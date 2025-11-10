ETV Bharat / state

ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ, ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ ଚାଲିଛି ଖୋଜା

କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ । ଭୟଭୀତ ଅଞ୍ଚଳବାସିନ୍ଦା । ବନ ବିଭାଗର ଘନ ଘନ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ।

Tiger roaming in Sunabeda Video goes viral
କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 10, 2025 at 5:14 PM IST

କୋରାପୁଟ: ରାସ୍ତାରେ ଘନ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ । ଏଭଳି ଏକ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ଭୟଭୀତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସୁନାବେଡା ଅଞ୍ଚଳ ବାସିନ୍ଦା । ଅନ୍ୟପଟେ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ ଲଗାଇଥିବା ବେଳେ ବାଘର କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ପାଦ ଚିହ୍ନ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିନଥିବା ବନ ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ:

କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସେମିଳିଗୁଡା ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିନରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ସୁନାବେଡା ଆରଜୋନ ଓୟୁଏଟି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ 2 ଦିନ ହେଲା ଏକ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳିଯାଇଛି । ଏନେଇ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି,"ବାଘର ଭିଡିଓ ଦୁଇ ଦିନ ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ସକାଳେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି । ଏହା କେତେଦୂର ସତ କି ମିଛ ଆମେ ଜାଣି ପାରୁନୁ । ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ମନରୁ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହୁଅନ୍ତା ।"

Forest team searching tiger at Sunabeda Koraput
କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ

ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରାରେ ବାଘ ଖୋଜା:

ଅନ୍ୟପଟେ ବାଘ ଧରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇ ବାଘକୁ ଖୋଜା ଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ବାଘର କୌଣସି ଫଟୋ କିମ୍ବା ପାଦଚିହ୍ନ ମିଳିନଥିବା ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଗତ ଦୁଇଦିନ ଧରି ଏକ ଦୁଇ ଜଣିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି, ଏପରିକି ନିଜେ କୋରାପୁଟ DFO ଭାସ୍କର ରାଓ ରାତିରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

Forest team searching tiger at Sunabeda Koraput
କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ

ଫିସିଙ୍ଗ କ୍ୟାଟ ହୋଇଥାଇପାରେ:

କୋରାପୁଟ ଏସିଏଫ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବିଷୋୟୀ କହିଛନ୍ତି," ଆମେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓଟିକୁ ଦେଖିଛୁ । ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜନ୍ତୁଟି ବାଘ ନ ହୋଇପାରେ । ଏହା ବାଘ ପ୍ରଜାତିର ଏକ ଫିସିଙ୍ଗ କ୍ୟାଟ ହୋଇଥାଇପାରେ । ଯେହେତୁ ଲୋକ ସେଠାରେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଛୁ । ଅନବରତ ଆମର ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି । 2022ରେ ଶେଷ ବାଘ ଗଣନା ହୋଇଥିଲା । ଗତ ବାଘ ଗଣନାରେ କୋରାପୁଟରେ କୌଣସି ବାଘ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।"

Forest team searching tiger at Sunabeda Koraput
କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡାରେ ବାଘ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ

ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ

