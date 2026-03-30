ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚଳାଇ ହରଡ଼ଘଣାରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ; ଗିରଫ ଦାବି କଲା ବିଜେଡି
ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଅଡୁଆରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ । ସେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ୱାହିଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 30, 2026 at 12:09 PM IST
TITILAGAD MLA BLANK FIRING ISSUE ବଲାଙ୍ଗିର: ପବିତ୍ର ରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ଅଡୁଆରେ ବଲାଙ୍ଗିର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ । ଘଟଣାରେ ପିଏସଓ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ନାଗଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କୁ ଗିରଫ ଦାବି କରିଛି ବିଜେଡି l ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ନାଁରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏତେଲା । ଯେଉଁଥିରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଟିଟିଲାଗଡ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏତେଲା ଦିଆ ଯାଇଛି ଏବଂ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନଙ୍କ ଗିରଫ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ଯୁବ ବିଜେଡିର ଏକ ଟିମ୍ ବଲାଙ୍ଗିର ଏସ୍ପି ଅଭିଳାଷ ଜିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦୋଷୀ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି l
ରାମ ନବମୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଗହଳିରେ ଫାଙ୍କା ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ବିଧାୟକ l ଏଥିରେ ପିଏସଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପିସ୍ତଲ ଧରାଇବା ସହ ଗୁଳି ଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ l କିନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଗୁଳି ଚାଳନାକୁ ଲୋକେ ନାପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁକର ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ।
ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକ ଓ ପିଏସଓଙ୍କ ନାମରେ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିରେ ପିଏସଓ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ନାଗଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରାଯିବା ସହ ପିସ୍ତଲ ଜବତ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି ପୋଲିସ l କିନ୍ତୁ ପିଏସଓ ଓ ବିଧାୟକ ଏହା ଖେଳଣା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏଥିସହ ଗତ ୨୪ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର କୌଣସି ବିକାଶ ହୋଇନଥିବା କହି ବିଜେଡିକୁ ପାଲଟା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ l ବିଜେପିର ବିକାଶଧାରାକୁ ବିଜେଡି ସହ୍ୟ କରି ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ଜୈନ l
ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୁବ ସଭାପତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହୋତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସମ୍ବିଧାନ ନେତାଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅଧିକାର ଦେଇ ନାହିଁ । ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମନାରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦବଙ୍ଗ ଗିରି ଦେଖାଇବା ଅନୁଚିତ୍ ଅଟେ । ବିଜେପି ସରକାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡିଛି। ଏଠି ନିଜେ ବିଧାୟକ ଆଇନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ଏଭଳି ଆଇନ ଭାଙ୍ଗି ଗୁଳି ଚଳାଇଛନ୍ତି । ଆମେ ତାଙ୍କର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ । ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ ପଦ ମଧ୍ୟ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ," ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହି ମାମଲା ଜୋର୍ ଧରିବା ପରେ ଏବେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ବିଧାୟକ ନବୀନ ଜୈନ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ରାମ ନବମୀ ଅବସର ଥିଲା । ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ । ଯୁବକମାନେ ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଚଳାଉ ଥିଲେ । ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଚଲାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ମୁଁ ତାହା ଚଲାଇଲି । ତାହା ଖେଳନା ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା । ହେଲେ ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ନେଇ ହଙ୍ଗାମା କରୁଛନ୍ତି । ମୁଁ କଣ ପରମାଣୁ ବୋମା ଫୋଡ଼ି ଦେଲିକି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ବିକାଶ ହେଉଛି । ଯାହା ବିରୋଧୀ ଦେଖି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଅଯଥା ମାମଲାକୁ ନେଇ ଇସୁ କରୁଛନ୍ତି" ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବଲାଙ୍ଗିର