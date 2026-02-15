ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି: ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ପରିବେଶ
ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି । ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନ ଏକାକାର । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ବନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ଦେବାଳୟ । ଆଜି ଦିନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ ।
Published : February 15, 2026 at 8:05 AM IST
କର୍ପୁରଗୌରଂ କରୁଣାବତାରମ୍
ସଂସାରସାରଂ ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ରହାରଂ ।
ସଦାବସନ୍ତମ୍ ହୃଦୟାରବିନ୍ଦେ
ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି ।।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ପବିତ୍ର ମହାଶିବରାତ୍ରି । ଫାଲ୍ଗୁନମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି । ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରରେ ଶିବାଳୟ ମୁଖରିତ ହୋଇଉଠିଛି । ଭକ୍ତ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବ ପୀଠରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଇଲେନି । ବେଶ୍ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସହିତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଛି ମନ୍ଦିର ଓ ଶୈବ ପୀଠ ।
ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼:
ଅକାଳମୃତ୍ୟୁ ହରଣକାରୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଆରାଧାନା ପାଇଁ ଶିବାଳୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଭୋଗ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଦୀପ, ଧୂପ ଚଢାଇ ନିଜ ଆରାଧ୍ୟଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଏହି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟ ଓ ଶୈବପୀଠରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି । କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଧବଳେଶ୍ବର, ଲୋକନାଥ, ଆରଡ଼ି, ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ମନ୍ଦିର, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ପୀଠ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛି ।
ପୂଜାବିଧି:
ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀରରେ ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କ ପ୍ରିୟ କେତକୀ ଫୁଲ ସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ବିଭିନ୍ନ ପୁଷ୍ପ ସହିତ ଦୁଦୁରା, ବେଲପତ୍ର ଓ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ମହାଦେବଙ୍କ ଅଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ । ରାତ୍ରିରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈବପୀଠରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଥାଏ । ମହାଦ୍ବୀପ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରତ ସମାପନ କରିଥାନ୍ତି ।
ମହାଶିବରାତ୍ରି ମାହାତ୍ମ୍ୟ:
ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର ଦିନରେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ହଳାହଳ ବିଷ ବାହାରିଥିଲା । ଏହି ଉତ୍କଟ ବିଷ ଜ୍ବାଳାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି, ପୃଥିବୀ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ଓ ଦେବତା କଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ । ବିଷଜ୍ବାଳାରେ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଧ୍ବଂସାଭିମୁଖୀ ହେଉଥିଲା । ଏପରି ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ ସକଳ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହଳାହଳ ବିଷ ପାନ କରିଥିଲେ । ବିଷ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠଦେଶରେ ରହିଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କଣ୍ଠ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥିଲା । ତେଣୁ ମହାଦେବ ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ନୀଳକଣ୍ଠ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ।
ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ:
ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଅବସରରେ ଭକ୍ତମାନେ ଉପବାସ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି । ମହାଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ ଉପବାସ ମନ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାର ଏକ ଉପାୟ । ବିଭିନ୍ନ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଇ ମହାଦେବଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଓ କୃପା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନକୁ ଜାଗର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । କାରଣ ଆଜି ରାତ୍ରି ସାରା ଉଜାଗର ରହି ଭକ୍ତ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ଜାଳିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମହାଦେବଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିଥାନ୍ତି । ' ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ' ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, ଶିବପଞ୍ଚାକ୍ଷର ସ୍ତ୍ରୋତ୍ର, ଶିବତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଦି ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଇଥାଏ ।