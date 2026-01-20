ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରାଗଲା ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ।
Odia Sign Board ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନଥିପତ୍ରକୁ ଓଡି଼ଆରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।
ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ:
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବାରମାନେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ବଜାରର ନାମଫଳକକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଜାରର ନାମଫଳକକୁ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ 'ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ'ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଇଂରାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ତ୍ରୀନାଥ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "15 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ ବଜାରର ନାମଫଳକକୁ ଇଂରାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । ଇଂରାଜୀ ଲେଖ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲୁ । ଆମ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ ।"
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:
ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ତେଂଜିନ ଟିସେତନ, ଟାସି ଟି ସେରିଂ, ସୋନମ ପାଲଜର, ଦୋଳମା ଟି ସେରିଙ୍ଗ, ଟେଂଜି ସମଧୁପ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାପ୍ରୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଏହି ବଜାରରେ ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ । ସେପଟେ ଚଳିତବର୍ଷ ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଳାଇଲାମାଙ୍କ ୯୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକକୁ 'କରୁଣା ବର୍ଷ' ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ । ଦଳାଇଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ ଜଣେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ । ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବୁ ।"
