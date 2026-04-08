ETV Bharat / state

କେନ୍ଦୁଝରରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ:କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଉଡିଗଲା ଛପର, ଉଜୁଡିଲା ଚାଷ

ହଠାତ ମାଡି ଆସିଥିଲା ଝଡ଼ତୋଫାନ ସହିତ ବର୍ଷା । ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ । କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟାଇଲ ଓ ଆଜ୍‌ବେଷ୍ଟସ୍ ଘର ଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାପାତ୍ର

କେନ୍ଦୁଝରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 8, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

କେନ୍ଦୁଝର: କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣା ବ୍ଲକ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ । ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ହଠାତ ମାଡି ଆସିଥିଲା ଝଡ଼ତୋଫାନ ସହିତ ବର୍ଷା । ତା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ । ବଡ଼ବଡ଼ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଟାଇଲ ଓ ଆଜ୍‌ବେଷ୍ଟସ୍ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ବଡ଼ପାଟଣା, ମିରିଗିଖୋଜି,ଏରେଣ୍ଡେଇ, ମୂଷାଖୋରି, ରାସକୋଲା, ପଲାଣଘାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ୩୬ଟି ଗାଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।

ହଠାତ କାଳବୈଶାଖୀ ମାଡି ଆସିବାରୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାଇକ୍, କାର୍ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବହୁ ପୁରୁଣା ଟାଇଲ ଘରେ ଚାଲୁଥିବା ପାଟଣା ପୋଷ୍ଟଅଫିସ ଗୃହର ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହୋଇଛି। ଟାଇଲ୍ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି| ବର୍ଷାପାଣି ପଶି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପାଟଣା ବଜାର ସମେତ ସଅଁରାପଶି, ସାଧୁପଡ଼ା, ମଙ୍ଗଳପୁର, ମାଧପୁର, ଭାଲୁଘର, ଗୁଳୁଦିପଶି, ଏରେଣ୍ଡେଇ, ମଲ୍ଲୀପଶି, ମୂଷାନାଳୀ, ରଥପଡ଼ା, ଜୁଡ଼ାଟାଙ୍ଗର, ପଡ଼ିଆପଶି, ରୁଡ଼ିଅପଡ଼ା, ଝାଟିପଡ଼ା ଆଦି ଗାଁରେ ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି । ବାସହରା ଲୋକେ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ କଲବଲ ହେଉଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲେଖାଏଁ ପାଣି ଜମିଛି । ଧାନଚାଉଳ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।

ଶତାଧିକ ଗାଡ଼ି କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଯାଇଛି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ରେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ବିଲରେ ଅମଳ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ପାଚିଲା ତରଭୁଜ ସବୁ ଫାଟି ଯାଇଥିବାରୁ ଚାଷୀମାନେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ଖଡ଼ିକାପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହରିଡ଼ାଗୋଠ ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଣ୍ଡା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ୧୫ ଏକର ଜମିରେ ତରଭୁଜ ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଗତକାଲି ହୋଇଥିବା କୁଆପଥର ମାଡ଼ରେ ତରଭୁଜ ସବୁ ଫାଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦ ଋଣ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ । ଏବେ ଋଣ କିପରି ପରିଶୋଧ କରିବା ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରି ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

କାଳବୈଶାଖୀ ଓ କୁଆପଥର ମାଡରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିବା ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ । ପାଟଣା-ଢେଙ୍କିକୋଟ ରାସ୍ତାର ମଲ୍ଲୀପଶି ଛକ ଏବଂ ଧାନବେଣୀ ଛକ ନିକଟରେ ଲୋକେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କ୍ଷତିପୂରଣ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ମଲ୍ଲୀପଶି ଛକରେ ପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ଵିନୀ କୁମାର ନାୟକ, ବିଡିଓ ମାନସ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଟ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିରଣ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେହିପରି କାଳବୈଶାଖୀରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଆଉ କିଛି ଲୋକେ ପାଟଣା ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ । କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାଶସନ ନଜର ରହିଥିବା ପାଟଣା ତହସିଲଦାର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ କହିଛନ୍ତି । ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋଙ୍କୁ ସ୍କୁଲଘରେ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ସହ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦୁଝର

TAGGED:

STRONEHALL
HAILSTORM AT KENDUJHAR
କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ
AGRICULTURAL FIELDS DAMAGED
THUNDERSTORM AT KENDUJHAR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.