ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବାର୍‌ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢାଉ

ଗୋଆ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଟ ବାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି 140-142ଟି ବାର । ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ।

Tight Fire Safety and Excise Raids in Bhubaneswar Hotels and Bars Ahead of New Year
ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବାର୍‌ରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 12, 2025 at 6:37 PM IST

2 Min Read
Bhubaneswar Fire Safety Checks ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ, ବାର ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍‌ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢାଉ କରୁଛି ।

ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:

ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାରରେ ଭୟାଭହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ବିନା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିରେ ହୋଟେଲ ଓ ବାର ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ଅନେକ ହୋଟେଲ, ବାର୍‌ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବାର ଓ ପବ୍‌ରେ ନିଶାପାନ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାତିରେ ହୋଟେଲମାନଙ୍କର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି । କେବଳ ବାର ଓ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାର ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ।"

ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା:

ଗୋଆରେ ନାଇଟ୍‌ କ୍ଲବ୍‌ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍‌ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ସମସ୍ତ କ୍ଲବ, ବାର ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍‌ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବିଲ୍ଡିଂ ଆପୃଭାଲ ସହ ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବିକରଣ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । 100 ସିଟ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।

କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:

ଫାୟାର ଅଫିସର ମନରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍‌, କ୍ଲବ, ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍‌ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିବଳି ରହିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି ।"

ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ:

ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନା ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାର୍‌ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।

ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଗତ ମାସେ ଦେଢମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା 5ରୁ 6ଟି ବାର୍‌କୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ । ବିନା ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍‌ ମଦ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଅବମାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 145ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବାର ବାର ରହିଛି । ସେଥିରୁ କିଛି ବାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି । ପାଖାପାଖି 140-142ଟି ବାର ଚାଲିଛି ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

