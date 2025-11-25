ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା, ସାତକୋଶିଆରେ ଶୂନ
ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝାଙ୍କ ସୂଚନା," ରାଜ୍ୟରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା । 50 ପ୍ରତିଶତ ମେଲାନଷ୍ଟିକ ବାଘ ।
Published : November 25, 2025 at 3:51 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ଚଳିତ ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା । ଗତବର୍ଷ ଶିମିଳିପାଳରେ 27ଟି ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 32ରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟରେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଥିବା ବେଳେ ସାତକୋଶିଆ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା ।
ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା:
ଏନେଇ ପିସିସିଏଫ ପ୍ରେମ କୁମାର ଝା କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ଥରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବାଘ ଗଣନା ହୋଇଥାଏ । ଏହାପୂର୍ବରୁ 2022 ମସିହାରେ ବାଘ ଗଣତି ହୋଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିଜସ୍ୱ ବାଘ ଗଣନା କରାଯାଉଛି ସେହି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 2022 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ 20ଟି ବାଘ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲେ । 2023ରେ 27ଟି ବାଘ ସମେତ 9ଟି ଶାବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 32 ରହିଛି ଓ 9ଟି ଶାବକ ରହିଛନ୍ତି ।
ସାତକୋଶିଆ ବାଘ ଶୂନ୍ୟ:
ପିସିସିଏଫ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି । ସାତକୋଶିଆରେ ବାଘ ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାତକୋଶିଆରେ କୌଣସି ବାଘ ନାହାନ୍ତି । ଶିମିଳିପାଳରେ ବାଘ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହା 60 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକରିବ । କ୍ୟାମେରାରେ ଫଟୋ ଦେଖି ବାଘ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବାଘର ପାଦଚିହ୍ନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 50 ପ୍ରତିଶତ ସାଧାରଣ ବାଘ ରହିଥିବା ବେଳେ 50 ପ୍ରତିଶତ ମେଲାନଷ୍ଟିକ ବାଘ ରହିଛନ୍ତି ।"
ରାଜ୍ୟରେ 50 ପ୍ରତିଶତ କଳା ବାଘ:
ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, 2024ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ 30ଟି ମହାବଳ ବାଘ ରହିଥିଲେ । ସେଥିରୁ 14ଟି ବାଘୁଣୀ ଥିଲେ । 8ଟି ଶାବକ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।ଶିମିଳିପାଳରେ 27ଟି ମହାବଳ ବାଘ ସହ 8ଟି ଶାବକ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା । ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ବନଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ବାଘ ଏବଂ ହୀରାକୁଦ ବନଖଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବାଘ ରହିଥିଲେ । ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲରେ କଳା ବାଘ 40 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲେ । ଶିମିଳିପାଳ ଡିଭିଜନରେ 7ଟି କଳା ବାଘୁଣୀ ଓ 6ଟି ବାଘ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ଦୀର୍ଘ 45 ବର୍ଷର ଦାବି ପରେ ଏହା ହୋଇପାରିଛି । 1980 ମସିହାରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଅନ୍ୟପଟେ ଖୁବଶୀଘ୍ର ବାରିପଦାର ମଞ୍ଚାବନ୍ଧାଠାରେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କଳାବାଘ ସଫାରୀ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି । ଯାହା ପରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର