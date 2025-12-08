ETV Bharat / state

ଗଜପତିରେ ବିତିଲାଣି 60 ବର୍ଷ, ଏବେବି ଜନ୍ମମାଟି ଫେରିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ 2500 ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ

ଗଜପତି ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ 6ଟି ଶରଣାର୍ଥୀ କ୍ୟାମ୍ପରେ ରହୁଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ । ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ଜୀବିକା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ।

Tibetan Refugee in Gajapati
ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)
Tibetan Refugees Gajapati ବ୍ରହ୍ମପୁର(ଗଞ୍ଜାମ) : "ଚୀନ ଆମ ଦେଶକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲା । ଦେଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରାୟ ୬୩ ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି । ଭାରତକୁ ଆସି ଓଡିଶାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ (ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି)ରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୬୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ଗଲାଣି । ଭାରତରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ବି ମିଳୁଛି । ତେବେ ଆଜି ବି ଆଶା ରଖିଛୁ, ଆମ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତି ଫେରି ଆସିବ, ଆମେ ଆମ ଦେଶକୁ ଫେରିଯିବୁ ।" ଏହା ହେଉଛି ଜଣେ ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଣି ଚାଲିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ । ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଦେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁଥିବାରୁ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ସେତେଟା ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁ ନାହିଁ । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ...

୧୯୫୯ ମସିହାରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଆସୁଥିବା ଦେଶ ତିବ୍ଦତରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଇଥିଲା । ଚୀନ, ତିବ୍ଦତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଦେଶ ଛାଡି ଭାରତରେ ଶରଣ ପଶିଥିଲେ । ୧୪ତମ ଦଲାଇଲାମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ । ଓଡ଼଼ିଶା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡିଶାର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ।

Tibetan Refugee Winter Market
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବଜାର (ETV Bharat)

5 ଗ୍ରାମରେ 2500 ତିବ୍ଦତୀୟ:

ଉଷ୍ଣକଟିବନ୍ଧୀୟ ଜଳବାୟୁ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ । ସେମାନେ ଶୂନ୍ୟ ଭୂମିକୁ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୃଷି, କାର୍ପେଟ ବୁଣା ଏବଂ ହସ୍ତଶିଳ୍ପରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମିନି ତିବ୍ଦତ ଭାବେ ପରିଚିତ । ଏଠାରେ ସେମାନେ ନିଜର ଧର୍ମୀୟ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ସ୍ବଚ୍ଛନ୍ଦରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାମ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ ରହିଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦୦ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ତିବ୍ଦତୀୟ ରହି ଆସୁଛନ୍ତି ।

Tibetan Refugee Celebrating Dalai Lama's Birthday
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ତିବ୍ଦତ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ସରକାରରେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିଆସିଛି । ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ ଓ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ସମୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେଶର ନାଗରିକମାନଙ୍କ ଭଳି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଓ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।

ତିବ୍ଦତୀୟ ମହିଳା ସେରିଂ ୟାଙ୍ଗଜୋମ୍ (Tsering Yangzom) କହିଛନ୍ତି,"ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁଛି । ରାସନକାର୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଆମକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ତିବ୍ଦତୀୟ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବାର ଏହା ମଧ୍ୟରେ ୬୦ ବର୍ଷ ବିତି ଗଲାଣି । ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ଡାଇମଣ୍ଡ ଜୁବିଲି ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଅନେକ ତିବ୍ଦତୀୟ ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସେନାରୁ ଅବସର ନେଇ ସାରିଲେଣି । ହେଲେ ଏବେବି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଅଛି ଯେ, ତିବ୍ଦତରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବ । ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଫେରିଯିବେ ।

Tibetan Refugee Celebrating Dalai Lama's Birthday
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ସେରିଂ ୟାଙ୍ଗଜୋମଙ୍କ କହିବା କଥା , ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଆଶା ରଖିଛୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଫେରିଯିବୁ । ତେଣୁ ଆମେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିନାହୁଁ ।"

ହଜାର ହଜାର ତିବ୍ଦତୀୟ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି:

ଏବେ ବି ହଜାର ହଜାର ତିବ୍ଦତୀୟ ନାଗରିକ ଚୀନ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି । ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି । ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ କହିବା ହେଲା "ବିଶ୍ୱରେ ଚୀନ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର । ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତିରେ ଆମେ ଆମ ଦେଶ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଶାନ୍ତିରେ ଆମକୁ ଆମ ଦେଶ ଦେବ ନାହିଁ । ଆମେ ଚାହୁଁଛି ଚୀନ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦେଉ । ଚୀନ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁ ଏବଂ ତିବ୍ଦତ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ । "

Tibetan Refugee
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ନିଜ ମାତୃଭୂମି ସଂମ୍ପର୍କରେ ସେଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ:

ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ମାତୃଭୂମି ଏବେ ବି ଚୀନ ଅଧିନରେ ରହିଛି । ମାଟେସ୍ ତାଶି ସେରିଂ (Mtcs Tashi tsering) କୁହନ୍ତି , "ଆମ ବାପାଙ୍କର ଏବଂ ପୂର୍ବ ପୁରୁଷଙ୍କର ପରିବାର ସେଠାରେ ରହୁଥିଲେ । ଏହା ମଧ୍ଯରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଏବଂ ନିକଟ ସଂମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଭୁଲି ସାରିଲେଣି । ଏବେ ସେଠାରେ ଆମର କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି କି ନା, ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ । ଏପରିକି ନିଜ ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାସପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଥିବା ବେଳେ ତାହା ପ୍ରଦାନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯାଉ ନାହିଁ ।"

Dalai Lama the spiritual leader of Tibetan Buddhism
ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ (ETV Bharat)

ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ରେ କିପରି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ :

ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରାଣାର୍ଥୀମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବର୍ଷତମାମ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କେତେବେଳେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ତ କେତେବେଳେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି । ଶୀତଦିନ ଆସିଲେ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପଶମ ବଜାର । ଗତ ୪୦ ବର୍ଷ ଧରି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସି ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି । ଚଳିତବର୍ଷ ଶୀତ ରତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି। ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ତିନିରୁ ଚାରି ମାସ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ଶୀତବସ୍ତ୍ରକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିବ୍ଦତୀୟ ସୋସାଇଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା କମ୍ ଦର ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ।

Tibetan Refugee
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)

ସେରିଂ ୟାଙ୍ଗଜୋମ୍ କହିଛନ୍ତି, " ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ମିଳି ମିଶି କରନ୍ତି । ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି । ଏବର୍ଷ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉଛି । ।"


ତିବ୍ଦତୀୟ ଶୀତବସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, " ଏହା ଭଲ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁହାଇବା ଭଳି ମୂଲ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି । "

ମକା ଚାଷକୁ ଦିଆଯାଏ ଗୁରୁତ୍ୱ:

ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡର ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ମକା ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟ ଜୀବିକା ଭାବେ ଧରି ନେଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷକୁ ଚାରି ମାସ ମକା ଚାଷ କରନ୍ତି । ମକା ଅମଳ କରିବା ପରେ ସେଥିରୁ ମକାଚୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଏହାସହ ମକା ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମକା ଚାଷକୁ ଉନ୍ନତମାନର କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ।
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ମାଟେସ୍ ତାଶି ସେରିଂ କହିଛନ୍ତି, " ଛତୁ ଚାଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି ।"

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ୧୨ରୁ ୧୩ଟି ପରିବାର ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସନ୍ତି । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟତୀତ ଏମାନେ କଟକ, ରାଉରକେଲା, ବିଶାଖପାଟଣା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରନ୍ତି । ଶୀତ ଦିନ ଶେଷ ହେଲେ ପୁଣିଥରେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରକୁ ଫେରି ଚାଷ କାମ କରିନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ।

ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚୋଟି କ୍ୟାମ୍ପ:

ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଟ ୬ଟି କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି । ସେଥିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡରେ ୫ଟି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି । ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡରେ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପରେ ୧୦୦ରୁ ୧୫୦ ପରିବାର ରହୁଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିରାଙ୍ଗରେ ଚଳିତବର୍ଷ ତିବ୍ଦତୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲେଇଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ତିବଦ୍ଦୀୟ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲେଇଲାମାଙ୍କ ଦୀର୍ଘଜୀବନ କାମନା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ।

