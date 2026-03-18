ଲୋକନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ବଚ୍ଛତା ବର୍ତ୍ତା; ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 'ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍'

ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 'ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍' । ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସବୁଜ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିବେ ବାଘ ଭାଇନା ।

Bagha Bhaina Swachhata Walk
ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 18, 2026 at 8:28 PM IST

ରିପୋର୍ଟ: ସମୀର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରେଶମ ସହରରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବାଘ ଭାଇନା, ଦେଉଛନ୍ତି ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବର୍ତ୍ତା । ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସବୁଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଗାମୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସହରବାସୀ କିପରି ଶତ ପ୍ରତିଶତ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମର ଆହ୍ୱାନକୁ କିପରି ସଫଳ କରାଯିବ, ସେନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି 'ବାଘ ଭାଇନା' । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକନୃତ୍ୟ ଭାବରେ ସୁପରିଚିତ ବାଘ ନାଚ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜିଠାରୁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ବର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ । ବାଘ ଭାଇନା ସହରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ୱାର୍ଡକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସବୁଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଢି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ । ଯାହାକୁ 'ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍' ନାମରେ କରାଯାଇଛି ନାମିତ ।

'ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍'

ରାସ୍ତା ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ଚାଲୁଛି ବାଘ । କେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି ତ ଆଉ କେତେ ବେଳେ ଦୌଡି ଦୌଡି ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜରକୁ ନିଜ ଆଡକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି । ଏଭଳି ରେଶମ ସହରରେ ବିଭିନ୍ନ ସାହିରୁ ସାହିକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ବାଘ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏକ ଲୋକନୃତ୍ୟ । ଯାହାକୁ ନେଇ ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 'ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍' । ଆଗକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ୨୦୨୫-୨୬ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସାରା ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରାଯିବ । ଏହି ସର୍ବେକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ 'ବାଘ ନାଚ' ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 'ଭାଇନା' ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା 'ବାଘ ଭାଇନା' ସାହିରୁ ସାହିକୁ ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସବୁଜ ବ୍ରହ୍ମପୁର କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆଜି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତିପ୍ରିୟ 'ବାଘ ଭାଇନା' ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସହରବାସୀ ସ୍ବଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ 2026:

ଏହି ଅବସରରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ନୂତନ କମିଶନର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଏ.ସସ୍ୟା ରେଡ୍ଡୀ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହିତ ଆଲୋଚନା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, "ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଆଗାମୀ ଏକ ମାସ ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ବଚ୍ଛତା ଦିଗରେ ଅବଗତ କରାଇବ । ଏଥିସହ ଘରୁ ତଥା ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାକୁ କେବଳ ଆବର୍ଜନା ସଂଗ୍ରହ ଗାଡିରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବାହ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବାଘ ଭାଇନା ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।"

ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର:
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି," କେବଳ ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୱାକରେ ସୀମିତ ନ ରହି, ସାରା ସହରରେ ଯେପରି ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସହରବାସୀ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ? ତାହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସହରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ବାଘ ଭାଇନା ସ୍ବଚ୍ଛତାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ରହ୍ମପୁର-ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗଢି ତୋଳିବାରେ ସହାୟକ ହେବ । କିପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା ହୋଇପାରିବ ସେନେଇ ସଚେତନତା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନା କରିବେ ବାଘ ଭାଇନା । ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସର୍ବେକ୍ଷଣ-୨୦୨୫-୨୬ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି ମହାନଗର ନିଗମ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ସାରା ସହରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁନ୍ଦର ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଭାଗିତା ରହିଲେ ଏହକୁ ଶତପ୍ରତିଶତ ସଫଳତା ମିଳିବ ।"

ଜଣେ ମହିଳା ସ୍ୱାସ୍ଥକର୍ମୀ ସୁନିତା ପତି କହିଛନ୍ତି," ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ଅନେକ ପ୍ରାୟସ କରାଯାଉଥିବ ବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଶତ ପ୍ରତିଶତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ ବାଘ ନାଚକୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ମହାନଗର ନିଗମର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏପରି ଏକ ପରିକଳ୍ପନା ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାକି ବାଘ ଭାଇନା ନିଜେ ଯାଇ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜନସାଧଧାରଣଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଚେତନତା ହିଁ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ଏହାକୁ ନେଇ ହୋଡିିଂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱାଲ ପେଣ୍ଟିିଂ ସହ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । "

ବାଘ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ:

ଏହାକୁ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଅଶୋକ କୁମାର ଶୁକ୍ଲା କହିଛନ୍ତି, "ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ । ଆମ ସହରକୁ ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ପଲିଥିନ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ । ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ନାଳନର୍ଦ୍ଧମା ସପେଇ ରଖିଲେ ହିଁ ଆମ ସହର ସୁନ୍ଦର ସହର ହୋଇପାରିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

