ରେଢାଖୋଲ ଏନକାଉଣ୍ଟରକୁ ନେଇ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; କହିଲେ, କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଲୁଟି କୋଲକାତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ ଟିମା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ
ଟିମା ଝାଙ୍କରର ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି l 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି l ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି l
Published : March 18, 2026 at 5:44 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ କୁମାର ରଣା
ସମ୍ବଲପୁର :ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଟିମା ଝାଙ୍କର ଓରଫ ଧନେଶ୍ୱର ଝାଙ୍କରକୁ ଏନକାଉଣ୍ଟର ଘଟଣାରେ ପତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୂ l ଏସପି ଶ୍ରୀ ଭାମୂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏନେଇ କେଶ ନମ୍ବର-47 dt-18-03-2026 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି l ଟିମା ଝାଙ୍କର ଜଣେ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ ଅଟେ l ତା ସହିତ ପୋଲିସର ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା l ଟିମା ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ପାଲଟା ଗୁଳି ଚାଳଣା କରିଛି l
ଟିମା ଝାଙ୍କରର ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ରହିଛି l ସବୁ ବେଳେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଲୁଟ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ ରହିଥାଏ l ଲୁଟ ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକ କିମ୍ଭା ପୋଲିସ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ନିର୍ଭୟରେ ଗୁଳି ଚାଳନ କରି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିବା ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ l ଟିମା ନାଁ ରେ 41 ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି l ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସହଯୋଗୀ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ 16 ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି l ତେବେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାଲଟା ପୋଲିସ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ଟିମା ଝାଙ୍କରର ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି l 4 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ମାରିଛନ୍ତି l ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଓ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଲୁଟ କରି ଲୁଟ ସାମଗ୍ରୀକୁ କୋଲକତାରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ l ଟାଟା ପାୱାରର ମୋଟା ତାରକୁ କାଟି ସେମାନେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ l ଆଗକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ଅଣାଯାଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଏସପି ଭାମୂ କହିଛନ୍ତି l
ଆଜି ଭୋର 5ଟା 45 ମିନିଟରେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଡୁମଛାଳି ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟିମା ଝାଙ୍କର ଓ ତାର 3 ଜଣ ସହଯୋଗୀ ଏବଂପୋଲିସ ମୁହଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା l ପୋଲିସକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖି ଅପରାଧୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିଲେ । ପରେ ସେଠାରୁ ଫେରାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ l ଏହାର ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କ ଆଡକୁ 2 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରିଥିଲା l ଏଥିରେ ଟିମାର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି l ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 3 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା l ପୋଲିସ ଟିମା ସହ ତାର 3 ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି l ଟିମା ଝାଙ୍କର ସହ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଅପରାଧୀ ମାନେ ହେଲେ ସତ୍ୟଜିତ ପଧାନ,ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ,ପ୍ରଶାନ୍ତ ମିର୍ଦ୍ଧା l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର
