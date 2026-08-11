ETV Bharat / state

ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି, ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ

ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର । ରେଳଲାଇନ ପଟେ ଫେରୁଥିଲେ ବୃଦ୍ଧା । ଆକ୍ରମଣ କଲା ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା

Honeybee attack
ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳାଇଛି ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 11, 2026 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଆତଙ୍କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ହେଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ୧୪ ଇଚିଣ୍ଡାର ସ୍ବର୍ଗତ ନିମନା ଦାସଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତି ଦେବୀ (୬୬) । ସେହିପରି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାନପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ଖଗେଶ୍ୱର ଗିରି (୬୪) ଓ ସୁବାଷ ଗିରି (୪୬) । ତେବେ ଗତ ରବିବାର ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ମହୁମାଛି ।

ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ବୃଦ୍ଧା ମୃତ (ETV Bharat Odisha)

ରେଳ ଲାଇନ ପଟେ ଆସୁଥିଲେ, ଆକ୍ରମଣ କଲା ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି:

ମୃତ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜ କୁମାର ରାମଙ୍କ କହିବାନୁଯାୟୀ, ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ କେହି ନଥିବାରୁ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡେଲି ମାର୍କେଟ ହନୁମାନ ବାଟିକା ନିକଟସ୍ଥ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ଗତ ରବିବାର( ଅଗଷ୍ଟ 9) ଦିନ ସେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବଜାରରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଖାଇପିଇ ସାରି ଦିନ ୪ଟା ସମୟରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଦେଇ ଚାଲିଚାଲି ଇଚିଣ୍ଡା ସ୍ଥିତ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ସେଇଠାରେ ହିଁ ସେ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ ।

Honeybee Attack
ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ମହିଳା ମୃତ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ:

ଖବର ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ରବିବାର ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେବେ ବାସନ୍ତି ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ରାଜ କୁମାର ରାମ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ବାସନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ।

ବାଦାମ ପାହାଡରେ ବି ମହୁମାଛି ଆତଙ୍କ:

ସେହିପରି ବାଦାମପାହାଡ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମର ଖଗେଶ୍ୱର ଗିରି (୬୪) ଓ ସୁବାଷ ଗିରି (୪୬) ଗାଈ ଚରାଉ ଥିବା ସମୟରେ ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ଉଭୟ ସେଠାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି(ସୋମବାର) ଉଭୟଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରି ଦିଆଯାଇଛି।

Honeybee Attack
ମହିମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଗୁରୁତର (ETV Bharat Odisha)

ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଗଛର ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି । ସେହି ଡାଳ ଗୁଡିକରେ ବସା ବାନ୍ଧି ଥିବା ମହୁମାଛିଙ୍କ ବସା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବାରୁ ମହୁମାଛି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।

ଏହାମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ସାଜିଲା କାଳ ! ସାପ କାମୁଡ଼ାରେ ଚାଲିଗଲା ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରର ଜୀବନ

୨୦୦୦ କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଠକେଇ ମାମଲା; ଏକ କୋଟି ଟଙ୍କା ସମେତ ୬ ଦାମୀ କାର୍ ଜବତ କଲା ଇଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

TAGGED:

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ
HONEYBEE ATTACK MAYURBHANJ
TIGER HONEY BEE ATTACK RAIRANGAPUR
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବାଘୁଆ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ
GIANT HONEY BEE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.