ମୋହନାରେ ମାତିଛି ବାଘ; ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇଟିମା ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ।
Published : March 18, 2026 at 7:59 AM IST
Tiger Terror ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇଟିମା ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ବାଘଟି ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାରୁ ବିରତ ରହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମୃତ ଗାଈର ଯେଉଁ ଅଂଶାବଶେଷ ମିଳିଛି, ତାହା ୩-୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବାଘର ଆକ୍ରମଣ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର କାରଣରୁ ଘଟିଛି, ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘର କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ବାଘ ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଭୟରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
ଏହା ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କି ନୁହେଁ, ସେଥି ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କେ. ଗୌତମୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କେ. ଗୌତମୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି