHENKANAL BARA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.