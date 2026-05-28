ମାଲକାନଗିରିରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ଉଡ଼ିଲା ଘରର ଛାତ, ଉପୁଡ଼ିଲା ଗଛ, ବଜ୍ରପାତରେ ସ୍ତୀ ମୃତ ସ୍ଵାମୀ ଗୁରୁତର
କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ମହାରାଜ ପାଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ବଜ୍ରପାତରେ ସ୍ବାମୀ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀ ର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ରିପୋର୍ଟ- ପଞ୍ଚାନନ ଦାସ
Published : May 28, 2026 at 10:58 PM IST
THUNDERSTORM IN MALKANGIRI, ମାଲକାନଗିରି: ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଳବୈଶାଖୀର କରାଳ ରୂପ । ବର୍ପଷା ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ରଚିଛି ତାଣ୍ଡବ । ଏତେ ବେଗରେ ପବନ ବହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି ସହର ସମେତ ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ତଣ୍ଡକି, ବୁରୁଦି, ଏମ୍ ଭି- ୭ ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ଘରର ଛାତ ଉଡ଼ିଯିବା ସହ ବହୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାସହ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବହୁ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଯାହା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ କାଟି ରାସ୍ତା ସଫା କରିବା ସହ ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଏଥିସହ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ସ୍ବାଭାବିକ ହେବ ସେଥିପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏତେ ଜୋରରେ ପବନ ବୋହିଥିଲା ଯେ, ଲୋକେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏଣେତେଣେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ । କେବଳ ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ହୋଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଅଧ ଘଣ୍ଟାର ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା ପବନ । କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି, ତାହାର ଆକଳନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।
ବଜ୍ରପାତରେ ସ୍ତୀ ମୃତ, ସ୍ଵାମୀ ଗୁରୁତର
ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ମହାରାଜ ପାଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ଅଘଟଣ । ବଜ୍ରପାତରେ ସ୍ବାମୀ ଆଗରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ । ଉଭୟେ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ମହୁଲ ଗଛ ଉପରକୁ ହୋଇଥିଲା ବଜ୍ରପାତ । ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଙ୍କି ମାଡକାମୀ (ବୟସ 35)ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ବାମୀ ଭିମା ମାଡକାମୀ(ବୟସ 37) ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ସ୍ୱାମୀ ଭିମା ମାଡକାମୀଙ୍କୁ MV 79 ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମାଲକାନଗିରି