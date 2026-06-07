ETV Bharat / state

ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଟାଇମଟେବୁଲ; ବିଷୟବସ୍ତୁ କମାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ

ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଧି ସକାଳ 10ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳ 6:30 ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ ରହିବ । ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ

Timetable from kindergarten to 8th grade
ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଟାଇମଟେବୁଲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 7, 2026 at 1:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକ ଶିଶୁକେନ୍ଦ୍ରିକ, ସୃଜନଶୀଳ ଓ ଚାପମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ଶିଶୁବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ନୂତନ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଶିଶୁବାଟିକାଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସପ୍ତାହକୁ 42ଟି ପିରିଅଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରେ 10 ମିନିଟର ଏକ ସ୍ବଳ୍ପ ବିରତିର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ।

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ନୂଆ ରୂପରେଖ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା, 2025 (OCF-SE, 2025) ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ ବିଷୟ ବସ୍ତୁର ଭାର କମାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ230ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 20 ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ/ଆକଳନ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ/ ଆକଳନ ଓ ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ।

Timetable from kindergarten to 8th grade
ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଟାଇମଟେବୁଲ (Etv Bharat)

ଏହା ବ୍ୟତୀତ NEP–2020 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ, ଅନ୍ୟ ଉତ୍ସବ, କ୍ରୀଡା ଉତ୍ସବ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ 20 ଦିନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ମଧ୍ୟସ୍ତର ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ 10 ଦିନ ବ୍ୟାଗ୍ ବିହୀନ ଦିବସ (Bag less day)ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ତାହାକୁ ଏହି 20 ଦିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏ ସବୁ ବାଦ୍ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ 190 ଦିନକୁ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିବସ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟର ସାଂପ୍ରତିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ପିରିୟଡ଼ ରହିବ ।

ଶନିବାର ସକାଳ 6:30ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ

ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂଆ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅବଧି ସକାଳ 10 ରୁ ଅପରାହ୍ନ 4 ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । ଶନିବାର ସକାଳ 6:30 ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଳାସ ରହିବ । ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟରେ ସମୁଦାୟ 42ଟି ପିରିୟଡ଼ ରହିବ । ଦ୍ଵିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ ପରେ 10 ମିନିଟର ଏକ ସ୍ବଳ୍ପ ବିରତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ।

Timetable from kindergarten to 8th grade
ଶିଶୁ ବାଟିକାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଆସିଲା ନୂଆ ଟାଇମଟେବୁଲ (Etv Bharat)
କଳା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ଗୁଡିକରେ ଉଭୟ ଧାରଣା ମୂଳକ (Theory) ଓ ଅଭ୍ୟାସ ମୂଳକ (Practical) ଶିକ୍ଷାଦାନ-ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନ ହେବ । ଏଥିରେ ନାଟକ, ସଙ୍ଗୀତ, ନୃତ୍ୟ ଓ ଗୀତ, ଦୃଶ୍ୟକଳା ସଂପର୍କିତ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସ ରହିବ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯିବ ।ସେହିପରି ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବାହ୍ୟ କ୍ରୀଡା ଯେପରି ଭଲିବଲ, ଫୁଟବଲ, କବାଡି ଓ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଯୋଗ, ଆସନ ଓ ପ୍ରାଣାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଉଭୟ ଥିଓରି ଓ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କ୍ଲାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ ।ସମସ୍ତ ସ୍ତରରେ କେତେକ ବିଷୟ ଯେପରି ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, କଳାଶିକ୍ଷା, ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା, ବୃତ୍ତିଗତ ଶିକ୍ଷାରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ସଂଯୁକ୍ତ ପିରିୟଡ଼କୁ ନେଇ ୮୦/ ୯୦ ମିନିଟର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଜନା କରାଯିବ । ଏଭଳି ସଂଯୁକ୍ତ ପିରିୟଡ଼ରେ (Block Period) ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷଣ ଓ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭୂମିକା ଅଭିନୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହ ଉପସ୍ଥାପନା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ବ
  • ଗୋଲବୈଠକ- ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିବସର ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ର ୧୫ ମିନିଟ୍ ଶିଶୁବାଟିକାର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଲ ବୈଠକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ମୁକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଆଲୋଚନା, ଗଳ୍ପକଥନ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି ଓ ମୌଖକ ଖେଳ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
  • ଭାଷା- ଭାଷା ପିରିୟଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୌଖିକ ଭାଷା ବିକାଶ, ଡିକୋଡିଂ(ଧାରା ପ୍ରବାହ ପଠନ), ପଠନ ଓ ଲିଖନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ ପଠନ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଲିଖନ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
  • ଗଣିତ- ଗଣିତ ପିରିୟଡ଼ ଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହ ବାସ୍ତବ-ଚିତ୍ରିତ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଶିଶୁବାଟିକା ଶ୍ରେଣୀରେ ବାସ୍ତବ ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରାକ୍ ଗାଣିତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
  • ପରିବେଶଭିଭିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା- ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଆଧାରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପରିବେଶଭିଭିକ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ।
  • ମୁକ୍ତଖେଳ- ମୁକ୍ତଖେଳ ପିରିୟଡ଼ରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବିନା ପିଲାମାନେ ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ଖେଳ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, କଥୋପକଥନ, କଳ୍ପନା ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ, ବ୍ଳକ / ଟାୱାରକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।
  • କଳା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ- ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ପିଲମାନେ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ି ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା, ଆଙ୍ଗୁଠି ଛାପ / ବ୍ରସ / ପତ୍ର /କାଗଜ /ବାଲି / ମାଟି, ଗୋଡି ଆଦି ଦ୍ବାରା ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କୋଲାଜ କରିବା, ନାଚ, ଗୀତ, ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରେବେ ।
  • ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କିତ କାର୍ଯ୍ୟ- ଏହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଘର ଭିତର ଓ ବାହ୍ୟ ଖେଳ (indoor and outdoor games), ଯୋଗ, ବ୍ୟାୟାମ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ।
  • ଶିଶୁ ସଭା- ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହର ଶନିବାର ଦିନ ସପ୍ତମ ପିରିୟଡ଼ରେ ଶିଶୁ ସଭା କରାଯିବ । ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସାଇ ବକ୍ତୃତା, ତର୍କ, କୁଇଜ, ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅଭିନୟ, କବିତା ଆବୃତ୍ତି, କବିତା ଲିଖନ ପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସର୍ଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ ।

    ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍‌ ବେଳେ ମାଡିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ, 8 ଗିରଫ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପଦକ୍ଷେପ, ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ AI ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହିତ ମିଳିବ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଓ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ

TAGGED:

OSEPA SCHOOL STUDENTS
BAG LESS DAY
NEW TIMETABLE FOR SCHOOL STUDENT

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.