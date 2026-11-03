ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳାଉଛନ୍ତି ତିଳୋତ୍ତମା... ୮୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବିକା, ନିଜ ରୋଜଗାର ବାର୍ଷିକ ୧୦ ଲକ୍ଷ !
ଚର୍ଚ୍ଚା ସାଉଁଟୁଛି 'ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀ' SHG, ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଲଡୁ.. ମାଛରୁ ଶୁଖୁଆ; ଘରୋଇ କାମକୁ ଉଦ୍ୟୋଗର ରୂପ ଦେଇ ଗଢ଼ିଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାର ନୂଆ ମଡେଲ। ସ୍ପେଶାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ - ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ
Published : November 3, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : November 3, 2026 at 4:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଗାଁର ମାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ୮୦ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ଜାଳିଛି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନର ଦୀପ। ଯେଉଁ ହାତ ଦିନେ ଧାନ ରୋଉଥିଲା, ସେହି ହାତ ଆଜି ମେସିନ୍ ଚଳାଉଛି। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଲଡୁ ତିଆରି କରୁଛି, ବଡ଼ି ଓ ଶୁଖୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ତିଆରି ଉତ୍ପାଦକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏଠି ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଘର ଚଳାଉନାହାନ୍ତି, ଉଦ୍ୟୋଗ ଚଳାଉଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଛରେ ରହିଛି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ପରିଶ୍ରମ ଓ ଅଦମ୍ୟ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ୍ ନୂନୁକୂଆ ଗାଁର ତିଳୋତ୍ତମା ମାଝୀ।
- ୧୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ, ଏବେ ୮୦ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଲେଣି ରୋଜଗାର
୨୦୧୨ ମସିହାରେ ମାତ୍ର ୧୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 'ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀ' ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ। ଆରମ୍ଭରେ ମାଛ ଧରିବା ଓ ଧାନ ଚାଷ ହିଁ ଥିଲା ଜୀବିକାର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ। କିନ୍ତୁ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ତାଙ୍କ ମତରେ, କେବଳ ଚାଷ କରି ଉତ୍ପାଦନ କଲେ ହେବନି, ଉତ୍ପାଦକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରି ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀରେ ପରିଣତ କରିବା ସହ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ।
ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବାସ୍ତବ ରୂପ ଦେବାରେ ୨୦୨୩ ମସିହା ଥିଲା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼। ICAR-CIWA ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପରେ ତିଳୋତ୍ତମା ତିନିଦିନିଆ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାରମ୍ପରିକ କୃଷିଜାତ ଉତ୍ପାଦକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
- ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଲଡୁ, କୁକିଜ୍; ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ଉତ୍ପାଦ
ଆଜି ଏହି ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ଉତ୍ପାଦ ତାଲିକା ବେଶ୍ ଲମ୍ବା। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ଲଡୁ, କୁକିଜ୍ ଓ ନମକିନ୍, ସେହିପରି ବିରିରୁ ବଡ଼ି, ମାଛରୁ ଶୁଖୁଆ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ ୪୦ ହଜାର ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖର ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଦୋକାନକୁ ଏହା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବଡ଼ି ବିକ୍ରି ହେଉଛି।
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ମହିଳାମାନେ କେବଳ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଜେ ଉତ୍ପାଦର ଓଜନ କରିବା, ପ୍ୟାକେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଲେବଲ୍ ଲଗାଇବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଜାରକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାର, ବିଭିନ୍ନ ମେଳା ଓ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ଉତ୍ପାଦକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି।
- ମେସିନ୍ ଚଳାଇବାଠାରୁ ମରାମତି, ସବୁ ଜାଣିଲେ ମହିଳା
ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ଓ ପରିଚାଳନା। ଦୁଇଟି ଧାନକଳ, ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମେସିନ୍, ବଡ଼ି ତିଆରି ଓ ପ୍ୟାକେଜିଂ ମେସିନ୍ ଚଳାଇବାରେ ମହିଳାମାନେ ଦକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଲେ ତାହାର ମରାମତି କରିବାର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଛନ୍ତି।
ICAR-CIWAର ସହଯୋଗରେ ମିଳିଥିବା କଷ୍ଟମ୍ ହାୟାରିଂ ସେଣ୍ଟର ଏହି ଉଦ୍ୟମକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୃଷି ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ବ୍ୟବହାର ସହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ଯୋଡ଼ାଯାଇପାରିଛି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ; କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କୃଷି ମହିଳା ସଂସ୍ଥାନ ICAR-CIWA କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମହିଳା କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ତିଳୋତ୍ତମା ମାଝୀ ଏହି ପ୍ରୟାସର ଏକ ସଫଳ ଉଦାହରଣ।
କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ଜୀବିକା ଓ ରୋଜଗାରର ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ସହ ଆଧୁନିକ କୃଷି ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଦିଗରେ ସଂସ୍ଥାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଶେଷକରି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଓ ନୂତନ କୃଷି ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାଙ୍କ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜ କରିବା, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ କୃଷିକୁ ଏକ ଲାଭଜନକ ଉଦ୍ୟୋଗରେ ପରିଣତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି।
ମହିଳାମାନେ କେବଳ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ସୀମିତ ନ ରହି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସହ ଜଣେ ଜଣେ ସଫଳ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ଉଠିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ସଂସ୍ଥାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ICAR-CIWAର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଡକ୍ଟର ମୃଦୁଳା ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି।
- ୩୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ମାତୃଶକ୍ତି ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍
ଏହି ସଫଳତାକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଠନ ହୋଇଛି ୩୦ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ 'ମାତୃଶକ୍ତି ମିଲେଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍'। ମାଣ୍ଡିଆର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଲେବଲିଂ, ଷ୍ଟିକରିଂ ଓ ବିଭିନ୍ନ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି।
ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଏହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଗ୍ରୁପ୍ ବର୍ଷକୁ ୨୦ରୁ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ଆୟ ୧୨ରୁ ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।
- ଚାଷ, ମତ୍ସ୍ୟଚାଷଠାରୁ ସିଲେଇ, ରୋଜଗାରର ଅନେକ ରାସ୍ତା
ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ କେବଳ ମାଣ୍ଡିଆ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ନିଜେ ଧାନ ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଧାନ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଏକର ପରିମିତ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ଜଣେ ସଫଳ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ଏସ୍ଏଚ୍ଜିର ମହିଳାମାନେ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଲେଇ କରିବା ସହ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଷାକ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହ ପ୍ରାୟ ୮୦ ଜଣ ମହିଳା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ପରିବାରର ଖର୍ଚ୍ଚ, ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
- ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷରୁ ମିଳିଛି ୮୦ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା
ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା କେବଳ ତାଙ୍କ ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ସୀମିତ ରହିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ସହ ଆରମ୍ଭରୁ କାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାକୁ ନିରୁପମା ମହାରଥା ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତିଳୋତ୍ତମା କେବଳ ଜଣେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପାଦିକା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ପ୍ରତୀକ।
ନିରୁପମା କହିଛନ୍ତି; ମୁଁ ମାଆ ତାରା ତାରିଣୀ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀରେ କାମ କରୁଛି। ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିଛି। ସେ କେତେ ସଂଘର୍ଷ କରି ଆଜି ଏହି ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାହା ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଆମକୁ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ। ସେ ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ମହିଳା ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି। ସେ ଯଦି ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ବି ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାସକୁ ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ପରିବାରକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରୁଛୁ। ତାଙ୍କ ସଫଳତା ଆମକୁ ଶିଖାଇଛି ଯେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଓ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ଜଣେ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ।
- ନିଜ ସଫଳତା ସହ ପରିବାରର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରୂପ
ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଯାତ୍ରା କେବଳ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନର କାହାଣୀ ନୁହେଁ। ନିଜ ଉଦ୍ୟମରୁ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ସେହି ଅର୍ଥରେ ପୁଅର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା, ଝିଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଯୌଥ ପରିବାରର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ।
ଜଣେ ମହିଳା ନିଜେ ରୋଜଗାର କଲେ କେବଳ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସେନାହିଁ, ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କ ଭାଗୀଦାରି ବଢ଼େ। ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା, ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ ଅଧିକ ହୁଏ। ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ।
- ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା ନୁହେଁ, ୮୦ ପରିବାରର ସ୍ୱାଭିମାନର କାହାଣୀ
ଗୋଟିଏ ଗାଁର ଅର୍ଥନୀତି ବଦଳାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ବଡ଼ କାରଖାନା କିମ୍ବା ବିପୁଳ ପୁଞ୍ଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦରକାର ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ, ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ କିଛି ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ତିଳୋତ୍ତମା ମାଝୀ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।
୧୨ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଆଜି ୮୦ ମହିଳାଙ୍କ ରୋଜଗାରର ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଛି। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍ପାଦରୁ ଆଧୁନିକ ବଜାର, ଆଉ ଶ୍ରମରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳା ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଦିଗଦର୍ଶନ।
କାରଣ ଏଠି ସଫଳତା କେବଳ ତିଳୋତ୍ତମାଙ୍କର ନୁହେଁ। ଏହା ୮୦ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ, ସଂଘର୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନର କାହାଣୀ। ଯେଉଁଠି ମାଟିରେ ଫଳୁଥିବା ଶସ୍ୟ ଏବେ ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆଉ ମହିଳାଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ। ଚାଷରୁ ମାର୍କେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ନୁହେଁ, ପୂରା ଗାଁର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇପାରନ୍ତି।
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଅନୁଗୋଳର ବଣମଲ୍ଲୀ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ: 30 ବର୍ଷରେ ଲେଖିଲେଣି 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନାଟକ, ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଛି ମଞ୍ଚ ମିଳୁନି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର