ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଶକ୍ତି, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ହେବ ୪୦୦ କେ.ଭି. ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ
ବଲାଙ୍ଗିର କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ପୂରଣରେ ହେବ ସହାୟକ, ଉପକୃତ ହେବେ ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତା। ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 18, 2026 at 4:58 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଶକ୍ତି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ୪୦୦/୨୨୦/୩୩ କେ.ଭି. କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ। ଏହି ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ବଲାଙ୍ଗିର ସମେତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗିର କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳର ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ପୂରଣ ସହ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଚାପ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ ୨ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ସିଧାସଳଖ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା, ଶିଳ୍ପାୟନର ସମ୍ଭାବନା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଏହା କେବଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକୁ ମଜଭୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ରଣନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପ।
- ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ ଉପରୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଚାପ
ବର୍ତ୍ତମାନ ବଲାଙ୍ଗିର କମାଣ୍ଡ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ପ୍ରାୟ ୬୦୦ ମେଗାୱାଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ଚାହିଦା ପୂରଣ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗିର ଗ୍ରିଡ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଥିବାରୁ କଟାପାଲି, ବଲାଙ୍ଗିର ଓ କେସିଙ୍ଗା ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ କରିଡର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭାର ପଡ଼ୁଛି। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଏହି ଚାପ ବିଭାଜିତ ହେବ। ଫଳରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଲାଇନ୍ର ଓଭରଲୋଡିଂ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ।
- ବଲାଙ୍ଗିରରୁ ନୂଆପଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆଳ ଯାଏଁ ମିଳିବ ଲାଭ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ କେବଳ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ ନାହିଁ। ବଲାଙ୍ଗିର, ନୂଆପଡ଼ା, ଖଡ଼ିଆଳ, କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉପଭୋକ୍ତା ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ। ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍ରୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ୩୩ କେ.ଭି. ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ୩୩/୧୧ କେ.ଭି. ସବ୍ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୋଲଟେଜ୍ରେ ଅସ୍ଥିରତା କମିବା ସହ ଘରୋଇ ଉପଭୋକ୍ତା, ଚାଷୀ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଉନ୍ନତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସେବା ମିଳିପାରିବ।
- ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ର କ୍ଷମତା ବଢ଼ିବ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି। ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୩୨/୩୩ କେ.ଭି. ଗ୍ରିଡ୍କୁ ୨୨୦/୧୩୨/୩୩ କେ.ଭି. ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଞ୍ଚଳର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିପାରିବ।
- ସୌରଶକ୍ତି ସଂଯୋଗୀକରଣକୁ ମିଳିବ ଗତି
ପାରମ୍ପରିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ସହ ଅକ୍ଷୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଗ୍ରିଡ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍ ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦିତ ସୌର ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରିଡ୍ ସହ ସଂଯୋଗ କରିବା ଓ ପରିବହନ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଏହା ସବୁଜ ଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତର ଶିଳ୍ପାୟନକୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିବ।
- N-1 ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଢ଼ିବ ଗ୍ରିଡ୍ର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା
ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଗ୍ରିଡ୍ରେ N-1 କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଗ୍ରିଡ୍ର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଉପକରଣ କିମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେଲେ ମଧ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜରିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣକୁ ସ୍ଥିର ରଖାଯାଇପାରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସୁରକ୍ଷା ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ଗ୍ରିଡ୍ ସବ୍ଷ୍ଟେସନ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେବା ସହ ଅଞ୍ଚଳର ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବୃହତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାର ସମୟସୀମା ହିଁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର