ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ୍ କାରଖାନା ଟ୍ରାଜେଡି; 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ

ଅନୁଗୋଳର ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା । କାରଖାନାରେ ଥିବା 2ଟି କିଲନକୁ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ । ରିପୋର୍ଟ- ସଂଗ୍ରାମ ରଞ୍ଜନ ନାଥ

ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ 3 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 6, 2026 at 3:45 PM IST

ଅନୁଗୋଳ: ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ ମେସିନ୍‌ ସଫା କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଲିକ୍‌ ହୋଇ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କରୁଥିବା କିଲନ-୧ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଭାବେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଭାବେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

ଗତ ସୋମବାର ରାତିରେ ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାରେ ଶ୍ବାସରୁଦ୍ଧରେ 3 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛି ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ଏନେଇ ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଏବଂ ବଏଲର ବିଭାଗର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋଜ ମିଶ୍ର ଓ ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ କମିଶନର କୁବେର ବେହେରା, ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ପାଣି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଠିକ ଭାବ ପାଳନ କରୁନଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ । ତେଣୁ କିଲନ-୧ କୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ଏହାସହ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏକ ବାହାର ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ଵାରା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବଏଲର ବିଭାଗର ନେତୃତ୍ୱରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଞ୍ଚ କରା‌ଯିବ । କାରଖାନାରେ ମୋଟ ଦୁଇଟି କିଲନ୍ ଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ କିଲ୍‌ନକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରତାପ ପ୍ରୀତିମୟ କହିଛନ୍ତି," ଆସନ୍ତା ୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାହାର ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ମେଟାଲିକ୍ସ ସ୍ପଞ୍ଜ ଆଇରନ କାରଖାନାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଞ୍ଚ କରା‌ଯିବ । ଅଡିଟ୍ ଟିମ୍‌ର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ । ପୃଥକ ଭାବେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବଏଲର ବିଭାଗ ଓ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ କାରଖାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ବି ଋଜୁ ହେବ ।

ଯୁଗ୍ମ ଶ୍ରମ ଆୟୁକ୍ତ, କୁବେର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି,"୩ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବେ ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦେଢ଼ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯାଇଛି । ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ସାଢ଼େ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । କ୍ଷତିପୂରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପରିବାର ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତି ପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ । ମୃତକଙ୍କ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ୍ ହେଲା ପରେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ୍ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା‌ଯିବ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଅନୁଗୋଳ

