ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା’ ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ: ଜନ୍ମ ଦେଲା ୩ ଶାବକ, ୨ ମୃତ

101 ଦିନର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା ଜୟଶ୍ରୀ । ନନ୍ଦନକାନନ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମା’ ବାଘୁଣୀ ଭାବେ ଜୟଶ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରିଛି ।

ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା' ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ: ଜନ୍ମ ଦେଲା ୩ ଶାବକ, ୨ ମୃତ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 28, 2025 at 1:48 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 1:54 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ମା’ ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ, ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମା' ହୋଇଛି ଏହି ବାଘୁଣୀ । 3 ଶାବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ମୃତ, ଛୁଆର ଲାଳନପାଳନ ଜାଣିନଥୁବାରୁ ବିପଦରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଶାବକ, ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି ଜୟଶ୍ରୀ ।

3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମା' ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ:


ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ଘଟିଛି ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା। ମାତ୍ର 3 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମା’ ହୋଇଛି ଜୟଶ୍ରୀ । ନନ୍ଦନକାନନ ଇତିହାସରେ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ମା’ ବାଘୁଣୀ ଭାବେ ଜୟଶ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରିଛି । ତେବେ ଏତେ ଜଲଦି ମା’ ହେବାରୁ ଶାବକମାନଙ୍କ ବଞ୍ଚିବା ଆଶା କ୍ଷୀଣ ରହିଛି। 3 ଟି ଶାବକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଘୁଣୀ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ।

3 ଶାବକ ଜନ୍ମ ଦେଲା, 2 ମୃତ:

ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା' ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ: ଜନ୍ମ ଦେଲା ୩ ଶାବକ, ୨ ମୃତ

ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜୟଶ୍ରୀ 3 ଟି ଛୁଆ ପ୍ରସବ କରିଥିଲା । ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଶାବକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଥିବା ବେଳେ ଜୀବିତ ଶାବକଟିକୁ ‘ଜୟଶ୍ରୀ’ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ଶାବକଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତୁରନ୍ତ ନବଜାତ ଯତ୍ନ ୟୁନିଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା. ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା ।

ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା' ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ: ଜନ୍ମ ଦେଲା ୩ ଶାବକ, ୨ ମୃତ


101 ଦିନର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ପ୍ରସବ:


ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ 101 ଦିନର ଗର୍ଭଧାରଣ ପରେ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ କରିଛି । ସେ ଏକା ସାଙ୍କରେ ତିନୋଟି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ 17 ମଧ୍ୟରେ ସେ ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର ବାଘ ଅମିତ ସହିତ ମିଳନ ହୋଇ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଯେହେତୁ ଏହା ଜୟଶ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତୃତ୍ୱ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା, ସେ ଶାବକଙ୍କର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିନଥିଲା।

ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା' ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ: ଜନ୍ମ ଦେଲା ୩ ଶାବକ, ୨ ମୃତ



ପ୍ରଥମ ଶାବକଟି ଦିନ 11ଟା 55 ରେ ପ୍ରସବ ହୋଇଥିଲା । ବାଘୁଣୀ ଶାବକ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନଥିବାରୁ, ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ନବଜାତ ଯତ୍ନ ୟୁନିଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାବକଟି ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 3ଟା 34 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା। ଶାବକଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ, ବାଘଟି ଭୁଲବଶତଃ ତା' ଉପରେ ଗଡ଼ିଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ଯଦିଓ ଛୁଆଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଅଲଗା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆହତ ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତୃତୀୟ ଛୁଆଟି ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା 55 ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ବାଘୁଣୀଟି ଛୁଆଟିକୁ ଖାଇଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନର ଉପନିର୍ଦେଶକ ଏନ ସନତ କୁମାର ।

ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସରେ ମା' ହେଲା ବାଘୁଣୀ ଜୟଶ୍ରୀ: ଜନ୍ମ ଦେଲା ୩ ଶାବକ, ୨ ମୃତ



ତେବେ ତିନୋଟି ବାଘ ଛୁଆ ମଧ୍ୟରୁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଘ ବଞ୍ଚିଛି। ବଞ୍ଚିଥିବା ବାଘ ଛୁଆଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଡାକ୍ତରଖାନାର ICU ରେ ନିରନ୍ତର ପଶୁଚିକିତ୍ସା ଯତ୍ନ ଏବଂ ତଦାରଖରେ ଅଛି । ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ବାଘ ଛୁଆଟିର ଜନ୍ମ ସହିତ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନରେ ମୋଟ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 29 (18 ପୁରୁଷ: 11 ମାଈ) ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନନ୍ଦନକାନନର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

Last Updated : December 28, 2025 at 1:54 PM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

