ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଟାଇମଟେବୁଲ; ବିଷୟବସ୍ତୁ କମାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ
ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଧି ସକାଳ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 6:30 ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : June 7, 2026 at 1:04 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁବାଟିକାଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହକୁ 42ଟି ପିରିଅଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରେ 10 ମିନିଟର ଏକ ସ୍ବଳ୍ପ ବିରତିର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନୂଆ ରୂପରେଖ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, 2025 (OCF-SE, 2025) ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ଭାର କମାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ230ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ/ଆକଳନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ/ ଆକଳନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ NEP–2020 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ, କ୍ରୀଡା ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 20 ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ମଧ୍ୟସ୍ତର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10 ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ ବିହୀନ ଦିବସ (Bag less day)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ତାହାକୁ ଏହି 20 ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏ ସବୁ ବାଦ୍ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 190 ଦିନକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ସାଂପ୍ରତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ।
ଶନିବାର ସକାଳ 6:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ
ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଧି ସକାଳ 10 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଶନିବାର ସକାଳ 6:30 ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ ରହିବ । ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରେ 10 ମିନିଟର ଏକ ସ୍ବଳ୍ପ ବିରତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।
- ଗୋଲବୈଠକ- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ଶିଶୁବାଟିକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଲ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା, ଗଳ୍ପକଥନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଓ ମୌଖକ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
- ଭାଷା- ଭାଷା ପିରିୟଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡିଂ(ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ), ପଠନ ଓ ଲିଖନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ପଠନ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
- ଗଣିତ- ଗଣିତ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବ-ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
- ପରିବେଶଭିଭିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା- ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରିବେଶଭିଭିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
- ମୁକ୍ତଖେଳ- ମୁକ୍ତଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ପିଲାମାନେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଖେଳ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, କଥୋପକଥନ, କଳ୍ପନା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ, ବ୍ଳକ / ଟାୱାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
- କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ- ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ / ବ୍ରସ / ପତ୍ର /କାଗଜ /ବାଲି / ମାଟି, ଗୋଡି ଆଦି ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କୋଲାଜ କରିବା, ନାଚ, ଗୀତ, ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରେବେ ।
- ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ- ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଘର ଭିତର ଓ ବାହ୍ୟ ଖେଳ (indoor and outdoor games), ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
- ଶିଶୁ ସଭା- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ଦିନ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିଶୁ ସଭା କରାଯିବ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ବକ୍ତୃତା, ତର୍କ, କୁଇଜ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅଭିନୟ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, କବିତା ଲିଖନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ, 8 ଗିରଫ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ AI ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ