ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ବାଘ ଗଣନା: ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗଣନା ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ
ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ୭ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗୋଳ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିବ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏନେଇ ବନବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ତାଲିମ୍ ।
ଅନୁଗୋଳ: ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା । ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେବ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା । ଏନେଇ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ । ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ୭ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଚାଲିବ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ।
୬ଟି ବନାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ:
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଛି । ତୃଣ ମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଗଣନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଲିମ ଦିଆଯାଉଛି । ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ୬ଟି ବନାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରପଡା ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ନଭେମ୍ବର ୧ରୁ ବାଘ ଗଣନା:
ସାରା ଦେଶରେ ପ୍ରତି ୪ବର୍ଷରେ ଥରେ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖ ଠାରୁ ଏହି ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତିରେ କରାଯାଉଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତାଲିମ ଦିଆ ଯାଉଛି ।
ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ଏପରି ନେଉଛନ୍ତି ତାଲିମ୍:
ପ୍ରତି ବନାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଟ ହାଉସ, ସେକ୍ସନ ଏବଂ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆସି ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଜରିଆରେ କିଭଳି ବାଘର ଗତିପଥ, ହାବିଟେଟ, ଜଙ୍ଗଲର ପ୍ରକାର ଏବଂ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିହେବ ସେନେଇ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆ ଯାଉଛି । ଏହାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ ଲାଇନରେ କିଭଳି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ହେବ । ହରିଣ, କୁଟୁରା, ବାର୍ହା ଭଳି ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣି ହେବ ସେନେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି । କାରଣ ବାଘ ତୃଣଭୋଜି ପ୍ରାଣୀ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଶିକାର ପାଇଁ ରୁହନ୍ତି । ଏହାଛଡା କେଉଁଠି ଏବଂ କେତେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଟ୍ରାପ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇଲେ ବାଘର ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇ ପାରିବ, ବାଘ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖିଲେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏହାର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ।
ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ନାହାନ୍ତି ମହାବଳ:
ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ୧ତାରିଖ ଠାରୁ ୭ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ସେହି ସମୟସୀମା ଭିତରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ସେସବୁର ତର୍ଜମା କରାଯିବ । ଏହାପରେ ୨୫ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ ଚାଲୁ ରହିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯାଇ କେଉଁ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ ହୋଇଛି ତାହା ଦେଖିବେ । ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରି କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ, କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର, କେତେ ବାଘ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ଆକଳନ କରାଯିବ । ତେବେ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ ମହାବଳ ବାଘ ନଥିବାରୁ କଲରାପତରିଆ ବାଘ, ହେଟା ବାଘ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରଳ ଜାତୀୟ ପଶୁଙ୍କର ଗଣନା କରାଯିବ ବୋଲି ଅନୁଗୋଳ ଡିଏଫଓ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାଘ ସମେତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଗଣନା କରାଯିବ:
ଗତ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଅନୁଗୋଳ ଏ ବନଖଣ୍ଡରେ ୩୨ରୁ ଅଧିକ କଲରା ପତାରିଆ ବାଘ ଥିଲେ । ୨୦୨୨ଗଣନାର ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଚଳିତ ବର୍ଷ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବିରଳ ଜାତୀୟ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଆକଳନ ବା ଗଣନା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ତୃଣଭୋଜି ଓ ମାଂସାଶୀ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କର ଆକଳନ କରାଯିବ ।
ବସନ୍ତ ଗଡନାୟକ, ଫରେଷ୍ଟର କହିଛନ୍ତି,"ଆଜି All India Tiger Estimation କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଏଥିରେ 3ଟି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରୁ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଥିଓରୀ ପଢିଥିଲୁ । ଏହା ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ରେ ଗଣନା କରାଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଶିଖିଥିଲୁ । ଏହା ସହିତ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଲାଇନରେ କିପରି ସର୍ଭେ କରାଯିବ ଏହା ଶିଖିଥିଲୁ ।"
ଓୟୁଏଟି ଛାତ୍ର, ଓଁପ୍ରକାଶ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"କଲେଜ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଓୟୁଏଟିର ଟତୁର୍ଥ ବର୍ଷର ଛାତ୍ର । କଲେଜର ଶେଷ ବର୍ଷରେ ବନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛୁ । ଆଜି ଜରପଡ଼ା ରେଞ୍ଜରେ ଆମେ ବାଘ ଗଣନା ପାଇଁ ଥିଓରୀ ସହିତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲୁ ।"
ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ମାଧବ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି," ଫରେଷ୍ଟର, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଓ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରୁ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି । ଆଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ କିପରି ଗଣନା କରାଯିବ ସେବିଷୟରେ ଆଜି ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।"
ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନୋରଞ୍ଜନ ପରିଡା କହିଛନ୍ତି,"ଅନୁଗୋଳ ବନଖଣ୍ଡରେ 6ଟି ବନଖଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ All India Tiger Estimation କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ତାଲିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । କିପରି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସର୍ଭେ ଓ ହାବିଟାଟି କର୍ଭ ତିଆରି କରିବା ନେଇ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।"
