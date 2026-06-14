ETV Bharat / state

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ପୁନଃ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି; ଭେଟିଲେ ଭକ୍ତ, ସରଗରମ ରାଜନୀତି

PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ତିଖିରି ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଟି ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଲଢ଼େଇରେ ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ:ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

OPCC Chief Bhakta Das Meets Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha
ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦ୍ରାପଡା: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ତିଖିରୀ ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ଉଷ୍ମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଗିରଫ ପରେ ଜେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଫେରାଇ ଆଣାଯିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ, ବିଜେପି ଓ ସିପିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ (ETV Bharat)


ଚାମେଲିଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରିଲେ ଭକ୍ତ:

ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନା କିମ୍ବା AIIMSକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଚାମେଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ, ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଫେରସ୍ତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରି ଏସ୍‌ପି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ କଟ୍ଟାରିଆଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ପରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରଘୁରାମ ଆର୍‌. ଆୟରଙ୍କୁ ଭେଟି ତିଖିରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଲ୍‌ ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିବା ସହ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।

OPCC Chief Bhakta Das Meets Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha
ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ PCC ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ (ETV Bharat)


ଥାନା ଘେରାଉ କଲା ବିଜେପି:

ବିଜେପି ନେତା ସୌଭାଗ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା । ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ବିନା ଅପରାଧରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ବିଡିଓଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା କରାଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି ।

କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି:

ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ସିପିଆଇ) ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ବିକାଶ ବେଉରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।


ଚାମେଲିଙ୍କୁ ନେଇ ସରଗରମ ରାଜନୀତି:

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଏବେ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନ ରହି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଉଷ୍ମତା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି ।


ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଚାମେଲିଙ୍କ ମାଆ:

ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲି ଓଝା ଗିରଫ ଘଟଣାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଏସପିଙ୍କୁ ଚାମେଲିଙ୍କ ମାଆ ଭାରତୀ ଓଝା ଭେଟି ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ନଦେଇ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲରୁ ପୋଲିସ ଉଠାଇ ଆଣିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଏବେ ଝିଅ କେଉଁଠି ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।

Tikhiri Sarpanch Chameli Ojha Issues
ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ (ETV Bharat)

ସରପଞ୍ଚ ସଂଘର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା:

ଚାମେଲି ଓଝାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ସଂଘ । ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ରୋମାଞ୍ଚ ସାହୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି । ସେକହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ୧୧ ତାରିଖ ଦିନ ସରପଞ୍ଚ ଚମେଲି ଓଝାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାବରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ପୋଲିସ ମାଡ଼ମାରି ମାମଲା କରି ତାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ।

ରୋମାଞ୍ଚ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଶାସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତଳସ୍ତରର ଜନପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ମହାସଙ୍ଘ କେବେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ।। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକ୍ଷୋଭ ହେବ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ଚାମେଲୀଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ, ସଫେଇ ରଖିଲା ପୋଲିସ

ଇଟିଭି ଭାରତ,କେନ୍ଦ୍ରାପଡା

TAGGED:

BHAKTA DAS MEET CHAMELI OJHA
SARPANCH CHAMELI OJHA NEWS
ଚାମେଲି ଓଝା
KENDRAPADA SARPANCH NEWS
TIKHIRI SARPANCH CHAMELI OJHA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.