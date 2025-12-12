ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବାର୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ, ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢାଉ
ଗୋଆ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଇଟ ବାରରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାଲିଛି 140-142ଟି ବାର । ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ ।
Published : December 12, 2025 at 6:37 PM IST
Bhubaneswar Fire Safety Checks ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ, ବାର ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ଯାଞ୍ଚକୁ ଆହୁରି କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ସେପଟେ ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଆଇନ ନିଶା କାରବାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢାଉ କରୁଛି ।
ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ:
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ସ୍ଥିତ ଏକ ବାରରେ ଭୟାଭହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି । ବିନା ଫାୟାର ସେଫ୍ଟିରେ ହୋଟେଲ ଓ ବାର ଚାଲୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଭୁବନେଶ୍ବର ବାସିନ୍ଦା ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ଅନେକ ହୋଟେଲ, ବାର୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ବାର ଓ ପବ୍ରେ ନିଶାପାନ କରି ଅନେକ ସମୟରେ ଗୁଣ୍ଡାଗଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ରାତିରେ ହୋଟେଲମାନଙ୍କର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି । କେବଳ ବାର ଓ ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ଅନେକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ । ଏନେଇ ସରକାର ସେଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉ ନାହାନ୍ତି ।"
ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତତ୍ପରତା:
ଗୋଆରେ ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । ସମସ୍ତ କ୍ଲବ, ବାର ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନେଇ ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସହ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ବିଲ୍ଡିଂ ଆପୃଭାଲ ସହ ନିରାପତ୍ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନବିକରଣ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ । 100 ସିଟ୍ କ୍ଷମତା ଥିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଚେକିଂ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ନିରାପତ୍ତା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ନିରାପତ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସରଞ୍ଜାମ ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି ।
କଡ଼ାକଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ:
ଫାୟାର ଅଫିସର ମନରଞ୍ଜନ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, "ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇ ସବୁ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍, କ୍ଲବ, ଓ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପବ୍ରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିବଳି ରହିଛି ତାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଯେଉଁମାନେ ଗାଇଡଲାଇନ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯିବ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷପ ନିଆଯାଉଛି ।"
ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ:
ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ନିଶା କାରବାର ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିନା ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ । ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ବାର୍ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ ସମୟରେ ବନ୍ଦ କରିବେ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ ନୀତି ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବେ ସେନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟବିହାର ବାର୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ; ନାଇଟ୍ କ୍ଲବ୍ରେ ଫାଟିଲା ଗ୍ୟାସ ହାଣ୍ଡି, 25 ମୃତ
ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି ସପ୍ତାହନ୍ତରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଗତ ମାସେ ଦେଢମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବିନା ଲାଇସେନ୍ସରେ ଚାଲୁଥିବା 5ରୁ 6ଟି ବାର୍କୁ ଆମେ ଜବତ କରିଛୁ । ବିନା ଅବକାରୀ ଲାଇସେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍ ମଦ କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ ସହ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ । ଯେଉଁମାନେ ନିୟମ ଅବମାନ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଭୁବନେଶ୍ବରରେ 145ଟି ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବାର ବାର ରହିଛି । ସେଥିରୁ କିଛି ବାର ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି । ପାଖାପାଖି 140-142ଟି ବାର ଚାଲିଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର