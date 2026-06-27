ଚାରି ଛୁଆଙ୍କୁ ଧରି ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଛି ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଫଟୋ ଜାରି କଲେ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ
ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାରିଟି ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : June 27, 2026 at 7:24 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଖୁସିର ଖବର । ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ନିଜ ଶାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ଶିମିଳିପାଳର ଜଙ୍ଗଲରେ ନିର୍ଭୟରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯାହାର ଫଟୋ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'ଏକ୍ସ' ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ।
Zeenat with her cubs in #Similipal. At less than two months old the cubs started moving with mother.@PCCFWL_Odisha @ForestDeptt pic.twitter.com/Ryvoz5xOPT— Similipal Tiger Reserve, Odisha (@Similipal_South) June 27, 2026
ବାଘ ଶାବକମାନଙ୍କ ବୟସ ୨ ମାସରୁ କମ୍ ହେବ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିକାଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ମାଆ ଜିନ୍ନତ ସହ ଶିମିଳିପାଳର ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବାର ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରାଯାଇଥିବା ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି ୨୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା:
ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ଏବଂ ତା'ର ଶାବକମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ୨୦ କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତର ଗତିବିଧି ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଏକ ସାଟେଲାଇଟ୍ କଲାର୍ ପିନ୍ଧାଯାଇଛି ଏବଂ ଭିଏଚଏଫ୍ ଟ୍ରାକିଂ ସିଗ୍ନାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି । କୋର୍ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗା ଯାଇଥିବା ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ବାଘୁଣୀ ଓ ତାର ଶାବକମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଠାରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିମିଲିପାଳ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ୪ଟି ଶାବକକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା । ଏହା ବନ୍ୟପ୍ରେମୀ ଓ ବନ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଜାତୀୟ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପୁଣି ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତକୁ ୨୦୨୪ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ତଡ଼ବା–ଅନ୍ଧାରି ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଆଣି ଶିମିଳିପାଳରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥିଲା । ସେବେ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖୁଥିଲା । ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡିବା ପରେ ସେ ଭୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରି ରାଜ୍ୟ ସୀମା ପାର କରି ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦେଇ ଗତି କରିଥିଲେ । ପରେ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଟିମ୍ ତାକୁ ଟ୍ରାକ କରି ଶିମିଳିପାଳକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ।
ଜିନ୍ନତ ସଫଳତାର ସହିତ ମା' ହେବା ପରେ ଶିମିଳିପାଳର ବାଘ ସଂରକ୍ଷଣ ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ଆଶା ମିଳିଛି । ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । ଜିନ୍ନତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ୪ଟି ଶାବକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଇଛି । ଗତ ମେ' ୨୮ ତାରିଖରେ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ୪ଟି ଛୁଆ ଧରିକି ଯାଉଥିବାର AI କ୍ୟାମେରାରେ ଟ୍ରାପ ହୋଇଥିଲା । ଏବେ ପୁଣି ଦୁଇ ମାସରୁ କମ ବୟସର ଶାବକମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ ସୁସ୍ଥ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଚରଣ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଶିମିଳିପାଳରୁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର; ମା' ହେଲା ମରାଠା ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ, ଜନ୍ମ ଦେଲା ୪ଶାବକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ