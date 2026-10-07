ଦୁର୍ଗାପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି; ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଡିସିପିଙ୍କ ଅନୁରୋଧ
ରାଜଧାନୀର ମୋଟ୍ ୧୯୫ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ୩ଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ । ଗହଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 7, 2026 at 6:13 PM IST
COMMISSIONERATE POLICE DURGA PUJA PREP, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଚଳିତବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସୁରକ୍ଷିତ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ପୂଜାସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଜନଗହଳି ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୧୯୫ ମେଢ଼ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୩ଟି ବର୍ଗରେ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍. ଆଜି (ବୁଧବାର) ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ପୂଜା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି ବିବେକ୍ ଏମ୍. କହିଛନ୍ତି, ଦଶହରା ପର୍ବ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭଲଭାବେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏଥର ମୋଟ୍ ୧୯୫ ମେଢ଼ ହେଉଛି । ମେଢ଼ଗୁଡ଼ିକୁ ୩ଟି ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । A, B ଓ C ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗହଳି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଗତକାଲି ଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫୁଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲୁଣି । ସବୁ ଥାନାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବଢ଼ାଯାଇଛି । ସହରରେ ବାଇକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ, ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଫୁଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି । ଏବେ ଏକ ଚେନ୍ ଲୁଟେରାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ସହ ତା ଠାରୁ ଲୁଟ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି ।
ସବୁ କମିଟି ସହ ଆମର ଆଇଆଇସି ଓ ଏସିପିଙ୍କ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସରିଛି । ସବୁ ପେଣ୍ଡାଲରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ କୁହାଯାଇଛି । ସିସିଟିଭି ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ସହମିତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗହଳି ସମୟରେ ସାଦା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ । ମହିଳା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଚେନ୍ ଲୁଟ୍ ଆଦି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇସାରିଛି । ଏଥିସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ । ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ ନାହିଁ । ରଙ୍ଗ୍ ରୁଟରେ ଯିବେନାହିଁ । ଏଭଳି କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ । ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଡିସିପି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ।
ଡିସିପି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ପୂଜା ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଘରେ ଚୋରି ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ କ୍ରାଇମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତାଲିକା କରାଯିବ । ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ । ପ୍ରତି ଥାନାରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ । ପାଟ୍ରୋଲିଂ ମଧ୍ୟ ବଢାଇବୁ । ପ୍ରତି ରବିବାର ଜେଲ୍ ପରେଡ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ଜେଲରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଥାନାରେ ହାଜିରା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଥାଏ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ତାଲିକା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ," ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି: ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମାଧାନ ପାଇଁ ସିପିଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରସୁଲଗଡ଼ ଦୁର୍ଗାପୂଜା; ଭାଟିକାନ ସିଟି ଢାଞ୍ଚାରେ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିବ ତୋରଣ, ମା' ପିନ୍ଧିବେ ରୂପା ମୁକୁଟ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର