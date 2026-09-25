ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବାଘ ଆତଙ୍କ: ଘରେ ପଶିଥିଲା ବାଘ, କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ବନବିଭାଗକୁ ଡାକିଲେ ଗାଁଲୋକ
ଖପରଖାଇ ଗାଁରେ 3 ଦିନ ହେଲା ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ଗାଁଲୋକେ କହିଛନ୍ତି । ସକାଳୁ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡା
Published : September 25, 2026 at 12:33 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ତିନି ଦିନ ହେଲା ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ । ରାତି ହେଲେ ବାଡିରେ ପଶୁଛି, ଆଖପାଖ ବୁଲୁଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖପରଖାଇ ଗାଁଲୋକେ । ଆଜି(ଶୁକ୍ରବାର) ସକାଳେ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ବାଘ । ବାଘକୁ ଦେଖି ତୁରନ୍ତ ଲୋକେ ବାହାରରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବନବିଭାଗ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ।
ଖପରଖାଇ ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି ବାଘ:
ଗତକାଲି(ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖପରଖାଇ ଗାଁର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ପରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ । ଖବର ପାଇ ବନବିଭାଗର ଏକ ଟିମ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ହେଲେ ବାଘର କୌଣସି ଖୋଜଖବର ପାଇ ନଥିଲେ । ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ ବନବିଭାଗ ଟିମ୍ ।
ଘରେ ପଶିଥିବା କବାଟ କିଳିଦେଲେ ଗାଁଲୋକେ:
ଆଜି ସକାଳୁ ବାଘଟି ବୁଲି ବୁଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିଲା । ସୌଭାଗ୍ୟ ବଶତଃ ସେ ସମୟରେ କେହି ଘରେ ନଥିବାରୁ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ । ବାଘ ଘରେ ପଶିଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗାଁଲୋକେ ଘରର କବାଟ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ ବନବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ବନବିଭାଗର ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କିଭଳି ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ।
ଏନେଇ ଖପରଖାଇର ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହିଛନ୍ତି, ‘ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଆମ ଗାଁରେ ବାଘ ବୁଲୁଛି । ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ । ଏହା କେଉଁ ବାଘ ବୋଲି ଜଣାପଡିନାହିଁ । ଆଜି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଥିବା ବେଳେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ ।’ ଅନ୍ୟପଟେ ବାଘ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଇଟିଭି ଭାରତ ବନବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରିନାହିଁ ।
ଗାଁରେ ବାଘ ବୁଲୁଥିବାରୁ ଗାଁଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ । ଘରେ ତାଟି କବାଟ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ବେଳେ ମାଡ଼ିବସିଲା ବନ ବିଭାଗ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ; ଶିକାରୀ ଗିରଫ
ନନ୍ଦନକାନନରେ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି; ଅତି ନିକଟରୁ କଲରାପତରିଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ