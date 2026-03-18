ମୋହନାରେ ମାତିଛି ବାଘ; ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମନରେ କୋକୁଆ ଭୟ

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇଟିମା ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇବା ପରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି ।

Tiger Terror In Mohana Block Gajapati
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 7:59 AM IST

Tiger Terror ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି: ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ୍‌ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଇଟିମା ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି । ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଗ୍ରାମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଘ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ମାରି ଖାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହଠାତ୍ ବାଘଟି ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ।

Tiger Terror In Mohana Block Gajapati
କାଇଟିମା ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଗ୍ରାମରେ ଭୟର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଭୟ କରୁଥିବା ସହ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ପଠାଇବାରୁ ବିରତ ରହୁଛନ୍ତି । ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇ ବନ ବିଭାଗ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

ମୃତ ଗାଈର ଯେଉଁ ଅଂଶାବଶେଷ ମିଳିଛି, ତାହା ୩-୪ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବାଘର ଆକ୍ରମଣ କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁର କାରଣରୁ ଘଟିଛି, ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଘର କୌଣସି ସୁରାକ ମିଳିପାରିନାହିଁ ।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ନିଜେ ବାଘ ଗାଈକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିଥିଲେ । ସେ ସମୟରେ ଭୟରେ ନିଜ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।

Tiger Terror In Mohana Block Gajapati
କାଇଟିମା ଗ୍ରାମରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ (ETV Bharat)

ଏହା ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କି ନୁହେଁ, ସେଥି ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ରେଞ୍ଜ ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କେ. ଗୌତମୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ କେ. ଗୌତମୀ କହିଛନ୍ତି, "ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କାରଣରୁ ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ବାଘ-ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ; ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ବାଘକୁ ମାରି ଦେଲେ, ଯୁବକ ଗୁରୁତର

ବିଶ୍ବ ଦେଖିଲା ଓଡ଼ିଶା କଳା ବାଘ, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା, ତଥାପି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ପଶୁ-ମଣିଷ ଲଢ଼େଇ ?

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଗଜପତି

