ବୁର୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନ ଠାବ, ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା
ବୁର୍ଲା ସେକ୍ସନ ଅଧିନ ଚାନ୍ଦଲି ପାହାଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : November 25, 2026 at 11:17 PM IST
SAMBALPUR TIGER AWARENESS, ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୁର୍ଲା ସେକ୍ସନ ଅଧିନ ଚାନ୍ଦଲି ପାହାଡ଼ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ବାଘ ପାଦଚିହ୍ନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବନବିଭାଗର ବୁର୍ଲା ସେକ୍ସନ ଫରେଷ୍ଟର ରୋଶନୀ ନାଏକଙ୍କ ସୂଚନା ଓ ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁର୍ଲା ସେକ୍ସନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହା କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର କିମ୍ବା କେଉଁ ବାଘର ତାହା ପରୀକ୍ଷା ଓ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବ । ତଥାପି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏହା ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଥିବାରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବଣଭୋଜି କରିବା, ଏକତ୍ରିତ ହେବା କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା ଆସିବା କମ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନତା କରାଯାଇଛି । ବାଘ ଏକ ଶାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଲୁଚି ରହି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ସାମ୍ନା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପଛପଟୁ ହଠାତ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥାଏ । ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଲଗ୍ନ ରାସ୍ତା, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ବୁର୍ଲା ଆଖପାଖରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଜାଗ ରହିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଜାରି ରହିଛି । ବୁର୍ଲା ଫରେଷ୍ଟର ରୋଶନୀ ନାଏକଙ୍କ ସତର୍କବାର୍ତ୍ତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି । ବନ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଓ ପାଦଚିହ୍ନର ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବୁର୍ଲା କିମ୍ବା ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘର ଗତିବିଧି ଅଥବା କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଚିହ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - ଛତିଶଗଡ଼ ଉଦନ୍ତୀ-ସୀତାନଦୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଡେବ୍ରିଗଡ଼କୁ ଆସିଛି ମହାବଳ ବାଘ, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ DFO
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ - 'ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ଆସିଛି ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ମହାବଳ'- NTCA: ଅନ୍ୟପଟେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ 4 ଶିକାରୀ ଗିରଫ୍
ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର RCCF ସମ୍ରାଟ ଗୌଡ଼ାଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,"ବୁର୍ଲାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୂର୍ବରୁ କଲରାପତରିଆ ବା ଲିଓପର୍ଡ ଗତି ଵିଧି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି l ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଦ ଚିହ୍ନ ଠାବ ହୋଇଛି ତାହା ମହାବଳ ବାଘ ନା କଲରାପତରିଆ ବାଘ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ l ମୂଖ୍ୟତଃ ମାଟିରେ ଆଦ୍ରତା ଅଧିକ ଥିଲେ ସେଥିରେ ପଡ଼ିଥିବା ପାଦ ଚିହ୍ନକୁ ଦେଖି ଏହା ମହାବଳ ବାଘର ନା କଲରାପତରିଆ ବାଘର ପାଦ ଚିହ୍ନ ତାହାକୁ ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ l ତେବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ରେ ଥିବା ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆମେ ଦେବ୍ରିଗଡ଼ରେ ହିଁ ଠାବ କରିଛୁ l ତେଣୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆମେ ସଚେତନତା କରୁଛୁ l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର