ETV Bharat / state

ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରୀତି, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କରାଗଲା ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ

ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି । ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶୃତି ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ।

Tibetan refugee
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 20, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Odia Sign Board ବ୍ରହ୍ମପୁର: ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଗୁଡିକୁ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି । ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ନଥିପତ୍ରକୁ ଓଡି଼ଆରେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପାଳନ କରାଯାଉ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ନିୟମକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ନେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)

ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ:

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ରେଶମ ସହର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶୀତ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ରହୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ପରିବାରମାନେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରକୁ ଆସିଥାଆନ୍ତି । ସେମାନେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟିକ ବଜାରର ନାମଫଳକକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖିବା ସହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତିବ୍ଦତୀୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବଜାରର ନାମଫଳକକୁ ଓଡି଼ଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ 'ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ'ର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା କରି ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ପଶମ ବସ୍ତ୍ର ବଜାର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକରେ ଇଂରାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

Tibetan refugee
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)

ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଭାପତି ତ୍ରୀନାଥ ମହାରଣା କହିଛନ୍ତି, "15 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲୁ । ସେମାନଙ୍କ ବଜାରର ନାମଫଳକକୁ ଇଂରାଜୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ । ଇଂରାଜୀ ଲେଖ, ମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ କହିଥିଲୁ । ଆମ କଥାକୁ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ । ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିଲେ । ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛୁ ।"

Tibetan Market odia sign board
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି:

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ ତେଂଜିନ ଟିସେତନ, ଟାସି ଟି ସେରିଂ, ସୋନମ ପାଲଜର, ଦୋଳମା ଟି ସେରିଙ୍ଗ, ଟେଂଜି ସମଧୁପ ସମେତ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି । ଏହାସହ ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାପ୍ରୀତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟକ ବର୍ଷ ଏହି ବଜାରରେ ନାମଫଳକ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାଯିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ । ସେପଟେ ଚଳିତବର୍ଷ ତିବ୍ଦତୀୟଙ୍କ ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଳାଇଲାମାଙ୍କ ୯୦ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକକୁ 'କରୁଣା ବର୍ଷ' ରୂପେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ତିବ୍ଦତୀୟ । ଦଳାଇଲାମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Tibetan Market odia sign board
ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସମ୍ୱର୍ଦ୍ଧିତ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...

ଗଜପତିରେ ବିତିଲାଣି 60 ବର୍ଷ, ଏବେବି ଜନ୍ମମାଟି ଫେରିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ 2500 ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ

ଗଜପତିକୁ ଶରଣାର୍ଥୀ ହୋଇଆସିଥିଲେ ତିବ୍ଦତୀୟ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ହେଲେ ସାମିଲ

ଏନେଇ ଜଣେ ତିବ୍ଦତୀୟ ଶରଣାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ । ଓଡ଼ିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି । ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଓଡିଆରେ ନାମଫଳକ ଲେଖିବୁ ।"


ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

TAGGED:

TIBETAN REFUGEE WINTER MARKET
BERHAMPUR TIBETAN MARKET
ODISHA ODIA SIGN BOARD
ବ୍ରହ୍ମପୁର ତିବ୍ଦତୀୟ ବଜାର
TIBETAN MARKET ODIA SIGN BOARD

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.