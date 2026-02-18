ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘୁଆ ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣ, 4 ଗୁରୁତର
3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
Published : February 18, 2026 at 10:44 PM IST
ଭଦ୍ରକ : ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଘୂଆ ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣ । 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି । ତେବେ ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ସମସ୍ତ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦକ୍ଷିଣବାଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ହାଟଡ଼ିହ ଠାକୁରାଣୀ କେନାଲ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ମହୁ ମାଛି ଗୁଡିକ ଉଡୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏଥିସହିତ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ପଥଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ାଉଥିଲେ । ଯାହାକି 4 ଜଣ ଏହି ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ।
ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯାଉଥିବା ଜଣେ ବାଟୋଇକୁ ମହୁ ମାଛିମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ବାଟୋଇ ଜଣକ ଦୌଡ଼ିବା ବେଳେ ମହୁ ମାଛି ପଲ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏହି 3 ଜଣ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଘର ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥିଲେ । ଫଳରେ ସେମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି । ହେଲେ ବାଟୋଇ ଜଣକୁ ମହୁ ମାଛି ପଲ ଗଭୀର ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ।
ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଏହିପରି ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି । ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ମହୁ ମାଛି ଆକ୍ରମଣର ସମସ୍ତ ଆହତ ମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭଦ୍ରକ