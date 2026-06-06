ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀର ତାଣ୍ଡବ: ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ହେଲେ ତାତିରୁ ମିଳିଲା ଆଶ୍ବସ୍ତି
ଆହୁରି ୩ ଦିନ ତତେଇବା ଖରା । ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଚେତାବନୀ । ତାତିରୁ ବ୍ରେକ ଦେବ କାଳବୈଶାଖୀ । ରିପୋର୍ଟ- ଦେବସ୍ମିତା ରାଉତ
Published : June 6, 2026 at 7:03 PM IST
THUNDERSTORM IMPACT IN BHUBANESWAR, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ରାଜଧାନୀରେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କାଳବୈଶାଖୀ । ମାତ୍ର 10ରୁ 15 ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି ଛାରଖାର କରି ପକାିଲା । କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ସାଙ୍ଗକୁ ପବନ ଖେଳାଇଥିଲା ତାଣ୍ଡବ । କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ପବନ ଯୋଗୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ପବନରେ ଗଛ ଉପୁଡି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ଏହାସହ ହୋଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଛି । କିଛି ଯାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମରାମତି ଓ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଗଛ ହଟାଯାଇ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ବାଭାବିକ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛି ଏହି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ।
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ୩ ଦିନ ଯାଏ ତାତିରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ । ଅସହ୍ୟ ଗରମ ସହ ୩ ଦିନ ଯାଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ୫ ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ବେଳେ ଉପକୂଳ ସମେତ ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଲାଗି ରହିବ ଗୁଳୁଗୁଳି । ଅସହ୍ୟ ଖରାକୁ ନେଇ ଜନ ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ କୋରାପୁଟ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ବା ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ସମ୍ଭାବନା ସହ ବଲାଙ୍ଗିରରେ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରିର ଚେତାବନୀକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଗଂଜାମ, ଗଜପତି, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଯାଜପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏହି ୧୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ପବନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଂଟାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ତିନି ଜିଲ୍ଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ଭଦ୍ରକ, କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୫୦ରୁ ୬୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ।
ସେହିପରି ଅବଶିଷ୍ଟ ୧୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ୩୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ଆସନ୍ତାକାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ କୋରାପୁଟ ଦୁଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ଚେତାବନୀ ସହ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ଟି ଜିଲ୍ଳାକୁ ଉଷ୍ମ ଓ ଆଦ୍ର ସ୍ଥିତି ସହ ବଲାଙ୍ଗିରକୁ ଉଷ୍ମ ରାତ୍ରି ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ବିଭାଗ । ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗିର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ କଳାହାଣ୍ଡି ଏହି ୬ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଛାଡ଼ି ୨୪ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ଓ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ଝଟକା ପବନର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ୱର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ । ୮ ତାରିଖ ଯାଏ ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହ ୧୦ ତାରିଖ ଯାଏ ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀର ସମ୍ଭାବନା । ସେପଟେ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ୨ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ ।
Warning for the State.— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 6, 2026
Day-1 : Isolated Heavy Rainfall, Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-2 to Day-5 : Isolated Thunderstorm, Lightning & Gusty Wind warning.
Day-1 & Day-2 : Hot and Humid Day, Isolated Heat Wave and Warm Night Warning. pic.twitter.com/zARAXWGwCj
Maximum Temperature Forecast for next 5 days#Odisha #hot #temperature pic.twitter.com/TF1fYUw9GJ— Meteorological Centre, Bhubaneswar (@mcbbsr) June 6, 2026
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ; ରଜ ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ମୌସୁମୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର