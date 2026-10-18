ମା' ମାଣିକେଶ୍ଵରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା; ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି, ନିୟୋଜିତ ହେବ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ
ଛତର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଏସପି । ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ୯୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ ହେବେ । ରିପୋର୍ଟ- ଅଜିତ ସିଂ
Published : October 18, 2026 at 8:26 PM IST
ଭବାନୀପାଟଣା: ରାତି ପାହିଲେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଁ ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଛତର ଯାତ୍ରା ।ଏନେଇ କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଭରି ରହିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର ହୋଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ, ଏହାସହ ୯୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୁତୟନ କରାଯିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗା ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରାରେ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ।
କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଆରାଧ୍ୟଦେବୀ ମା' ମାଣିକେଶ୍ବରୀଙ୍କ ଛତର ଯାତ୍ରା ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ । କିଭଳି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ଛତର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେନେଇ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ୍ କରିବା ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା । ତେବେ ମା'ଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମାନସିକ ରଖିଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା, ବୋଦା, ଛେଳି । ଏହାପରେ ରକ୍ତମୟ ହୋଇଯାଏ ଯାତ୍ରାସ୍ଥଳୀ । ରାସ୍ତାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଧୂପ, ଦୀପ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏହାସହ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବେ ଶହ ଶହ ପାରାକୁ ଦେବୀଙ୍କ ଛତର ଉପରେ ଉଡ଼ାଇବାର ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ହେବେ:
ଏନେଇ କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରିଖରେ କଳାହାଣ୍ଡିର ଭବାନୀପାଟ୍ଣା ରେ ଛତର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୧୯ ତାରିଖ ଭୋର ୪ଟା ବେଳେ ଜେନାଖାଲରୁ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏହି ବର୍ଷ ମୋଟ ୩୫ଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯାତ୍ରାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି । ମୋଟ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ୯୫ ଜଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରୁପ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ବାରଣ :
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଯାତ୍ରା ପଥରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ଟି ତରଫରୁ ୨୫ଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୩ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଷ ଡ୍ରୋନ୍ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ। ସମସ୍ତ ଟ୍ରୁପମାନଙ୍କୁ ଗତ ଥରର ଭିଡିଓ ଦେଖାଇ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଯଦି କେହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ହିଁ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଉତ୍ସବମୁଖର କଳାହାଣ୍ଡି: ଅପେକ୍ଷା ମା' ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଛତରଯାତ୍ରା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଳାହାଣ୍ଡି